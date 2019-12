Kindermobieltjes

Wat zijn de GSM Tracker en GPS Tracker?

De Kids GSM Tracker 'i-baby A88' (€69) (hiernaast afgebeeld) en de GPS Tracker (€99) zijn mobiele telefoons speciaal bedoeld voor kids vanaf 5 jaar en hun (bezorgde) ouders. Je kunt er niet mee mobiel internetten.

De GSM Tracker met klein monoscherm voelt wat steviger aan. De GPS Tracker heeft een wat groter kleurenschermpje.

Track and trace

Natuurlijk kun je met deze telefoons bellen, maar het aardige zit hem vooral in de functie van het kunnen 'track and tracen' (vinden en opsporen) van je kind. De GSM Tracker doet dit door middel van locatiebepaling ten opzichte van gsm (telefoon-) masten. Met de GPS Tracker is gps(locatie-)bepaling mogelijk, dat in theorie een nauwkeuriger positie oplevert die op afstand is op te vragen.

Het opvragen van de locatie gaat bij beide toestelen door middel van het sturen van een sms'je naar het nummer van de kindermobiel. Je ontvangt dan direct een sms'je terug met de locatie.

De GPS Tracker heeft als telefoon iets meer mogelijkheden dan de GSM Tracker. Je kunt er bijvoorbeeld ook spelletjes mee doen.

Roze en blauw

Beide slimme telefoons kun je in het roze en blauw krijgen bij onder meer www.kidstel.nl. In de doos zit een oplader en bij de GPS Tracker zitten ook oortelefoontjes.

Bestel je op de website van leverancier Kidstel dan krijg je er €10 prepaid beltegoed (van KPN, Vodafone of T-Mobile) bij. De toestellen zijn sim-lock vrij, dus eigenlijk kun je er een sim-kaartje van elke andere telefoonprovider in stoppen.

Een prepaid-kaart is handig, maar je kunt ook een abonnement met een belplafond of maximum in te stellen verbruik (bv Simpel of Hollandsnieuwe) is een alternatief. Zo kom je niet achteraf voor hoge rekeningen te staan. Bekijk voor abonnementen de Mobiele telefonie-vergelijker.

Kids GSM's: review

Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd een mobiel. Ouders vinden dat een prettig idee: zo kun je ze altijd bereiken. En de kinderen kunnen zelf ook makkelijker laten weten waar en bij wie ze zijn. Pluspunt voor de kids is dat ze op een beetje moderne mobiele telefoon vaak ook spelletjes kunnen spelen en berichten kunnen sturen naar hun vrienden.

De Kids GSM Tracker en Kids GPS Tracker zijn bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Het speciale van deze mobiele telefoons is dat je als ouder (op afstand) de positie van de mobiele telefoon zou moeten kunnen opvragen. Werkt dit? Verder biedt het toestel controlemogelijkheden voor de ouders, zoals bijvoorbeeld het instellen van het maximaal aantal minuten dat ermee gebeld kan worden.

Veel instellen

Voordat je van alle mogelijkheden van de telefoons gebruik kunt maken, moet je heel wat instellen. En dat gaat niet altijd soepel. De GPS Tracker werkt intuïtiever dan de GSM Tracker, maar dan nog is het invoeren van telefoonnummers, namen enzovoorts best een crime. Je moet namelijk heel vaak op kleine knopjes drukken en de knop bevestigen van de invoer is niet altijd even eenduidig.

Wat ook lastig is, zijn de 2 'werkstanden' bij GSM Tracker:

de baby modus (dat wat een kind kan en mag);

de parental modus (daar waar de ouders instellingen kunnen bepalen).

Soms weet je niet 'waar' je bent. Maar na een tijdje went het wel.

Het valt sowieso aan te raden de handleiding te downloaden van de website van de leverancier. De meegeleverde papieren boekjes zijn in het Engels en erg ingewikkeld. Ook al zijn de Nederlandse handleidingen ook niet even duidelijk, je komt er wel beter uit.

Het menu in de telefoon van de GSM Tracker kan niet in het Nederlands gezet worden. Ook berichten die je ontvangt op de zogenaamde 'guardian' telefoon (zie verderop) zijn in het Engels.

Guardians

Het op afstand gebruiken/monitoren van de GSM Tracker en GPS Tracker (de laatste hiernaast afgebeeld) kan door maximaal 2 verschillende nummers/personen. Dat zijn de zogenaamde 'guardians'. Dat kunnen de ouders zijn maar natuurlijk ook de leraar en oma.

Met behulp van een pincode kun je de kindermobiel in de ouderstand (parental mode) zetten. In deze werkstand kunnen de ouders de instellingen aanpassen. Zo voorkom je dat het kind allerlei zaken per ongeluk aanpast.

Hoe werkt de tracking?

Voordat je je kind op pad kan laten gaan met de tracker, moet je eerst vaste posities (laten) bepalen.

Voor de GSM Tracker stuur je vanaf de guardian-telefoon (die moet je dus wel goed ingesteld hebben) de tekst 'position:1' die staat standaard voor school. De telefoon moet dan wel op die locatie zijn. De guardian-telefoon ontvangt dan een sms met de tekst 'data acquisition overSchool'. Zo weet je dat het goed is gegaan. En zo staat 'position:2' standaard voor home. Dit werkte in principe prima, soms met wat vertraging.

Bij de GPS Tracker werkt het net even anders. Je kunt positiebepalingen met lengte- en breedtegraad handmatig ingeven per locatie, maar je kunt dat ook automatisch laten bepalen. Je neemt dan de telefoon mee naar de plek, bijvoorbeeld school, en laat de telefoon die positie opslaan. De tracker zelf geeft aan of het goed is gegaan. Ook hier zijn weer voorgeprogrammeerde posities als school en thuis.

'Baby reached school!'

Voor beide trackers geldt dat - als je wilt weten waar je kind is - je het commando 'monitor:' stuurt vanaf een van de guardians-telefoons. Voor de GSM-tracker ontvang je dan een bericht dat (bijvoorbeeld) zegt: 'Baby reached school!'. Voor de GPS-tracker ontvang je een berichtje met de lengte- en breedtegraad en daarbij - gelukkig ook - de vermelding van de voorgeprogrammeerde locatie. Je kunt de coördinaten ook in Google Earth of Google Maps invullen.

Wij kregen een redelijk nauwkeurige positie door: als locatie werd een straat om de hoek aangegeven. Maar GPS is op zijn best nauwkeurig tot een meter of 10. Of het kind buiten speelt of in een woning is (spelend bij een buurmeisje?) weet je niet.

Meer mogelijkheden

Je kunt met deze twee mobiele telefoons natuurlijk ook bellen, gebeld worden en berichten versturen. Voor al deze mogelijkheden heb je ook weer opties om ervoor te zorgen dat je kind niet te lang kan bellen of op school geen gebruik kan maken van de telefoon. En op de GPS Tracker kun je de tijd instellen dat er maximaal aan spelletjes besteed kan worden.

Conclusie

De Kids GSM Tracker en Kids GPS Tracker zijn eenvoudige telefoons (zonder mobiel internet) voor kinderen vanaf 5 jaar. Niet echt een leeftijd waarop ouders hun kinderen al een mobiel geven. Om simpel ouders of verzorgers mee te (laten) bellen (voorgeprogrammeerde nummers!) zijn het prima telefoons, maar een nieuw nummer invoeren is bij de GSM Tracker voor een kind (haast) niet te doen. De GPS Tracker is wel wat eenvoudiger te bedienen. De tracking werkt goed, maar bij beide toestellen is instellen en gebruiken van deze functie niet eenvoudig.