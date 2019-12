Eerste indruk|LG heeft op het Mobile World Congress de opvolger van de LG G Pro getoond, de LG G Pro 2. De Android 'phablet' huisvest een groot 5,9 inch full-hd scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het scherm beslaat bijn de gehele voorkant, zo'n 77%. Dit is mogelijk doordat de knoppen net als bij de G2 nu aan de achterkant zitten. Het toestel kan ook net als de G2 ontgrendeld worden door op het scherm te kloppen.

LG G Pro 2: Preview

Ontwerp

Scherm

Knock Code

13-megapixel camera

Nieuwe software

Verkrijgbaarheid

Wat is de LG G Pro 2?

De LG G Pro 2 is een Android-smartphone die draait op Android KitKat 4.4. Het is de opvolger van de LG G Pro en lijkt erg veel op het kleinere broertje, de LG G 2. Bij het nieuwe toestel zitten de volumeknoppen en de aan- en uitknop aan de achterkant. Het 5,9 inch full-hd scherm beslaat bijna de hele voorkant (77% van de voorkant is scherm). Bekijk hieronder verdere specificaties.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 KitKat;

Android 4.4 KitKat; Beeldscherm: 5,9 inch (15 cm);

5,9 inch (15 cm); Resolutie: 1920 x 1080 pixels

1920 x 1080 pixels Pixeldichtheid: 373 ppi (zeer scherp);

373 ppi (zeer scherp); Gewicht: 172 gram;

172 gram; Afmetingen: 157,9 x 81,9 x 8,3 mm;

157,9 x 81,9 x 8,3 mm; Processor: 2,3 GHz (quad-core);

2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 16/32 GB + microSD tot 64 GB;

16/32 GB + microSD tot 64 GB; Netwerk: wifi (802.11 a/b/g/n/ac) /3G/4G;

wifi (802.11 a/b/g/n/ac) /3G/4G; Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus, led-flits, optische beeldstabilisatie);

13 megapixel (autofocus, led-flits, optische beeldstabilisatie); Camera voorkant: 2,1 megapixel;

2,1 megapixel; Bijzonderheden: NFC, Knock Code, knoppen aan de achterkant, 1W Hi-Fi geluid, opname in 4K-resolutie, achteraf scherpstellen;

NFC, Knock Code, knoppen aan de achterkant, 1W Hi-Fi geluid, opname in 4K-resolutie, achteraf scherpstellen; Prijs: rond €;

rond €; Verkrijgbaar vanaf: 2014.

