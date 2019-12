Eerste indruk|De Mophie Space Pack is een hoesje voor de iPhone 5 en 5s met ingebouwde accu én extra opslagruimte. Voor de extra opslagruimte en accuduur die dit oplevert, moet je wel ruimte vrij maken in je broekzak. De Mophie Space Pack maakt van de slanke iPhone 5 namelijk een zwaar, log en groot apparaat.

Mophie Space Pack: review

De Mophie Space Pack is een beschermingshoes voor de iPhone 5s en iPhone 5 met ingebouwde accu én extra opslagruimte. Voor de extra opslagruimte en accuduur die dit oplevert, moet je wel ruimte vrij maken in je broekzak. De Mophie Space Pack maakt van de slanke iPhone 5 namelijk een zwaar, log en groot apparaat.

Wat is het?

De Mophie Space Pack is een stevige hoes of case voor de iPhone 5 en 5s met ingebouwde accu én extra opslagruimte. De hoes bestaat uit twee delen: je schuift de iPhone in de case en klikt vervolgens de onderkant vast. De case is keurig afgewerkt en beschermt de iPhone goed. Hij ligt prettig in de hand en het zachte plastic materiaal voelt fijn aan. Maar hij maakt de slanke iPhone wel erg log, groot en zwaar.

Aan de achterkant zit een knop waarmee je de Mophie Space Pack aan zet, waarna de iPhone de Space Pack herkent. Met een schuifknopje achterop de Space Pack kun je de extra accu inschakelen. Opladen van de Space Pack gaat via een micro-usb-kabel. Ook bestanden overzetten vanaf de pc gaat via deze micro-usb-kabel. Voor het aansluiten van een audio-kabel is een verloopstukje meegeleverd.

Bestanden overzetten

Je kunt bestanden op de Mophie Space Pack zetten door hem aan de pc te koppelen met de meegeleverde micro-usb-kabel. In de Verkenner (Windows) of in Finder (Mac OS X) sleep je de bestanden naar de Space Pack. De app ordent de bestanden automatisch in de volgende groepen:

Photos : foto's + video’s van de camera, plus losse foto's;

: foto's + video’s van de camera, plus losse foto's; Videos : diverse video-bestanden;

: diverse video-bestanden; Music : mp3’s die op de Space Pack staan, met ingebouwde basic muziekspeler;

: mp3’s die op de Space Pack staan, met ingebouwde basic muziekspeler; Documents : .doc, .xls, .pdf;

: .doc, .xls, .pdf; Other Files : bestanden die de Space-app niet kan uitlezen;

: bestanden die de Space-app niet kan uitlezen; All Files: alfabetisch overzicht van alle bestanden en mappen op de Space Pack.

Je kunt alle bestandstypes opslaan, maar de Space-app kan ze niet allemaal openen. Op de Mophie Space Pack kun je geen apps installeren. Hij is dus vooral bedoeld voor media.

Mophie Space-app

De bestanden op de Mophie Space Pack kunnen worden geopend via de Engelstalige Space-app van Mophie. Deze kun je downloaden in de Apple App Store. De app is toegankelijk vormgegeven en is makkelijk in gebruik. Met de app kun je je bestanden zelf beheren: bestanden hernoemen, verplaatsen en verwijderen, of een nieuwe map aanmaken. De app geeft duidelijk inzicht in hoeveel opslagruimte er nog vrij is en hoe het staat met de accu.

Alleen lezen

Maar de Space Pack heeft één belangrijke beperking: de werelden van de Space Pack en de opslag van de iPhone zijn strikt gescheiden. Alle bestanden op de Space Pack zijn alleen toegankelijk via de Space-app. Het afspelen van foto's, muziek en video’s vindt plaats binnen de Space-app. Vanuit de iPhone-apps voor foto's, muziek en video heb je dus geen toegang tot de bestanden op de Mophie Space Pack.

