Eerste indruk|De LG Spirit is het meest interessante model in een reeks nieuwe smartphones van LG. Eind maart komt deze telefoon met Android 5 op de markt in zowel een 3G als een 4G uitvoering. Onderscheidend zijn handige snufjes in de software en een minimale curve in het scherm. Spannend is de telefoon verder niet.

LG bracht 4 nieuwe smartphones uit met prijzen van €100 tot €200. Daarvan is de LG Spirit het meest interessant, want hij heeft het nieuwe Android 5 en de mogelijkheid om via 4G te verbinden met mobiel internet. Dit model zal ook als eerste in Nederland te koop zijn, naar verwachting eind maart.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.0 Lollipop;

Android 5.0 Lollipop; Beeldscherm: 4,7 inch;

4,7 inch; Resolutie: 720 x 1280 pixels;

720 x 1280 pixels; Pixeldichtheid: 312 ppi (scherp);

312 ppi (scherp); Gewicht: 157 gram;

157 gram; Afmetingen: 133,3 x 66,1 x 9,9 mm;

133,3 x 66,1 x 9,9 mm; Processor: 1,2 GHz quadcore;

1,2 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB;

8 GB; Verbinding: wifi/3G/4G (LTE) is een optie;

wifi/3G/4G (LTE) is een optie; Camera achterkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Camera voorkant: 1 megapixel;

1 megapixel; Prijs 3G-model: €170;

€170; Prijs 4G-model: €200;

€200; Verkrijgbaar vanaf: maart 2015.

Scherm met curve

Het is vooral 'leuk' en maar weinig nuttig, dat het 4,7" scherm van de LG Spirit licht gebogen is. Hiermee wordt een eigenschap van de duurdere LG-telefoons naar dit goedkopere segment gebracht. LG zegt overigens dat door de curve het scherm van hun telefoons minder snel breekt bij een val, iets wat we in de toekomst met veel plezier gaan testen in het lab.

Knopjes op de achterkant

De LG Spirit heeft erg dunne schermranden en geen enkel knopje op de zijkant. De aan/uit knop zit op de achterkant, evenals de volumeknoppen. Dit is subtiel in het ontwerp geïntegreerd en hoewel we even moesten wennen, is die plaats helemaal niet vervelend. Integendeel, de knoppen zijn makkelijk te bereiken. Voor het nemen van een foto is het echter minder makkelijk: een fysieke knop op de rand van de telefoon is dan een stuk makkelijker.

Einde aan het eenvoudige startscherm

In deze telefoon zit géén slim startscherm. Fabrikanten voegen zo'n modus vaak toe om het gebruik te vereenvoudigen voor met name senioren. Binnenkort publiceren wij een artikel hierover, maar LG is er in ieder geval mee gestopt. De reden is om de benodigde ruimte voor Android te verkleinen, waardoor er van de 8 GB opslag meer overblijft voor het installeren van apps.

Handige softwarefuncties

Met LG's Glance View kun je met een snelle veeg de tijd en notificaties bekijken. Deze modus bespaart energie, omdat het hiervoor niet het hele scherm inschakelt. Kijk je tientallen keren per dag even snel op je telefoon? Dan is dit een handige functie.

Met Gesture Shot kun je, door middel van een handbeweging, de fotocamera in 3 tellen laten aftellen om een selfie te maken. In onze test werkte dit erg betrouwbaar, zelfs vanaf 1 meter afstand. Volgens LG kun je deze functie tot 1,5 meter gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een selfiestick.

Andere LG-telefoons

Naast de LG Spirit kun je kiezen voor de LG Leon. De Leon heeft dezelfde processor, geheugen en 8 GB opslag als de Spirit, maar bezuinigt op zaken als scherm- en camerakwaliteit. De prijs is €40 lager.

De LG Magna is eenzelfde smartphone, met slechts een groter scherm. Deze is eind mei te koop voor ongeveer €199. Hij beschikt echter niet over 4G.

Tot slot de LG Joy: een model met het oudere Android 4 en mindere prestaties. Er is te weinig ruimte voor normaal gebruik gemaakt, want deze telefoon heeft maar 4GB opslag. Hij kost €100.

Conclusie

De LG Spirit is een prima telefoon, maar het is vlees noch vis. Wij denken dat andere smartphones in dit segment interessanter zijn, zoals de Motorola Moto E. Ondanks de meerprijs voor de 4G-functie, vinden we het wel verstandig als je voor een 4G-toestel kiest. De handige snufjes in de software zijn de moeite waard, mogelijk is dit een reden voor je om LG te kiezen.

