Eerste indruk|In April brengt Microsoft 2 goedkope Lumia-telefoons op de markt: de 5" grote Lumia 640 en de 5,7" grote Lumia 640 XL. Deze Lumia-telefoons zijn uitgerust met Windows Phone 8.1 en worden later dit jaar geüpdatet naar Windows 10. Kopers kunnen 1 jaar gratis gebruik maken van Office, OneDrive & Skype. Veel voor weinig geld. Heb je geen haast? Dan kun je beter even wachten op de komst van Windows 10.

Wat zijn de Lumia 640 en 640 XL?

Beide modellen zullen verkrijgbaar zijn in een 3G-variant en een 4G-variant voor sneller internet.

Lumia 640:

Besturingssysteem: Windows Phone 8.1;

Windows Phone 8.1; Beeldscherm: 5 inch;

5 inch; Resolutie: 1280 x 720 pixels;

1280 x 720 pixels; Pixeldichtheid: 294 ppi (scherp);

294 ppi (scherp); Gewicht: 145 gram;

145 gram; Afmetingen: 141,3 x 72,2 x 8,8 mm;

141,3 x 72,2 x 8,8 mm; Processor: 1,2 GHz quadcore;

1,2 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB (+ microSD van maximaal 128 GB);

8 GB (+ microSD van maximaal 128 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE) is een optie;

wifi/3G/4G (LTE) is een optie; Camera achterkant: 8 megapixel;

8 megapixel; Camera voorkant: 1 megapixel;

1 megapixel; Prijs 3G-model: €140;

€140; Prijs 4G-model: €160;

€160; Verkrijgbaar vanaf: april 2015.

Lumia 640 XL:

Besturingssysteem: Windows Phone 8.1;

Windows Phone 8.1; Beeldscherm: 5,7 inch;

5,7 inch; Resolutie: 1280 x 720 pixels;

1280 x 720 pixels; Pixeldichtheid: 259 ppi (scherp);

259 ppi (scherp); Gewicht: 171 gram;

171 gram; Afmetingen: 157,9 x 81,5 x 9 mm;

157,9 x 81,5 x 9 mm; Processor: 1,2 GHz quadcore;

1,2 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB (+ microSD van maximaal 128 GB);

8 GB (+ microSD van maximaal 128 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE) is een optie;

wifi/3G/4G (LTE) is een optie; Camera achterkant: 13 megapixel;

13 megapixel; Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Prijs 3G-model: €190;

€190; Prijs 4G-model: €220;

€220; Verkrijgbaar vanaf: april 2015.

Lumia 640

De Lumia 640 heeft een hd-scherm van 5 inch groot. Hij is te koop in meerdere kleuren, waaronder oranje, blauw, zwart en wit. De gekleurde achterkantjes zijn inwisselbaar, maar niet los te koop.

Tijdens ons gebruik hadden we net zoveel last van weerspiegelingen in het scherm als bij andere smartphones. Ook vingerafdrukken maken het scherm snel vies. Microsoft claimt juist een zeer goede zichtbaarheid in zonlicht.

De camera op de Lumia 640 werkte snel, maar zal zich nog moeten bewijzen in lastige situaties, zoals bij weinig licht. Wel valt op dat op camera's niet bezuinigd is: een 8 megapixel-camera aan de achterkant met flitser en automatische HDR-functie. De HDR-functie worden zowel de donkere als de lichte delen van een foto goed weergegeven. Voor selfies en videobellen zit er een 1 megapixel-camera aan de voorkant.

Lumia 640 XL

Net als bij de Lumia 640 claimt Microsoft een batterijduur van 1-2 dagen bij de Lumia 640 XL. Om het grotere, 5,7" inch hd-scherm van de XL-versie te voorzien van energie, is de batterij in de XL-versie wat groter. Beide modellen zijn ongeveer 9 mm dik.

Op dit grotere model vind je geen 8, maar een 13 megapixel-camera met led-flits. En aan de voorkant geen 1, maar een 5 megapixel-camera. Meer megapixels zorgen er onder andere voor dat je uitvergrote foto's dezelfde goede kwaliteit behouden. Een ander verschil is dat de gekleurde achterkanten mat zijn afgewerkt, in tegenstelling tot de glimmende achterkantjes van de Lumia 640.

Windows 10: eindelijk meer apps?

Later dit jaar brengt Microsoft het besturingssysteem Windows 10 uit, en beide Lumia 640 modellen krijgen een gratis update. Hopelijk gaat deze update zorgen voor een Windows Store met véél meer apps. Makers van Windows-programma's kunnen namelijk veel eenvoudiger hun programma's overhevelen naar Windows 10 smartphones.

Verder zorgt Windows 10 voor een verdere samenwerking tussen smartphone, tablet en laptop. Zo worden herinneringen, zoekopdrachten in kaarten en voorkeuren voor spraakassistent Cortana gesynchroniseerd, zodat al je gebruiksinformatie op elke apparaat te gebruiken is.

De inzet: Office meegeleverd

Om zich te onderscheiden van concurrentie krijg je bij aanschaf 1 jaar toegang tot Word, Excel, OneNote en Outlook. Daarbij zit 1 TB cloud-opslag en 60 Skype-belminuten per maand. Naast gebruik op je telefoon, kun je deze Office-apps ook installeren op 1 pc of mac en op 1 tablet, zij het een Microsoft Surface, Apple iPad of Android tablet. Na het eerste jaar betaal je hiervoor €7 per maand of €69 per jaar.

Conclusie: zoethoudertje tot later in 2015

De Lumia 640 is vooral een zoethoudertje. Op het moment dat Windows 10 daadwerkelijk uitkomt, zal Microsoft nog meer nieuwe telefoons aankondigen. Daaronder zijn ook Lumia-topmodellen in het duurdere segment.

Ben je nu in de markt voor een Windows telefoon? Dan lijkt de Lumia 640 op eerste gezicht een kwestie van 'veel kopen voor weinig geld'. Heb je geen haast? Wacht dan even op de komst van Windows 10 - want het is nog helemaal niet zeker of die Windows-update écht een succes gaat worden.

