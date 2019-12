Eerste indruk|De LG G Flex heeft een uniek design met een 6-inch gebogen scherm en een zelfhelende achterkant. Hoewel de telefoon flexibel is, lijkt de gebogen vorm vooral een gimmick te zijn, die niet veel toegevoegde waarde biedt. Het toestel is verder erg snel, heeft een 13-megapixel camera en een lange accuduur. Het scherm is helaas een beetje matig voor het geld dat je moet neertellen: €750.

LG G Flex: review

De LG G Flex komt met een paar unieke eigenschappen die we nog niet eerder op smartphones hebben gezien, zoals een gebogen 6 inch scherm, een gebogen batterij en een zelfhelende achterkant. Met een 6-inch scherm is het een erg groot toestel en is het zeker een 'phablet'.

Een goede 4 maanden geleden kondigde LG de G Flex al aan, maar nu is de G Flex - sinds februari - ook in Nederland te koop. Voor het toestel moet je wel diep in de buidel tasten, hij kost maar liefst €750. Maar is 'ie dat waard?

Bijzonder ontwerp

De meest in het oog springende eigenschap van de LG G Flex is de gebogen vorm. Het scherm en de behuizing zijn in verticale richting gebogen en de uiteinden buigen naar je toe. Volgens LG sluit de vorm beter aan bij de vorm van je gezicht wanneer je het toestel aan je oor houdt om te bellen. LG belooft dat hiermee de geluid- en stemkwaliteit worden verbeterd. Wij zijn van mening dat deze kwaliteit veel meer afhankelijk is van de kwaliteit van de microfoon. De vorm van het toestel draagt daar niet zoveel aan bij.

Flexibel

De naamgeving 'G Flex' komt niet uit de lucht vallen; het toestel is redelijk flexibel. Je kunt het bijvoorbeeld op de tafel leggen en helemaal platdrukken zonder dat het breekt. Redelijk uniek is ook de plaatsing van de powerknop en de volumeknoppen. Deze zitten aan de achterkant, waar je wijsvinger meestal op het toestel rust. Dit werd al eerder in de LG G2 toegepast en LG trekt dit designaspect nu door naar meer toestellen.

Het toestel geeft wat betreft bouwkwaliteit een degelijke indruk, ondanks dat het toestel volledig uit plastic bestaat. Het scherm is trouwens ook van plastic gemaakt, omdat dit volgens LG de duurzaamheid van het scherm ten goede komt.

Zelfhelende achterkant

Een ander nieuw verschijnsel is de zelfhelende achterkant. De coating op de achterkant beschermt tegen alledaagse krassen waardoor je toestel er langer als nieuw blijft uitzien. LG demonstreert de nieuwigheid ook in een . Daar moeten we wel de kanttekening bij plaatsen dat LG de demonstratie onder perfecte omstandigheden uitvoert. Zo was de temperatuur 27 graden celsius.

Om het proces te versnellen kun je dus de krassen proberen warm te wrijven waardoor ze sneller helen. In een kleine test waarbij we de achterkant bekrasten met sleutels, waren krassen na een paar dagen verminderd maar niet helemaal verdwenen. Het duurde ook wat langer dan dat LG in de video laat zien. Echte diepe krassen (door de coating heen) herstellen niet.

Scherm

Het scherm betreft - enigszins verrassend - geen full-hd scherm maar een 720p-scherm, wat een resolutie van 720 bij 1280 pixels inhoudt. Van zo'n duur premium-toestel verwacht je dat het in ieder geval een 1080p-scherm heeft, maar dat is dus niet het geval. De pixeldichtheid is door de grootte van het scherm relatief wat laag met 245 pixels per inch. Je ziet dan ook duidelijk het verschil met een full hd-scherm, bijvoorbeeld met die van de Samsung Galaxy Note 3. Tekst en afbeeldingen zijn op dat scherm veel scherper.

Verder laat de maximale helderheid ook te wensen over. In veel zonlicht is het scherm wat lastiger af te lezen. Kleuren zijn warm en levendig zoals we van een oled-scherm gewend zijn, maar minder natuurgetrouw. Het contrast valt tegen. Zwart op de Samsung Galaxy Note 3 is diep zwart. Op de G Flex is zwart lichter en een beetje bruinig. Bovendien heeft wit op de G Flex een blauwige gloed.

Mini bioscoop

Het hele toestel is gebogen, dus ook het scherm. Volgens LG zorgt de kromming ervoor dat het scherm zich op alle punten op dezelfde afstand van je ogen bevindt. Dat is natuurlijk vooral marketingpraat, maar het kijkt wel fijn. Het scherm heeft door de kromming wat weg van een bioscoopscherm, maar dan op veel kleinere schaal. Hoewel het verschil ten opzichte van een plat scherm minimaal is, is het kijken van een film of het spelen van een racespel toch fijner op het scherm van de G Flex. Je wordt net iets meer de film of het spel ingetrokken.

Prestaties

Met een 2,3 GHz quad-core processor en 2 GB werkgeheugen loopt de G Flex erg soepel. Door het menu navigeren, apps openen en zwaar grafische games spelen gaat allemaal zeer vlot. Het toestel heeft 32 GB opslaggeheugen maar kan helaas niet worden uitgebreid met een geheugenkaart. Jammer, want een toestel met een 6-inch schermformaat is bij uitstek geschikt voor films kijken en het spelen van grote spellen.

