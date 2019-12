Eerste indruk LG Pop

Eerste indruk|De LG GD510, ook wel LG Pop genoemd, is een lekker klein toestel dat toch een relatief groot aanraakscherm (touchscreen) heeft. Kan dit toestel dat in iedere broekzak past zich meten met de echt grote touchscreen-telefoons?

De LG Pop broekzaktelefoon in de praktijk

Het grootste voordeel van de LG Pop is dat hij klein is; hij glijdt zo in de broekzak. Voor zijn formaat en prijs is het toestel opvallend ruim uitgerust, al zul je op de kwaliteit van de eigenschappen flink moeten inleveren. Volgens LG is de LG Pop 'de meest compacte 3 inch volledig-touchscreen telefoon ooit gemaakt. De LG GD510 is hét toestel voor mensen die op een simpele touchscreen telefoon hebben gewacht.'

Geavanceerde functies zoals snel internet, GPS en een standaard 3,5mm-audiouitgang ontbreken. Je mist dus wel een flink aantal eigenschappen die op de meeste smartphones inmiddels tot de standaarduitrusting behoren.

Wat zegt LG?

'LG's onderzoek onder consumenten toont dat een grote groep consumenten de functionaliteit van een touchscreen telefoon willen maar niet de onnodige extra zaken die resulteren in een hogere prijs' (..'). ' En: 'De LG GD510 bevat precies die mogelijkheden die gebruikers zoeken en niet de overhead van zaken die ze niet gebruiken.' (..). En: 'Dit maakte het ons mogelijk te concentreren op het maken van een eenvoudiger te gebruiken telefoon.'

De LG Pop is inderdaad behoorlijk simpel en heeft maar een beperkt aantal applicaties in het menu. De basics zitten er allemaal in: uiteraard bellen en sms'en, foto's maken, muziek luisteren en zelfs ook beperkt internetten en e-mailen.

Drie startschermen

De telefoon heeft drie startschermen. Een voor favoriete contacten, een voor een aantal widgets zoals een klok, kalendertje en notities en een laatste scherm waarin je kunt zien met wie je recent contact hebt gehad. LG noemt dit de 'livesquare'. Vanaf deze plek kun je direct recente contacten bellen, sms'en, of in het telefoonboek opzoeken. Ook heb je hier je belgeschiedenis bij de hand.

Vanuit elk startscherm kun je het menu met applicaties openen en met de knop op de voorkant kun je weer terug naar het startscherm. De Pop heeft een rotatiesensor, dus als je het toestel draait, draait ook het menu. De menu-items staan afhankelijk van de rotatie van het scherm geordend in 4 rijen van 4 (met toelichtingen) of 4 rijen van 8 (overzicht met alleen iconen). Helaas werkt deze automatische schermrotatie slechts in een enkele applicatie.

Touchscreen

De LG Pop heeft voor het formaat van het toestel een aanzienlijk touchscreen, hoewel het in absolute zin vrij klein is. De resolutie is prima in orde. Alleen heeft dit touchscreen eigenlijk meer nadelen dan voordelen. Het drukgevoelige touchscreen reageert maar matig en de bewegingen voelen niet soepel aan. Doordat het scherm relatief klein is, zijn alle knopjes op het scherm ook erg klein en druk je al gauw op het verkeerde knopje.

Bij het schrijven van sms-berichten en memo's kun je het toestel een kwartslag draaien. Dan verschijnt een volledig qwertytoetsenbord. Bij het gebruik van het qwertytoetsenbord zitten de knopjes echter zo dicht bijeen dat je de kans vrij groot is dat je allang per ongeluk op 'Verzenden' hebt gedrukt voordat je sms daadwerkelijk af is.

Handschriftherkenning

De handschriftherkenning (ook mogelijk met je nagels) werkt traag en leestekens worden niet goed herkend. Echt snel sms berichten versturen is er niet bij, omdat je al gauw de verkeerde letters intypt of de door de handschriftherkenning verkeerd herkende letters moet corrigeren.

Opladen

Laden gaat via micro-USB. Deze kabel is bovendien eenvoudig los te nemen van de lader, zodat je de telefoon ook via je computer kunt opladen.

De batterij bij bellen en stand-by krijgt een 7,6.



