iPhone5: geruchten-update

Eerste indruk|Komt er in september echt een nieuwe iPhone? Over Apple’s producten en diensten bestaan al lang voor lancering vele geruchten. Which? - onze Engelse zusterorganisatie - zette een aantal geruchten over de volgende iPhone - de iPhone5 - op een rij. Wij hebben er nog een keer naar gekeken, want september komt dichterbij….

iPhone5: de geruchten op een rij

iPhone5 nano

Eén van de hardnekkigste geruchten is dat de volgende iPhone kleiner is een iPhone nano dus. En de content - bijvoorbeeld je muziek - sla je op in de 'cloud' (op het internet). Dat betekent dat je muziek dan ook via internet afspeelt (´streamen´). Het gerucht van de iPhone5 Nano is later weer ontkend. Apple zou naar verschillende prototypes kijken.

Which? denkt niet dat Apple de strategie van 'streamen' via het internet zal gaan bewandelen. De App store - waar van uit je (tegen betaling) programmaatjes downloadt naar bijvoorbeeld je smartphone - is namelijk één van hun grootste inkomstenbronnen.

Goedkoper en prepaid

Volgens de geruchten is de volgende iPhone goedkoper. En je zou het toestel ook in combinatie met een prepaid kaart kunnen kopen. De iPhone4 en de 3GS zijn voor nu de duurdere high-end toestellen. Wanneer Apple een bredere doelgroep wil gaan bedienen, zal het iets met de prijs moeten gaan doen. Met prepaid naast abonnementstructuren, slaat het dan twee vliegen in één klap. Ook gaat het gerucht dat er 2 modellen tegelijk geïntroduceerd worden, een goedkope en een dure iPhone.

Betalen met je mobiel

De iPhone5 zou Near Field Communication (NFC) ondersteunen. Met NFC kun je bijvoorbeeld betalen met je mobiel. De Google Nexus S gebruikt al NFC. Het is logisch als Apple met de concurrentie deze strijd aangaat.

Daarbuiten speculeert men ook over een eigen betalingsplatform van Apple. Net zoiets als Paypal. Dat zou meer geld voor Apple betekenen. Nu werkt iTunes met credit-card. Later lezen we weer dat Apple afziet van mobiel betalen met de iPhone 5. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Ingebouwde sim

In de iPhone 5 zal een ingebouwde sim zitten, zodat je met een druk op de knop van mobiele provider kunt wisselen. Keuzevrijheid voor de consument! Mobiele providers waren natuurlijk niet zo blij met deze roddel. Wij denken niet dat het hiermee zo'n vaart zal lopen. De GSMA (organisatie die dit soort dingen reguleert) moet eerst tot een akkoord komen voor een standaard.

Schermgrootte

Het volgende gerucht is dat het scherm van de iPhone 5 groter zal zijn. Het zal ofwel de hele voorkant bedekken, of in plaats van 3,6 inch, 4 inch meten. Als dat laatste zo is, zou dat een iets mindere schermkwaliteit kunnen betekenen. Als eenzelfde aantal pixels (evenveel als in het scherm van de iPhone4) over een groter oppervlak verdeeld gaat worden, betekent dat een iets minder scherp beeld doordat de individuele pixels groter worden.

Processor, megapixels en RAM

De camerakwaliteit, snelheid van de processor en RAM (geheugen, gewoonlijk uitgedrukt in megabytes, bijvoorbeeld 8MB) zullen een update krijgen. Dit zal wel zo zijn, want het toestel moet ook toekomstbestendig zijn. Er wordt gesproken over een 8-megapixelcamera.

Apple zou andere merken kunnen volgen in de implementatie van een dual core processor. Maar omdat Apple zich veelal meer richt op gebruiksgemak en design dan op specificaties, is het waarschijnlijk dat het voorlopig bij een 'single core'-processor blijft. We lezen wel veel over de A5-dual-coreprocessor - lees meer daarover bij de LG Optimus - die ook in de iPad 2 zit.

Multitouch

De iPhone 5 zal multi-touch-bediening tot 4 vingers gaan ondersteunen. Deze vorm van bediening wordt al gebruikt in de touchpads van Apple-laptops. Het zou daarom niet vreemd zijn als dergelijke gebaren ook op de iPhone 5 toegepast worden.

Er wordt ook gesproken over 'zweef'-gebarenbediening; je hoeft dan het scherm helemaal niet meer aan te raken. Waarschijnlijk 'veeg' je er dan als het ware boven.

Misschien verdwijnt zelfs de home-knop helemaal. Of wordt die breder? Ook daar wordt over gespeculeerd.

September?

Normaal gesproken kondigt Apple op haar World Wide Developers Conference (WWDC) in de zomer telkens een nieuwe iPhone aan. De zomer is nu bijna voorbij. Geruchten leefden dat de introductie van deze iPhone 5 eerder zou gebeuren vanwege de vele problemen met de antenne van de iPhone 4, maar dit is niet gebeurd.

De laatste geruchten zijn nu dat je eind september Apple's nieuwste telg kunt reserveren. Op 7 oktober komt hij dan uit. In de USA. Dan moeten wij nog een maandje wachten voor de introductie in Europa. Zet die data maar alvast in je agenda!