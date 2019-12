Jaaroverzicht smartphones

Vooruitblik 2020

In 2020 krijgt Nederland 5G. De overheid wil de frequenties in het tweede kwartaal veilen. We verwachten dat telecomproviders daarna direct beginnen met het aanbieden van 5G en telefoons met 5G. Andere landen hebben al 5G en 5G-smartphones.

Android

Mogelijk krijgen we in 2020 een Androidsmartphone zonder Google-apps en zonder Google Play Store. De Huawei Mate 30 Pro is in Spanje en Zwitserland al op die manier te koop.

Wiko & Archos

De smartphones van Wiko en Archos verdwijnen misschien uit de Nederlandse winkelschappen. Beide merken zijn verwikkeld in een rechtszaak met Philips. ASUS-smartphones zijn al uit de winkels gehaald.

Testprogramma

We passen in 2020 ons testprogramma aan. We voegen audiovisuele tests toe en breiden de camera-, privacy- en veiligheidstests uit. We stoppen met tests die niet meer relevant zijn.