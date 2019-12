LG Nexus 5X

Conclusie

De Nexus 5X volgt de LG Nexus 5 uit 2013 op en met de 5X zetten Google en LG weer een nieuwe standaard neer voor 5,2 inch smartphones: standaard dataversleuteling, een vingerafdruklezer, een usb-c-aansluiting, en vooral: up-to-date software.

Dit toestel is de veiligste keuze als je een Android-toestel wilt. Accuduur, valtests en ontvangstkwaliteit testen we binnenkort. Deze resultaten zijn dan te vinden in de smartphone-vergelijker naast de resultaten van andere merken.

Voordelen:

Relatief lang en snel de nieuwste softwareupdates

Goede camera

Goedwerkende vingerafdruklezer

Nadelen:

Instapmodel heeft te weinig opslag geheugen (16 GB)

Draadloos opladen en sd-geheugen uitbreiden niet mogelijk

Werkgeheugen zou groter kunnen

Android M

De belangrijkste reden om voor een Nexus toestel te kiezen is de door Google gecreëerde Android-versie. Het is een kale versie zonder extra aanpassingen, die ook nog redelijk onderhouden wordt. Helaas is de ondersteuning bij andere Android-toestellen lang niet zo goed.

In Android M (Android 6.0 Marshmallow) zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, die op het belangrijkste concurrerende systeem al jaren gangbaar waren. Het gaat om het versleutelen van alle data op de telefoon zodat deze data beter beschermd is bij bijvoorbeeld diefstal. Ook gaat het om het kunnen blokkeren van toegang tot bijvoorbeeld foto’s of adresboek voor te data-gretige apps. Dat is goed voor je privacy. Later publiceren we een meer uitgebreide review van Android M.

Strak, functioneel ontwerp

De Nexus 5X is een model zonder tierelantijnen. Wat rest is strak en functioneel kunststof. Het toestel ligt goed in de hand, en voelt licht aan. De voorzijde is symmetrisch gehouden, met een rooster die speakers suggereren aan beide kanten. Als er geen voorcamera zichtbaar zou zijn, zou je het toestel zo ondersteboven houden. Het geluid is niet stereo, bij muziek zonder hoofdtelefoon komt het geluid alleen uit het onderste rooster.

Lastig te repareren

Door een randje rondom lijkt het toestel een afneembare achterkant te hebben, maar helaas, een accu verwisselen, of sd-kaart bijsteken kan niet. Het randje is wel waar je moet beginnen bij een eventuele reparatie, zoals iFixit al uitvond. Volgens iFixit is relatief weinig lijm gebruikt waardoor de repareerbaarheid in ieder geval niet slecht is. Alleen het scherm kan beter. We maken ons wel bezorgd over de krasbestendigheid van de achterkant.

Raar geplaatste vingerafdrukscanner

De Nexus 5X is het eerste toestel in de Google Nexus-reeks met een vingerafdruklezer: Nexus Imprint. Bij het aanzetten van de vingerdruklezer geeft het toestel zelf terecht aan dat een vingerafdruk minder veilig is dan een sterk patroon of sterke pincode. De vingerafdruklezer geeft vooral gemak, maar je levert iets aan veiligheid in. Je laat je vingerafdruk natuurlijk overal achter, maar volgens Google kan hij het toestel niet in digitale vorm verlaten, dat is een veilig idee.

Het toevoegen van vingers gaat razendsnel, en ook het ontgrendelen met je vinger gaat in een oogwenk. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant van de telefoon, maar hij zit nogal in de buurt van de camera, dus ook daar zul je af en toe je vingerafdruk op achterlaten. Dat betekent meestal poetsen voor de foto, want je ziet het aan het resultaat, zo’n vette lens.

Ligt je telefoon op tafel, dan zul je hem wel moeten oppakken. Dat hoeft niet bij iPhones vanaf de 5s en de Samsung Galaxy S5 en S6. Daar zit de scanner aan de voorkant.

Slecht licht, goede foto’s

De camera steekt iets uit de achterkant van de behuizing. Dat is niet mooi en maakt dit onderdeel vooral wat kwetsbaar. De camera is behoorlijk snel, en de bediening is eenvoudig gehouden.

Er is ook laser-autofocus, zoals LG die al in de G3 introduceerde. Het toestel weet daarmee snel hoe ver het, eventueel bewegend, onderwerp van de lens verwijderd is. In praktijk helpt het alleen in specifieke gevallen om beelden sneller scherp te krijgen. Het duurt in andere gevallen altijd nog even voor de camera heeft scherpgesteld van bijvoorbeeld zeer dichtbij tot heel ver weg.

Bij slecht licht presteert de 12,3 megapixel camera opvallend goed. Al maakt de software de foto’s iets overbelicht, en kleuren iets te verzadigd. Smartphones kiezen instellingen automatisch, en door dat op een betere manier te doen, zijn foto’s van de 5X in het donker vaak scherper dan die van bijvoorbeeld de iPhone 6s.

Er is naast een panoramafunctie ook een 360 graden-functie. Die doet denken aan de Microsoft Photosynth app, die in juli helaas verdween uit de appstores. Je kunt er rondomplaatjes mee maken die, als je niet overdrijft, een mooi groothoeklenseffect teweeg brengen.

Spelen met scherptediepte (groot verschil tussen onscherpe achtergrond en scherpe voorgrond) gaat met dit soort smartphone camera’s steeds beter. Maar met software kan het ook, en de ‘focuseffect’ is de laatste extra functie die Google meelevert. Het werkt goed, vooral met de 5 megapixel selfiecamera, die van nature weinig speelruimte met scherptediepte heeft.

Top full-hd lcd-scherm

Het scherm heeft een ‘gewone’ full-hd resolutie net zoals de oude Nexus 5. Het scherm heeft alles wat je bij een toptoestel mag verwachten: zeer scherp, zeer contrastrijk, natuurlijke kleuren, voldoende kijkhoek, zowel horizontaal als verticaal. De maximale helderheid zou wat ons betreft wel beter kunnen voor situaties met veel (zon)licht.

De rand rond het scherm is wat breder dan we van sommige andere LG-toestellen gewend zijn. Daardoor is er ook weer ruimte voor een standby- en volumeknop ‘gewoon’ aan de zijkant van het toestel.

Mocht het scherm ooit breken door een val, dan kunnen de kosten hoog zijn. Zoals het eerder genoemde iFixit uitvond: het glas voor het scherm is onlosmakelijk verbonden met de lcd-elektronica erachter. Ter preventie is het altijd verstandig om een hoesje bij het toestel te kopen, en omdat Nexus-modellen populair zijn, is er ook nog wel wat keuze op dit gebied.

Usb-c voor de toekomst

De Nexus 5X heeft een usb-c-oplaadaansluiting, want dat is de toekomst. Usb-c heft een aantal beperkingen van het oude ‘micro-usb’ op. Zo kan er meer energie doorheen, en hoef je niet op te letten wat de bovenkant van de aansluiting is, het is altijd goed.

Usb-c is handig, vooral over 5 jaar als alle op te laden apparaten van zo’n aansluiting voorzien zijn. Om je vast aan dat idee te laten wennen levert Google er een kabel bij met aan 2 kanten zo’n usb-c-aansluiting. Dus ook de meegeleverde lader heeft zo’n aansluiting.

Dit betekent dat je de lader anno 2015 altijd moet meenemen als je langer dan een dag van huis gaat, want usb-c is nog geen gemeengoed. Usb-c naar ‘normale’ usb-kabels zijn te koop vanaf €10. Helaas levert LG zo'n kabel er niet standaard bij.

Niet compromisloos

Hoewel Google een goede combinatie van functionaliteit samenbrengt in de Nexus 5X, is het toestel niet zonder compromis. Zo heeft het instapmodel maar 16 GB opslaggeheugen, en dat is te weinig voor wie het toestel vol gaat benutten. Het €60 duurdere 32 GB model lost het opslagprobleem op, als zal dit voor sommigen nog te weinig zijn.

Daarnaast is de 5X uitgerust met 2GB werkgeheugen en een net-niet-de-allersnelste processor. In de dagelijkse praktijk voelt het toestel zeer snel aan. Maar meer werkgeheugen helpt als er veel apps tegelijk gebruikt woren, en ook als de besturingssoftware met toekomstige updates groeit.

Het andere Nexus-model, de duurdere en grotere 6P heeft ook 64GB en 128 GB als opslagopties, een snellere processor, en meer werkgeheugen.

Openheid over ontwerpkeuzes

De relatieve openheid en transparantie die Google voor heeft, bleek uit een 'Je kunt me alles vragen'-sessie gehouden op het populaire forum 'reddit'. Je kunt de Nexus 5X niet draadloos opladen, en volgens de Nexus ontwikkelaars zou het toestel er dikker van worden. Ook zou usb-c genoeg klassieke usb-oplaadnadelen wegnemen.

Of dit hout snijdt laten we in het midden, maar openheid over ontwerpkeuzes zouden we graag ook van andere merken zien.

Wat is de LG Nexus 5X?

Bij een nieuwe versie van Googles besturingssysteem Android, hoort ook een nieuwe Nexus-smartphone. De Nexus 5X is gemaakt in samenwerking met LG en beschikt over het nieuwe Android 6.0 Marshmallow besturingssysteem. Verder heeft het toestel een 5,2 inch scherm, een 12,3 megapixel camera en een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

Google bracht verder ook de Nexus 6P uit in samenwerking met Huawei. Meer daarover lees je in een aparte preview.

LG Nexus 5X

Besturingssysteem: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Beeldscherm: 5,2 inch

5,2 inch Resolutie: 1920 x 1080 pixels (full-hd)

1920 x 1080 pixels (full-hd) Pixeldichtheid: 424 ppi (zeer scherp)

424 ppi (zeer scherp) Gewicht: 136 gram

136 gram Afmetingen: 147 x 72,6 x 7,9 mm

147 x 72,6 x 7,9 mm Processor: 1,44 GHz quadcore + 1,82 GHz dual-core

1,44 GHz quadcore + 1,82 GHz dual-core Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16/32 GB

16/32 GB Sd-kaartlezer voor geheugenuitbreiding: Nee

Nee Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 12,3 megapixel (flits en autofocus)

12,3 megapixel (flits en autofocus) Camera voorkant: 5 megapixel

5 megapixel Prijs vanaf: €480

€480 Verkrijgbaar vanaf: oktober 2015

LG Nexus 5X: review