Weliswaar kun je bestanden vanuit de Space-app delen met andere apps, maar dan worden ze toch weer lokaal op de iPhone opgeslagen. Bestanden terugverhuizen van de iPhone naar de Space Pack is –behalve bij foto's- niet mogelijk. Je moet de Space Pack dus vooral zien als ‘read only’ harde schijf, voor extra media zoals muziek, foto's en video's. Voor bestanden die je regelmatig wil bewerken (zoals Word-documenten), is de Space Pack niet geschikt.

Technisch gezien is het logisch dat dit zo werkt, want Apple geeft nu eenmaal geen directe toegang tot de bestandsstructuur op de iPhone zelf. Maar vanuit de gebruiker gezien, is het niet echt handig. Je moet zelf in de gaten houden welke foto's, muziek en video's je lokaal op de iPhone hebt opgeslagen en welke bestanden er op de Space Pack staan.

Camera Sync

Foto’s kunnen automatisch gesynchroniseerd worden met de Space Pack. Dat houdt in dat alle foto’s die je met de iPhone maakt, naar de Mophie Space Pack worden gekopieerd. Ze blijven ook op de iPhone zelf staan. Daar kun je ze vervolgens handmatig verwijderen als je de foto’s niet dubbel wil opslaan.

Video

Opgeslagen video’s kun je binnen de Space-app bekijken. De app ondersteunt alleen formaten die de iPhone zelf ook ondersteunt. Bestanden met de extensie .mkv kun je bijvoorbeeld niet afspelen.

Muziek

De muziek op de Mophie Space Pack verschijnt niet in de normale iPhone Muziek-app. Je moet deze afspelen binnen de speciale Space-app. De muziekspeler daarin is tamelijk basic, maar voldoet. Een van de beperkingen: bediening via de afstandsbediening in de iPhone-headset gaat niet.

Het is makkelijk dat je vanaf willekeurige computers muziek kunt toevoegen aan de Space Pack, zonder tussenkomst van iTunes. Maar dat de muziekcollecties van de iPhone zelf en van de Mophie Space Pack van elkaar gescheiden zijn, vinden we onhandig.

Verlengde accuduur

Met een schuifknopje achterop de Space Pack kun je de extra accu inschakelen. Opladen van de Space Pack gaat via een micro-usb-kabel. Mophie belooft 8 uur extra beltijd, 10 uur extra video’s afspelen of 40 uur extra muziek afspelen. We hebben niet getest of dit precies klopt, maar na onze eerste praktijkervaringen met de Space Pack klinken deze beloftes ons aannemelijk in de oren.

Conclusie

De Mophie Space Pack biedt een oplossing voor gebruikers die een langere accuduur willen combineren met meer opslagruimte voor media. Daarvoor moet je op de koop toenemen dat hij de slanke iPhone nogal log en groot maakt.

De grootste beperking van de Mophie Space Pack is dat de werelden van de Space Pack en de opslag van de iPhone strikt gescheiden zijn. Dat maakt de Mophie Space Pack ongeschikt voor opslag van bestanden die je ook af en toe wil bewerken.

We vinden de Mophie Space Pack aan de dure kant. Een iPhone met meer opslagruimte is al prijzig met 100 euro bovenop de basisprijs, maar de goedkoopste Space Pack begint pas bij 150 euro (16 GB). Wel zorgt de case natuurlijk voor een extra lange accuduur, en dat biedt een duurdere iPhone-versie dan weer niet.

Voordelen

Extra ruimte voor media;

Bestanden zijn gemakkelijk over te zetten vanaf de pc;

Verlengt de accuduur van de iPhone;

Beschermt de iPhone.

Nadelen

Maakt de iPhone log en zwaar;

Bestanden bewerken niet mogelijk;

Duurder dan meerprijs van een iPhone met meer opslagruimte.

Kopen

De Mophie Space Pack is te koop in wit en zwart in 2 varianten: 16 GB (150 euro) en 32 GB (180 euro).

