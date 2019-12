Mijn iPhone werkt traag of valt uit, wat kan ik doen?

Ik heb een iPhone die voortijdig uitvalt, of die erg langzaam is, wat kan ik doen?

Apple rekent €29 voor het vervangen van de accu bij de officiële Apple Store. Controleer eerst of je iPhone niet voor gratis vervanging in aanmerking komt via het iPhone batterijvervangingsprogramma. Helaas geldt dit maar voor een zeer beperkt deel van de iPhones. Mocht je bij de aankoop extra hebben betaald voor Apple Care+ garantie, dan vervangt Apple de accu zonder bijbetaling. Bij door Apple erkende servicepunten betaal je soms meer. Zo kost het vervangen van een batterij bij Amac nu €40. Controleer daarom de prijs bij deze aanbieders.

Met een nieuwe accu presteert de iPhone weer op de oorspronkelijke snelheid, net zo lang tot de accu weer slechter wordt.

Het vervangen van de accu is in principe binnen een half uur gebeurd. Maar het hangt natuurlijk af van de drukte in de Apple Store of je snel aan de beurt bent. Het is een goed idee om van te voren een afspraak te maken. Omdat veel mensen nu van deze mogelijkheid gebruik maken, kunnen accu’s uit voorraad raken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de accu’s voor de iPhone 6 Plus.

Welke toestellen worden softwarematig trager gemaakt?

Het gaat om de volgende toestellen:

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone SE met iOS 10.2.1 of nieuwer

iPhone 7 en iPhone 7 Plus met iOS 11.2 of nieuwer

Hoe weet ik of mijn accu slecht is?

Er zijn 3 symptomen die wijzen op een slechte accu:

Je iPhone gaat een stuk minder lang mee na volledig opladen. Je iPhone valt voortijdig uit als de accu-indicator nog niet op 0% staat. Dit gebeurt bij het starten van een app, of als je plotseling van een warme omgeving naar een koude omgeving gaat. Je iPhone is trager dan je gewend bent.

Minder lang doen op 1 acculading kan ook nog liggen aan apps die op de achtergrond allerlei verbindingen maken met internet of steeds je locatie doorgeven. Bekijk daarom ook onze tips voor het verlengen van je batterijduur.

Traagheid kan ook veroorzaakt worden, of nog sterker gaan tellen als de telefoon helemaal vol met gegevens en apps staat. Het opschonen van je smartphone kan dan helpen.

Kan ik het niet met een app controleren?

Met software kun je controleren in welke staat de accu is. Helaas zijn er (nog) niet veel echt goede apps in de App Store beschikbaar. Hoewel een oude accu op zich niet altijd slecht hoeft te zijn, is hij gecombineerd met een iPhone wel de oorzaak van vroegtijdig uitvallen of langzame werking. Het interpreteren van technische gegevens die apps laten zien is daarom nog niet zo gemakkelijk.

Apple heeft beloofd om in het besturingssysteem meer inzicht te geven in de staat van de accu. Nu al kun je een aanwijzing krijgen in het instellingen menu, bij 'Instellingen > Batterij'. Maar ook als Apple’s software niet aangeeft 'Je accu heeft onderhoud nodig', kun je alsnog om vervanging van je accu vragen.

Voor mensen met een iMac of MacBook bestaat er het programma 'coconutBattery'. Koppel de iPhone hiervoor met de kabel aan je Mac. Download en start coconutBattery, en klik op iOS device. Klik vervolgens op Device details voor de leeftijd van het toestel.

Ik heb een nieuwe iPhone gekocht, omdat mijn oude traag was, wat kan ik doen?

Er zijn normaal gesproken 2 oorzaken, en nu dus 3 oorzaken waarom een smartphone trager wordt. In willekeurige volgorde:

Nieuwere versies van het besturingssysteem kunnen fouten bevatten en ze kunnen de telefoon zwaarder belasten, en om die reden tragere werking veroorzaken; De gebruiker kan allerlei apps en software-instellingen gebruiken, waardoor het toestel trager wordt; Het besturingssysteem kan het toestel trager maken, omdat de telefoon met een oude accu anders voortijdig uitvalt.

In welke mate oorzaak 1, 2 of 3 de doorslag gaven om een nieuw toestel te kopen, of er één te laten adviseren verschilt van geval tot geval. Als oorzaak 3 de doorslaggevende factor blijkt te zijn, dan zou Apple de verkoop moeten terugdraaien, of je op een andere manier moeten compenseren. Maar aantonen dat oorzaak 3 de doorslaggevende factor was, is niet eenvoudig.

