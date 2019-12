Update 2 juni: Lees hieronder onze eerste indruk van februari 2016. In het filmpje hierboven zie je de beoordeling van de LG G5 na een uitgebreide test in mei.

LG G5: review

De G5 is de nieuwste topsmartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant LG. Toch vindt LG een nieuw model tegenwoordig niet zo opwindend meer. Daar kunnen we ons wel in vinden; er zijn al tientallen goede mobieltjes te koop en heel grote veranderingen zijn ongebruikelijk.

Toch staat de LG G5 zijn mannetje. Deze telefoon heeft de beste Snapdragon-processor van dit moment, voor optimale prestaties - ook bij spellen. Daardoor beschikt hij ook over Quick Charge 3, waardoor de batterij nóg sneller oplaadt. En er is een energie-efficiëntere locatiebepaling-techniek ingebouwd. In onze laboratorium-test later dit jaar, gaan we exact vaststellen hoe lang het opladen duurt en hoe lang de batterijduur is.

Scherm staat altijd aan

Wat ook van invloed is op de batterijduur, is het beeldscherm dat altijd aan staat. Dat wil zeggen: een derde van het scherm toont de tijd en datum in witte cijfers en letters. Het voordeel is dat je het telefoonscherm niet meer hoeft aan te zetten voor deze informatie, en dat bespaart hopelijk meer energie dan de 0,8% batterij per uur die deze altijd-aan-functie gebruikt. Voor horlogedragers biedt deze functie geen meerwaarde.

Foto's

Wie de LG G5 van achter bekijkt, ziet 2 camera's. Vooralsnog heeft dat geen bijzondere functies, behalve dat je kunt wisselen tussen een normale, 16 megapixel-camera en een 8 megapixel-groothoekcamera. Groothoek betekent simpelweg dat er in de breedte méér beeld op de foto past. Bij bepaalde scènes is dat een leuk extraatje. In de testhal werkte de camera's snel en waren foto's scherp en helder. Binnenkort zullen we onze standaard foto- en video-test uitvoeren in het laboratorium en de resultaten delen via onze smartphone-vergelijker.

Ontwerp met verwisselbare batterij

De LG G5 heeft een metalen behuizing met een 5,3 inch scherm. Dat scherm is licht gebogen aan de bovenkant, maar tijdens het gebruik in onze eerste indruk is dit niet storend. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner, wat ons betreft een wat onhandige plek omdat je deze telkens op de tast moet vinden. LG-gebruikers waren dat gewend, want jarenlang zaten de aan/uit-knop en volumetoetsen achterop. Zij moeten nu opnieuw wennen omdat de volumetoetsen nu, net als bij andere merken, aan de zijkant zitten.

Bijzonder is de afneembare onderkant met verwisselbare batterij. Het is een compromis tussen een moderne, mooie, dunne telefoon en gebruiksgemak. Het uitschuiven van de batterij gaat met een knop en zal je niet per ongeluk gebeuren. Wel voelt het mechaniek wat fragiel aan.

LG Friends: een selectie accessoires

In plaats van een normale batterij terug te plaatsen, kun je ook accessoires terugplaatsen. Zoals de LG Cam Plus: een cameramodule met extra batterijcapaciteit, betere grip en fysieke knoppen, bijvoorbeeld om te zoomen. Een andere accessoire die je in de LG G5 kunt schuiven is de LG Hi-Fi Plus; een draagbare geluidsspeler die samen met Bang & Olufsen gemaakt is.

LG maakte veel ophef over de reeks accessoires, met termen als 'een pretpark in broekzak' en 'Life's Good (LG), maar het leven is beter als je meer 'speelt'.' Het lijkt erop dat LG zich met de G5 richt op een doelgroep die het maximale uit het leven wil halen en daarbij allerlei gadgets nodig heeft. Het accessoire-aanbod kan daarom een reden zijn om voor deze top-smartphone te kiezen, en niet voor een goedkoper model of eentje van de concurrent.

Andere LG Friends zijn:

LG 360 VR een lichte, opvouwbare virtual reality bril die je met een kabel aansluit op de telefoon. Hiermee kun je 360-graden foto's en video's bekijken. De bril sluit niet goed aan op het gezicht, waardoor je met een blik omlaag zo uit de virtuele realiteit ontsnapt.

een lichte, opvouwbare virtual reality bril die je met een kabel aansluit op de telefoon. Hiermee kun je 360-graden foto's en video's bekijken. De bril sluit niet goed aan op het gezicht, waardoor je met een blik omlaag zo uit de virtuele realiteit ontsnapt. LG 360 CAM een handzame 360 graden-camera met twee 13 megapixel groothoek-camera's. Handig voor makelaars maar ook leuk voor filmpjes op vakantie of bijvoorbeeld de eerste stapjes van je baby. Terugkijken gaat het beste met een virtual reality bril.

een handzame 360 graden-camera met twee 13 megapixel groothoek-camera's. Handig voor makelaars maar ook leuk voor filmpjes op vakantie of bijvoorbeeld de eerste stapjes van je baby. Terugkijken gaat het beste met een virtual reality bril. LG Rolling Bot een bal die door je huis rolt en foto's en video's maakt. Hiermee kun je ook je huisdieren in de gaten houden en je stem laten horen.

een bal die door je huis rolt en foto's en video's maakt. Hiermee kun je ook je huisdieren in de gaten houden en je stem laten horen. LG Smart Controller een afstandsbediening voor drones.

Het is nog niet bekend wanneer de LG G5 in de verkoop gaat en wat hij zal kosten. Hetzelfde geldt voor de accessoires. Zodra hij te koop is, ondergaat hij onze uitgebreide, vergelijkende test waarin we ook andere zaken vaststellen, zoals de ontvangststerkte van de antennes. We verwachten dat de LG G5 net als zijn voorganger hoge ogen gaat gooien, houdt daarom onze website in de gaten.

Bekijk tot de tijd eens de testresultaten van het vorige model, de LG G4 of vergelijk alle smartphones die op dit moment te koop zijn.

Wat is de LG G5?

De LG G5 is het nieuwe topmodel smartphone van LG. Bijzonder aan het toestel is de afneembare onderkant waarin je de batterij kunt verwisselen en extra functionele hardware kunt toevoegen.

Bekijk de testresultaten van de LG G5 of die van het vorige model, de LG G4. In onze vergelijker vind je alle smartphones die op dit moment te koop zijn.