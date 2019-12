LG Optimus Vu: preview

De Optimus Vu heeft een 4:3 beeldverhouding en is dus minder langwerpig dan de meeste tablets die nu op de markt zijn. Deze 'smartphone' is te groot voor in je broekzak, maar past met een beetje moeite nog wel in de binnenzak van een jasje. Hij is net te groot om met één hand te bedienen, maar net weer te klein voor twee handen.

Botte stylus

De LG Optimus Vu wordt geleverd met een stylus (pennetje) met een nogal botte punt, wat het gevoel geeft dat je met een bifi-worstje op het scherm moet tekenen. Als je met je de onderkant van je hand het scherm raakt terwijl je tekent of schrijft met de stylus, dan komt er geen resultaat op het scherm. De Vu kan dan niet uitmaken waar er getekend moet worden. Dat is jammer, want het betekent dat je in een nogal geforceerde houding moet schrijven en tekenen.

Hanenpoten

Als je een notitie schrijft, kun je maar weinig tekst op het scherm kwijt en kleinere letters worden al gauw hanenpoten. Het is wel mogelijk om via een speciaal invoerveld in grote letters een tekst te schrijven die daarna wordt verkleind, maar dan moet je na elk woord even wachten tot het invoerveld een stukje opschuift. Dat werkt niet zo soepel.

Scherp scherm

Het 5 inch-scherm geeft een hoge resolutie en een erg mooie beeldkwaliteit en is volgens LG ook bedoeld voor e-books. Daar is het scherm in eerste instantie misschien wat fel voor, maar zoals bij alle Android-toestellen kan ook bij de LG Optimus Vu de schermhelderheid naar wens worden aangepast.

Prima specificaties

De Optimus Vu heeft aan de achterkant een 8 megapixel camera met autofocus en LED-flits en aan de voorkant een 1,3 megapixel camera voor videobellen. De Vu beschikt over een 1,5 GHz dualcore processor en snel mobiel internet via LTE tot 21 Mbps. Dat is ongeveer 2 tot 3 keer zo snel als het huidige 3G-internet. In Nederland wordt LTE vermoedelijk pas vanaf 2013 uitgerold. Het duurt dus nog even voor je er iets aan hebt. Dat is in dit geval niet erg, want de LG Optimus Vu is voorlopig alleen nog in Korea te koop. Wanneer het toestel in andere landen geïntroduceerd wordt en of deze smart-tablet ook naar Nederland komt, is nog onbekend.