Geluidsprofielen

We ondervonden wat problemen met het instellen van geluidsprofielen. We wilden graag het toestel gewoon beltonen laten afspelen, maar we wilden niet de irritante piepjes horen bij elke toets die je aanslaat. We kregen dit niet goed voor elkaar. Je kunt de piepjes wel uit krijgen, maar dan hoor je gelijk geen beltonen meer en dat is nu net niet wat we wilden. Uiteindelijk hebben we van het standaard stille profiel het gewone profiel gemaakt: met beltoon en zonder toetstonen. Van een van de persoonlijke profielen maakten we een stil profiel helemaal zonder geluiden en met trilstand.

Camera

De kwaliteit van de camera is redelijk en vooral het scherm doet het in dit opzicht best goed. De functionaliteit is echter wel erg beperkt en je moet het bijvoorbeeld ook stellen zonder autofocus of flits. Met daglicht presteert camera best aardig, maar in donkere omstandigheden valt de camera door de mand. Ook wordt de foto net wat later gemaakt dan je verwacht, wat goed 'timen' erg moeilijk maakt. Leuk om herinneringen te schieten, maar voor het maken van afdrukken is de kwaliteit echt niet voldoende.

Muziekspeler

Het geluid van de muziekspeler is net redelijk te noemen met de meegeleverde headset. Helaas gaat het luisteren van muziek via de micro-USB-aansluiting. Het is dus niet zo gemakkelijk om een andere headset aan te sluiten. Een handige soldeerder knutselt na het afknippen van de oortjes een eigen 2,5- of 3,5-mm-aansluiting voor zijn eigen koptelefoon.

We hebben dit geprobeerd en kregen een redelijk resultaat voor de muziekspeler. Alleen de radio stoort erg. Afhankelijk van de locatie kun je vaak maar enkele zenders ontvangen.

Internet en email

Internet en e-mail hebben we niet getest omdat de specificaties sowieso niet voldoende zijn om echt goed te kunnen e-mailen en internetten. Het toestel beschikt alleen over GPRS, EDGE en WAP, waardoor je weinig snelheid hoeft te verwachten.

Verkrijgbaarheid

De LG Pop is simlockvrij te koop voor circa €160 euro en is ook verkrijgbaar in combinatie met diverse abonnementen.

Conclusie

Voor de prijs is de LG Pop zeker een leuk toestel. LG maakt haar belofte waar dat de Pop een prima toestel is voor mensen die een simpele en compacte touchscreen telefoon willen. Het zeer kleine formaat is een erg groot pluspunt, maar daarvoor lever je helaas wel flink in op de kwaliteit van de functies.

We vinden het vooral jammer dat het touchscreen niet echt soepel werkt. Als je verwachtingen niet al te hoog gespannen zijn, is de LG Pop een ideaal broekzakmodel.



Wat is de LG Pop?

Opvallende eigenschappen voor zo'n compacte telefoon is dat het toestel quadband is; met 4 verschillende netwerksystemen overweg kan, zodat je er ook in alle buitenlanden mee kunt bellen. Ook kun je het geheugen met een micro-SD kaart uitbreiden tot 16 GB, zodat je veel muziek, video's en foto's kunt meenemen.

Zonnecel

De LG Pop kan optioneel geleverd worden met een zonnecel op de batterijklep. Al vragen we ons wel af in hoeverre dit werkelijk bijdraagt aan de batterijtijd.

Het toestel is leverbaar in verschillende kleuren, onder andere zilver, zwart, paars en roze.

De menu's kun je zowel in het Nederlands als in het Engels instellen.

SPECIFICATIES

Algemene specificaties:

Type telefoon: touch screen (drukgevoelig);

Afmetingen: LxBxD (mm): 97.8x49.5x11.2;

Gewicht (gram): 87;

Intern Geheugen: 42MB;

Extern Geheugen: Micro-SD, tot 16 GB.

Verbindingen

Frequenties: GSM 850/900/1800/1900 MHz;

GPRS: Ja;

Wi-Fi: Nee;

Bluetooth: Ja;

(A-)GPS Navigatie: Nee;

USB PC-Synchronisatie: Ja;

Audio Connector: Micro-USB, USB 2.0;

Video Connector: Micro-USB, USB 2.0;

Laad / Data Connector: Micro-USB, USB 2.0.

Berichten

SMS / MMS: Ja/Ja;

E-mail: Ja;

T9-invoer: Ja.

Camera

Resolutie camera: 3 megapixel;

Videocamera: Ja;

Audio / Video;

MP3: Ja;

Beltoon: Polyphone, MP3;

FM-radio: Ja.

Internet

Browser: Ja, (2.0).

Organizer

Telefoonboek (aantal namen): 1000;

Alarm: Ja.

Overige Functies