Groot pluspunt is de accuduur. Door het formaat van het toestel zit er een grote accu in van maar liefst 3500 mAh. Gebruik je het toestel maar licht dan kun je zelfs 3 dagen doen op een enkele lading. Verder heeft het toestel geen gebrek aan connectiviteit: nfc, 4G, bluetooth 4.0, miracast om beeld van je telefoon op de tv te tonen, en de laatst nieuwe wifi-standaard voor snel draadloos internet.

Software

De LG G Flex draait op Android 4.2.2. Jelly Bean maar een update naar Android 4.4 KitKat is in de maak. Die update maakt volgens geruchten video-opnames in 4K-resolutie mogelijk. Net als veel andere fabrikanten gooit LG een eigen schil over Android heen en die is niet bepaald fraai. Iconen doen een beetje ouderwets aan en het oogt allemaal wat druk.

LG heeft wel wat handige eigenschappen geïntegreerd zoals Knock Code. Door tweemaal kort te tikken op het scherm kun je het toestel ontgrendelen en vergrendelen. Het maakt daarbij niet uit waar je op het scherm tikt. Op het lockscreen kun je diverse widgets installeren en kun je bijvoorbeeld instellen dat met één veeg naar links de camera-app wordt gestart.

Andere features:

Guest mode: door een bepaalde ontgrendelcode in te stellen en deze uit te voeren, kun je je telefoon in een modus aanbieden voor gastgebruik. Gasten kunnen je telefoon dan gebruiken en krijgen toegang tot voorgeselecteerde apps.

door een bepaalde ontgrendelcode in te stellen en deze uit te voeren, kun je je telefoon in een modus aanbieden voor gastgebruik. Gasten kunnen je telefoon dan gebruiken en krijgen toegang tot voorgeselecteerde apps. Aanpasbare toetsen : de standaard toetsen voor Terug, Thuis en Menu zijn naar eigen smaak aan te passen.

: de standaard toetsen voor Terug, Thuis en Menu zijn naar eigen smaak aan te passen. Dual Window: gebruik 2 apps tegelijk op het scherm. Dit is vooralsnog alleen voorbehouden aan de voorgeïnstalleerde apps.

gebruik 2 apps tegelijk op het scherm. Dit is vooralsnog alleen voorbehouden aan de voorgeïnstalleerde apps. Answer Me: automatisch opnemen door simpelweg het toestel naar je oor te brengen.

Camera

De LG G Flex komt met een 13-megapixel camera. Een soortgelijke camera hebben we ook gezien in Samsung's Galaxy S4 en Galaxy Note 3, en in LG's eigen G2. We maakten wat foto's met Samsung's Galaxy Note 3 en de LG G Flex (zie hieronder). In het daglicht heeft de Samsung Galaxy Note 3 de overhand en maakt de Note 3 iets scherpere foto's met minder ruis. Foto's genomen met de G Flex maken een wat uitgewassen indruk en in schaduwgebieden gaater meer detail verloren dan bij de Note 3. Kleuren zijn bij de LG G Flex wat natuurgetrouwer en bij de Note 3 wat overgesatureerd.

In het donker maakt de G Flex weer betere foto's dan de Note 3. Foto's genomen met de Note 3 bevatten in het donker meer ruis en het contrast is hoger. Detail is hierdoor minder zichtbaar. De G Flex produceert in zo'n situatie een egaler beeld. Met flits produceert de G Flex ook mooie foto's. Wit is goed wit terwijl dat bij de Galaxy Note 3 gelig overkomt. De LG G Flex schiet dus over het algemeen prima foto's maar sommige foto's geven een licht uitgewassen indruk.

LG G Flex Samsung GalaxyNote 3

Conclusie

De LG G Flex is een knap staaltje techniek met een uniek flexibel en gebogen scherm en een zelfhelende achterkant. Het toestel is erg snel, heeft een bijzonder lange accuduur en de 13-megapixel camera presteert goed. Verder is de prijs van €750 maar moeilijk te rechtvaardigen. Het grote voordeel van een gebogen scherm ontgaat ons vooralsnog. Misschien wel omdat er simpelweg geen goede argumenten voor zijn. Het scherm is daarnaast niet full-hd en wordt door goedkopere toestellen overklast. Eerdergenoemde pluspunten zijn bovendien ook terug te vinden in goedkopere toestellen. Wil je iets unieks, dan is de LG G Flex wat voor jou. Voor alle andere behoeftes zijn er goedkopere alternatieven.

Wat is de LG G Flex?

De LG G Flex is een Android-smartphone die draait op Android 4.4.2. Jelly Bean. Opvallendste eigenschap van het toestel is de vorm. Als een van de weinige toestellen heeft de LG G Flex een gebogen display waarbij de uiteinden naar je toe buigen. Verder heeft het toestel prima specificaties zoals een 2,26 GHz processor, 2 GB werkgeheugen en een 13 megapixel-camera. Het scherm heeft een resolutie van 720 x 1280 pixels, geen full-hd dus.

Specificaties