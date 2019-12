Eerste indruk|De Microsoft Lumia 650 is een smartphone met Windows 10. Hij is dun, licht en heeft een mooi ontwerp. Wie een betaalbare Windows-smartphone zoekt, moet zeker even verder lezen over de Microsoft Lumia 650.

Microsoft Lumia 650: review

Conclusie

De Lumia 650 is een smartphone die qua prijs (€230) het midden houdt tussen de Lumia 550 van rond de €100 en het meer dan €500 kostende topmodel Lumia 950. Op dit prijspunt vinden we meestal de interessantste telefoons betreft prijs-kwaliteitverhouding en de Lumia 650 maakt een sterke eerste indruk.

Windows op je mobiel

Deze mobiele telefoon is voorzien van Windows 10 Mobile. Het is een minder populair, maar volwaardig besturingssysteem. Het grote voordeel is de gelijkenis met Windows op een pc, waardoor je de bediening zo onder de knie hebt. Dat betekent dat je ook bekende apps krijgt, zoals Office voor je documenten en OneDrive voor bestandssynchronisatie via de cloud. Het nadeel van Windows op je smartphone is dat er minder apps beschikbaar zijn.

Ga je een smartphone kopen, dan helpen we je kiezen tussen Microsoft Windows, Google Android of Apple iOS.

Mooier dan we gewend zijn

Windows-telefoons krijgen meestal geen al te hoge rapportcijfers in onze smartphone-test. Ook zien ze er meestal niet zo gelikt uit. Met de Lumia 650 moet daar verandering in komen. Het is een mooie telefoon met een aluminium frame, verkrijgbaar in mat-wit en mat-zwart. De batterijklep sluit zo nauwkeurig dat je amper ziet dat het open kan. Door de klep te verwijderen kun je de batterij verwisselen.

Belangrijker is het prettige handgevoel. Dat komt doordat de telefoon dunner dan 7 millimeter is en maar 122 gram weegt. Dat is lichter dan populaire telefoons als de Samsung Galaxy S6 (139 gram), Apple iPhone 6s (143 gram) en LG G4 (157 gram).

Beeldscherm

De telefoon is uitgerust met een OLED-beeldscherm met een diagonaal van 5 inch (12,7 cm). OLED is een moderne schermtechnologie met een goed contrast (zwart is écht zwart). Hierover kun je meer lezen in het dossier televisies.

Camera

Aan de voorzijde tref je een 5 megapixel-camera voor selfies en videobellen. Het is een groothoekcamera, waardoor er méér beeld in de breedte wordt vastgelegd. Aan de achterkant zit een 8 megapixel-camera die op het eerste gezicht acceptabele foto's maakt.

De Microsoft Lumia 650 is een telefoon met een interesse prijs-kwaliteitverhouding. Het is een uitgelezen mogelijkheid om een aantrekkelijke Windows 10-telefoon te bemachtigen. Of deze telefoon een geduchte concurrent zal zijn voor Android-telefoons van dezelfde prijs? Daar zijn we nog niet over uit. Om dat te bepalen, gaat de telefoon door een test in ons laboratorium waarin we extra kritisch kunnen kijken naar zaken als de ontvangststerkte, batterijduur en camerakwaliteit.

Bekijk ook eens de testresultaten van de Microsoft Lumia 950 en de 950 XL en kom over een tijdje terug naar onze smartphone-vergelijker voor de testresultaten van de nieuwe Lumia 650.

Lees ook:

Wat is de Microsoft Lumia 650?

De Microsoft Lumia 650 is een smartphone met Windows 10. Het valt op dat deze smartphone er een stuk fraaier uitziet dan andere Lumia's.

Microsoft Lumia 650

Besturingssysteem Windows Mobile 10 Beeldscherm 5 inch Resolutie 720 x 1280 pixels Pixeldichtheid 297 ppi Gewicht 122 gram Afmetingen 142 x 70.9 x 6.9 mm Processor Quad-core 1,3 GHz Werkgeheugen 1 GB Opslagcapaciteit 16 GB SD-mogelijkheid ja tot 200 GB Verbinding 3G, 4G, wifi, nfc, fm-radio Camera 8 megapixel met led-flits Selfiecamera 5 megapixel Prijs €230 Verkrijgbaarvanaf februari 2016

Lees ook: