LG Optimus 4X HD: preview

Het toestel draait op Android 4.0 en de focus ligt op snelheid met de 1,5 GHz quadcore processor. De stevige batterij (2150 mAh) moet zorgen voor een goede accuduur, ondanks het grote scherm en de flinke processor. Toch heeft LG dit krachtige geheel weten op te bergen in een zeer slanke behuizing, waarvan de achterkant nogal plastic aandoet.

Riant display

Dit topmodel van LG heeft een riant 4,7 inch 'true HD IPS display'; een zeer scherp scherm dat rustig is voor de ogen. Het oogt bijna alsof je naar papier kijkt. Leg je het scherm direct naast een super amoled scherm, dan is het ongetwijfeld een stuk minder fel met minder verzadigde kleuren, maar wij vinden het juist erg prettig lezen.

Camera kan beter

Aan de voorkant zit een 1,3 megapixel camera voor videobellen; aan de achterkant een 8 megapixel camera met autofocus en LED-flits. De cameraprestaties van het prototype dat op het Mobile World Congress te zien was, waren erg teleurstellend. Het automatisch scherpstellen met de autofocus ging slecht en de genomen foto's waren stuk voor stuk onscherp. Ze waren sterk overbelicht en bevatten erg veel ruis. Voor de video-opnamen gold hetzelfde. LG heeft gelukkig nog bijna een half jaar de tijd om dit met een software-update recht te trekken, want het toestel komt pas in het derde kwartaal van 2012 op de markt. De prijs is nog niet bekend.