Eerste indruk|Het 4G-netwerk van KPN is inmiddels al een tijdje voor consumenten beschikbaar en de hele randstad kan er al gebruik van maken. Wat is 4G, wat belooft 4G, wat kost het, is het voor mij (al) interessant en werkt het ook echt? De beloften van 4G langs de meetlat.

KPN 4G in de praktijk

Ons oordeel in het kort

Het nieuwe 4G netwerk van KPN biedt inderdaad een veel hogere snelheid dan mogelijk is via 3G, zo blijkt uit onze eerste ervaringen.

Om een eerste indruk van KPN’s 4G te kunnen krijgen hebben we een KPN 4G-abonnement afgesloten van 1 jaar met een datalimiet van 5000 MB. We hadden al een 4G toestel in huis dus hebben we gekozen voor een sim-only-abonnement. Het toestel waarmee we hebben getest is de Nokia Lumia 920 (zie foto).

Tijdens onze metingen was de snelheid gemiddeld 7 keer zo hoog, maar er waren ook uitschieters naar beneden waar de 4G- snelheid maar 1,5 tot 3 keer zo hoog lag. Op de site van KPN staat een maximale download- en uploadsnelheid van respectievelijk 50 Mbps en 25 Mbps. De genoemde maximale downloadsnelheid van 50 Mbps hebben we 2 keer gehaald. Bij de genoemde maximale 'upload' van 25 Mbps zijn we geen enkele keer in de buurt gekomen.

Toch blijkt 4G van KPN in de praktijk goed te werken. KPN doet in reclames claims over het snelle gebruik van 4G. Tijdens een praktijktest bleken deze claims niet onterecht. Livestreams kijken in de trein of videobellen gaat allemaal erg snel en zonder haperingen.

KPN 4G claims getest

KPN claimt in een recente krantenadvertentie dat je met 4G van alles kan doen: live streams bekijken in de trein, videobellen en onderweg in de auto films en series van internet kijken. Wij vroegen ons af of dat wel echt kon en speelden de scenario's na. Bekijk de video hiernaast.

Wat bleek? 4G van KPN maakt de claims inderdaad waar. Alles wat we probeerden werkte snel en zonder haperen. Reden dus om enthousiast te zijn over 4G, maar we schrokken wel van het dataverbruik: tijdens het testen joegen we er 788 MB doorheen. En dat terwijl het eenvoudigste abonnement van KPN een datalimiet van 250 MB heeft. Een datateller is bij 4G dus een must. Je gebruikt met 4G niet per se meer data, maar omdat het zo snel gaat, ben je wel geneigd om meer te doen.

Ten slotte moeten we ook opmerken dat 4G nu nog niet zo heel veel gebruikt wordt. Als er meer mensen 4G gaan gebruiken, dan wordt het allemaal misschien wat minder snel. We blijven 4G van KPN en van andere providers daarom in de gaten houden.

Downloaden via 4G

Enkele keren hebben we downloadsnelheden van 50 Mbps gemeten (6,25 MB per seconde). Ter vergelijking, met een ADSL-abonnement haal je maximaal 20 Mbps. In potentie is 4G dus 2,5 keer zo snel als ADSL en veel sneller dan 3G.

De hoge snelheid van rond de 50 Mbps haalden we vlak bij het Rembrandtpark in Amsterdam. Het is echt indrukwekkend om deze snelheid te zien op je smartphone. Jammer genoeg is de door ons gemeten downloadsnelheid op andere locaties een stuk lager dan 50 Mbps.

Een snelheid van ongeveer 25 Mbps werd gehaald in de omgeving van Centraal Station Amsterdam (laat in de middag), Keizersgracht en het Leidseplein.

Lagere snelheid

Een snelheid van 25 Mbps is nog steeds erg goed voor mobiel internet, maar op andere locaties was de gemeten snelheid een stuk lager. In de omgeving van het Amstelpark, Station Heemstede en Amsterdam Centraal (vroeg in de middag) hebben we een downloadsnelheid van ongeveer 15 Mbps gemeten. Een slechter resultaat, maar nog steeds ongeveer 3 keer zo snel als een goede 3G-verbinding.

Op de overige locaties hebben we snelheden gemeten die gelijk of zelfs lager zijn dan de snelheid die je op een 3G-toestel zou verwachten. We haalden tussen de 1 en 5 Mbps in de omgeving van Station Haarlem, Station Amsterdam Sloterdijk, Rokin en de Dam.

Hopelijk zijn deze resultaten te verklaren aan de hand van de dekking die nog verder moet worden uitgebreid.

Uploaden via 4G

Voor een goede breedbandverbinding is een goede uploadsnelheid vereist. De gemeten uploadsnelheid was tussen de 1 en 10 Mbps. Gemiddeld was de snelheid 5 Mbps. Da dat is een stuk beter dan 3G, maar KPN adverteert met een hogere uploadsnelheid van gemiddeld 10 Mbps en een maximale snelheid van 25 Mbps. De metingen kwamen nooit in de buurt van de maximale uploadsnelheid. Buiten Amsterdam viel de uploadsnelheid snel terug naar minder dan 1 Mbps.

3G vs 4G

Onze smartphone met 3G haalde op dezelfde testlocaties een downloadsnelheid tussen de 0,1 en 5 Mbps en een uploadsnelheid tussen de 0,5 en 1 Mbps. Gemiddeld haalden we met 3G en 4G de volgende snelheden:

Gemiddelde

downloadsnelheid Gemiddelde

uploadsnelheid 3G 3 Mbps 0,75 Mbps 4G 20 Mbps 5 Mbps



Tot 10 keer sneller?

Volgens KPN is 4G tot 10 keer sneller dan 3G. KPN gebruikt met voorbedachte rade het woordje 'tot', want uit onze eerste metingen blijkt dat 4G gemiddeld 7 keer zo snel is als 3G. We hebben maar 2 keer gezien dat de snelheid van 4G echt 10 keer hoger lag. Bovendien lag de snelheid soms maar 1,5 tot 3 keer zo hoog.

Kanttekening

Omdat KPN 4G voornaemlijk in de randstad werkt hebben we daar ter plekke wat metingen gedaan. Op basis van die metingen trekken we onze eerste conclusies. We kunnen nog niets zeggen over de lange termijn of over andere locaties buiten de randstad. Het 4G-netwerk is nog maar kort in de lucht. Er kan nog veel veranderen. Daarom blijven we 4G op de lange termijn volgen.