Ophef snelle uitval accu's en trage iPhones

Halverwege 2016, ongeveer een jaar na de introductie van de iPhone 6s, kwamen er steeds meer berichten binnen over voortijdig uitvallen als de accu nog lang niet leeg was. Hoewel meer iPhonegebruikers vergelijkbare problemen hadden, viel het op bij de iPhone 6s. Apple erkende de klachten, en bood voor een beperkt deel van de iPhone 6s bezitters gratis accuvervanging aan. Voor andere klanten met vergelijkbare problemen zou naar een oplossing via een software-update worden gezocht.

Stilletjes bracht Apple een software-update uit voor een brede reeks toestellen, die de problemen grotendeels verhielp. Maar wel met een langzamer werkende iPhone tot gevolg. Dat Apple hier tot voor kort niet over heeft gecommuniceerd, heeft tot veel boze reacties geleid. De link naar bewust vertragen om mensen naar een nieuw toestel te bewegen is ook snel gemaakt.

Wat is nu eigenlijk de oorzaak?

Oplaadbare accu’s in bijvoorbeeld smartphones verouderen door herhaaldelijk opladen, en door het verstrijken van de tijd. De accu levert dan minder langdurig energie. Na 500 keer opladen, of 1,5 jaar heeft de accu nog 80% van de oorspronkelijke capaciteit, en dus gaat de smartphone maar 16 uur mee, in plaats van de 20 uur toen hij nieuw was.

Naast het minder lang leveren van energie, kunnen sommige andere eigenschappen ook afnemen, zeker naarmate de accu compacter is. Ook de overgang van een warme naar een koude omgeving heeft invloed op de prestatie. Zolang elektronica hier op een juiste manier op berekend is, geeft dit geen problemen.

In het geval van de iPhones wordt er soms zoveel rekenkracht van het toestel gevraagd dat een iPhone met oudere accu dat niet meer aankan. Dan schakelt het toestel zichzelf uit.

Wat was Apples oplossing?

iPhones met een oude accu krijgen via software de opdracht langzamer te werken. De kans op verslikken wordt kleiner, dus het toestel hoeft zichzelf niet voortijdig uit te schakelen. Het voordeel: je kunt weer wat langer doen op 1 acculading en het toestel valt niet langer onverwacht uit. Het nadeel: het toestel wordt trager in bediening, de oorspronkelijke snelheidsclaims worden niet meer waargemaakt.

Na deze softwareverandering lang stil te hebben gehouden, werd het toch ontdekt, en Apple heeft inmiddels excuses aangeboden.

Sommigen zeggen begrip te hebben voor Apples uitleg dat iPhonegebruikers hun toestel nu langer op één acculading kunnen gebruiken en ze het snelheidsverlies voor lief nemen. Wij zien liever dat een toestel zijn oorspronkelijke snelheid behoudt, ook als de accu wat op leeftijd is.

Deed Apple nog meer?

Om haar klanten tegemoet te komen heeft Apple de kosten verlaagd voor het vervangen van de accu. In plaats van €89 rekent Apple nu €29. Deze prijsverlaging geldt tot nader bericht, eenmalig en alleen in 2018. Het gaat om vervanging bij een officiële Apple Store.

Liever snel en soms kans op uitvallen dan een trage telefoon?

De verandering die Apple stilzwijgend doorvoerde, heeft veel mensen boos gemaakt. Waarom laat je gebruikers niet de keuze als de accu voortijdig minder presteert? Apple heeft aangegeven deze keuze als mogelijkheid aan te bieden in een volgende versie van het besturingssysteem.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond vindt Apple’s gedrag niet netjes, maar verwelkomt de transparantie, die overigens veel te laat kwam.

Hoewel €29 voor een accuvervanging niet zo veel lijkt voor een nieuwe accu in een dichtgelijmde iPhone, verwachten we meer. Omdat het om een producteigenschap gaat die veroorzaakt wordt door een tekortkoming in het ontwerp, vinden wij kosteloze vervanging een meer voor de hand liggende oplossing.

Hoe zit het met de rechtszaken tegen Apple?

In de Verenigde Staten zijn een aantal groepsvorderingen gestart, evenals in Israël. En in Frankrijk is zo’n rechtszaak aangespannen. We volgen deze activiteiten met grote interesse, en beraden ons nog op stappen.

Hoe zit het met iPads?

In verhouding is de accu van een iPad een stuk groter. De kans dat een situatie optreedt waarbij de iPad zichzelf moet uitschakelen, of dat het langzamer laten werken van de software zinvol is, is veel kleiner.

