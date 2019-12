Eerste indruk|Nokia en Alcatel hebben op het Mobile World Congress beide een kleine en goedkope smartphone geïntroduceerd. De Nokia Asha 230 (€45) draait op Nokia's eigen Asha-platform. Bekende apps als WhatsApp en Facebook vinden we terug op dit toestel. De Alcatel One Touch Pop Fit draait op Android 4.2.2 en heeft de betere specificaties. Beide toestellen hebben een scherm van 2,8 inch.

Minitelefoons van Nokia en Alcatel: preview

Wat een schattig telefoontje! Als je de Nokia Asha 230 (circa €45) of de Alcatel One Touch Pop Fit (circa €90) voor het eerst ziet, kun je haast niet anders dan dat uit te roepen. Beide telefoontjes zijn piepklein en passen met gemak in een kinderhand. Bovendien zien ze er uit alsof ze wel een stootje kunnen hebben. De toestelletjes lijken ons een interessante optie als allereerste kleine smartphone voor je kind, wanneer je denkt dat je kind daaraan toe is. Ook zien we voor de Asha en Pop Fit mogelijkheden als festival-, sport- of vakantietelefoon.

De Asha 230 en de Pop Fit zijn vrijwel exact even groot en hebben beide een klein 2,8 inch-scherm. Typen is geen pretje op zo'n klein scherm. Al is dat voor kinderhandjes waarschijnlijk een kleiner probleem.

Nokia Asha 230

De Nokia Asha 230 draait op Nokia's eigen Nokia Asha-software. Daar zijn niet zoveel apps voor beschikbaar als voor Android, maar de meeste 'grote' apps vind je er terug, zoals onder andere WhatsApp, Facebook, Twitter en Spotify. Naar apps van Nederlandse bodem is het zoeken met een vergrootglas. 9292.nl en Nu.nl zul je dus via de piepkleine webbrowser moeten bezoeken.

Nokia heeft een 'fast lane' toegevoegd in de bediening. Dat is een combinatie van notificaties en van recente acties op je telefoon en is ook te gebruiken als enigszins primitieve manier om snel van app te wisselen.

Kwaliteit

Van de kwaliteit van het toestel zelf moet je niet te veel verwachten. Het scherm is net als bij de Pop Fit niet al te best van kwaliteit en de camera is slecht. Maar voor de zeer lage prijs zitten er bijzonder veel functies wél op: mobiel internetten (via het trage 2G, dat wel), muziek, fm-radio, e-mail en WhatsApp-berichtjes, AGPS (minder precies dan gps) en zelfs kaarten om de weg te zoeken. Nokia heeft in dit kleine formaat zelfs ruimte kunnen maken voor 2 simkaarten. Er is ook een versie met maar 1 simslot. De interne opslag is supermini: slechts 64 MB. Gelukkig kan er een micro-sd-geheugenkaart van maximaal 32 GB in geplaatst worden. Een belangrijke functie ontbreekt echter: je zult het zonder wifi moeten stellen.

De Nokia Asha 230 komt in 6 kleuren: Bright Red, Yellow, Bright Green, White, Cyan and Black. Het is nog niet zeker of het toestel in Nederland te koop zal zijn, maar we hopen van wel!

Alcatel One Touch Pop Fit

De Alcatel One Touch Pop Fit is bedoeld als sporttelefoon om met een band om je arm te doen. Maar het kleine formaat maakt 'm ook geschikt als kindersmartphone. Hij kan ook tegen een spatje.

De Pop Fit heeft wat betreft specificaties de beste papieren van de 2 telefoons. Hij is dan ook flink duurder dan de Asha 230. De interne opslag is 4 GB (in de praktijk dus minder) en kan worden uitgebreid met een micro-sd-geheugenkaart van maximaal 32 GB. Er is enkel AGPS (niet zo precies in het bepalen van je locatie als gps), maar in tegenstelling tot de Nokia Asha 230 heeft de Pop Fit gelukkig wel wifi.

Android

Wat de Alcatel One Touch Pop Fit voor heeft op de Nokia is dat hij op Android draait. Dat betekent dat de meeste Android-apps erop zullen werken, al zullen natuurlijk niet alle apps even goed uitkomen op het kleine scherm.

Alcatel One Touch Pop Fit is vanaf mei 2014 te koop voor circa €90 in de kleuren zwart, rood, roze, geel en blauw.

Wat zijn de Nokia Asha 230 en de Alcatel One Touch Pop Fit?

De Nokia Asha 230 en de Alcatel One Touch Pop Fit zijn hele kleine smartphones die kunnen dienen als allereerste smartphone. Beide telefoons hebben een klein scherm van 2,8 inch. De Nokia Asha 230 draait op Nokia's eigen besturingssysteem Asha en heeft dus beperkte app-mogelijkheden. De Alcatel One Touch Pop Fit draait op Android en daarvoor zijn veel apps beschikbaar. Bekijk hieronder hoe ze zich tot elkaar verhouden wat betreft specificaties.

Specificaties

Nokia Asha 230 Alcatel One Touch Pop Fit Besturingssysteem Asha 1.1.1 Android 4.2.2 Jelly Bean Scherm 2,8 inch TFT-scherm 2,8 inch TFT-scherm Resolutie 240 x 320 pixels 240 x 320 pixels Afmetingen 100 x 59 x 13 mm 97 x 56 x 12 mm Gewicht 78 gram 83 gram Processor onbekend 1 Ghz dual-core Werkgeheugen 64 MB 512 MB Opslaggeheugen 64 MB + micro-sd tot 32 GB 4 GB + micro-sd tot 32 GB Netwerk 2G/bluetooth 3.0 (geen wifi!) wifi/3G/bluetooth 4.0 Camera achterkant 1,3 megapixel 2 megapixel Camera voorkant geen geen Prijs €45 €90 Verkrijgbaar vanaf onbekend mei 2014



