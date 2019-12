Conclusie

De concurrentie is moordend in het middensegment van de smartphonemarkt. Fabrikanten besparen op onderdelen om een zo aantrekkelijke prijs te kunnen hanteren. Zo ook LG. Met de G4s lijkt LG zich vooral te richten op klanten die een toestel willen dat luxe aanvoelt. De G4s heeft een mooi design, is stevig en netjes afgewerkt. Het is een degelijk toestel dat prima presteert in zijn geheel, maar het toestel blinkt nergens in uit. De specificaties zijn niet top en soms aan de magere kant; zoals de 3,3 GB opslagruimte en de middelmatige camera. Een toptoestel dat een jaar op markt is kan een beter alternatief zijn.

Alternatieven

De LG G4s is weliswaar goedkoper dan de LG G4 (€650), maar niet bepaald een koopje. Je moet met €400 nog steeds diep in de buidel tasten. Toptoestellen van vorig jaar zijn wat dat betreft interessante alternatieven.

Zo heeft LG's eigen G3:

een scherper scherm;

meer werkgeheugen en opslagruimte;

een krachtigere processor;

een betere camera.

En dat voor €60 minder dan de G4s. Met een prijs van €420 is de Samsung Galaxy S5 ook aantrekkelijk. Het toestel heeft een erg mooi scherm, een uitstekende camera en voldoende opslaggeheugen.

Comfortabel maar glad ontwerp

De G4s heeft hetzelfde luxe design als de duurdere G4 maar is compacter. Met dezelfde lichte buiging in het scherm en de gebolde achterkant ligt het toestel comfortabel in de hand. Met 1 cm is deze smartphone wel aan de dikke kant, al zie je daar weinig van door de dunne zijranden. Je merkt het echter wel als je het toestel vasthoudt: het is lastig om je vingers om het toestel heen te klemmen. Hierdoor ontbreekt er soms een goede grip, zeker met klamme handen.

Wennen aan de knoppen

De voorkant en zijkanten zijn geheel knopvrij. De enige knoppen die het toestel heeft, zitten aan de achterkant. De winst die LG hiermee behaalt is een compact toestel dat strak oogt. Het is wel even wennen en in het begin zul je het toestel dan ook vaak omdraaien om te kijken waar je moet drukken. Op gevoel gaat dat minder fijn.

Gelukkig heeft LG daar wel iets op verzonnen: tik 2x op het scherm en het toestel ontwaakt uit de slaapstand. Op dezelfde manier breng je het toestel weer terug in de slaapstand. Toch vinden wij knoppen aan de zijkant of voorkant het fijnst werken.

Redelijk scherm

Om de prijs te drukken heeft de G4s een kleiner 5,2 inch scherm met een full HD-resolutie (1920 x 1080). De G4 heeft daarentegen een 5,5 inch scherm met een QHD-resolutie (2560 x 1440). Maar aan scherpte geen gemis bij de G4s. Het scherm heeft een pixeldichtheid van 423 pixels per inch. Foto's en tekst zien er scherp uit op dit scherm.

De kleuren zijn redelijk accuraat maar wel wat fletser dan bijvoorbeeld de kleuren op het scherm van een Samsung Galaxy S5. Van Samsung's amoled-schermen is bekend dat de kleuren wat worden aangedikt, maar ze springen er wel uit. Dat is bij de G4s minder het geval. Als het gaat om het contrast, de kijkhoek en de helderheid, dan scoort de G4s op het oog redelijk maar niet super. Leggen we het toestel naast de Honor 6 die €100 goedkoper is, dan is het scherm van de Honor 6 prettiger om naar te kijken.

Later zullen we de G4s uitgebreid testen waaronder het scherm. Voor nu kunnen we zeggen dat het scherm op zichzelf prima is. Maar leg je het naast concurrerende toestellen, dan zie je dat het nog beter kan.

Prestaties

De G4s moet het met 1,5 GB aan werkgeheugen doen terwijl de duurdere G4 het dubbele heeft, 3 GB. Dat merk je af en toe aan stotterende animaties als je veel apps open hebt staan. De G4s wordt daarnaast aangedreven door een zogeheten 'octa-core processor'. Deze processor is ook terug te vinden in andere middenklassers als de Huawei P8 Lite en de Alcatel One Touch Idol 3. Deze toestellen zijn een stuk goedkoper en hebben beide meer werkgeheugen dan de G4s. Desondanks ontlopen de toestellen elkaar niet veel qua prestaties. De G4s voelt over het algemeen vlot aan en zal de meeste taken met gemak aan kunnen.

Beperkte opslagruimte

Het topmodel G4 heeft voldoende opslagruimte met 32 GB. Maar de G4s moet het met een heel stuk minder doen en bevat slechts 8 GB. Dat is erg krap. Zeker omdat bij Android-telefoons met 8 GB vaak de helft al in beslag is genomen door het Android-besturingssysteem, de softwareschil van de fabrikant en demomateriaal.

Zo blijkt ook bij dit toestel dat er na het opstarten maar 3,3 GB beschikbaar is voor eigen gebruik. Je kunt de G4s wel uitbreiden met een SD-kaart om extra foto's en video's op te slaan. Apps verplaatsen naar de SD-kaart is mogelijk maar niet iedere app staat dat toe en het is een suboptimale oplossing. Voor wie heel veel apps wil installeren is deze telefoon minder geschikt.

Lees meer over belang van voldoende opslagruimte.

Camera

De 16 megapixel camera van de G4 is bij de G4s omgeruild voor een 8 megapixel camera met flitser. Dat is een behoorlijke stap terug. LG geeft je wel de beschikking over dezelfde autofocusmethode met behulp van een laser en een handmatige cameramodus voor de liefhebber. De optische beeldstabilisatie die wel in de G4 zit is ook niet aanwezig.

We waren niet echt onder de indruk van de camera. De scherpte van de foto's is vergelijkbaar met foto's genomen met de Apple iPhone 5S en de Samsung Galaxy S5 mini, maar de kleuren waren fletser. Als we de witbalans iets aanpassen, verbetert dat wel maar niet helemaal. Met de 5 megapixel camera aan de voorkant maak je wel degelijke selfies.

Android en updaten

De softwareschil van LG ziet er kleurrijk uit en kenmerkt zich door simpele platte iconen. De schil past erg goed bij Android Lollipop dat eenzelfde designinsteek heeft. LG levert gelukkig ook niet veel overbodige apps mee. De LG G4s draait op Android 5.1.1, de laatste versie op het moment van schrijven. Met deze versie van Android is de G4s helemaal up to date maar niet per se veilig.

Zo kwam onlangs aan het licht dat Android een ernstig veiligheidslek bevat, genaamd Stagefright. Via het lek kunnen hackers in theorie ongemerkt je telefoon overnemen en gegevens stelen. De enige manier om dit gat te dichten is door middel van een update. Het probleem is echter dat fabrikanten vaak nalatig zijn in het uitbrengen van updates, met name voor de oudere en goedkopere toestellen.

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten van Andoid-telefoons hun verantwoordelijkheid moeten nemen en is onlangs een campagne gestart om ervoor te zorgen dat toestellen veilig blijven met behulp van updates. Het is nog afwachten of LG ook een fix uitbrengt voor de G4s.

Wat is de LG G4s?

De LG G4s is een goedkopere versie van het topmodel van LG, de G4. Het toestel heeft een identiek ontwerp maar heeft van binnen iets minder krachtige specificaties. Het toestel heeft een 5,2 inch scherm met een full HD-resolutie. Verder beschikt de G4s over 8 GB aan opslagruimte, een 8 megapixel camera aan de achterzijde en wordt het toestel geleverd met Android 5.1.1.

Specificaties

Ter vergelijking hebben we de specificaties van de duurdere LG G4 erbij gezet.

Lees ook onze eerste indrukken van:

En vergelijk smartphones en kies de beste.