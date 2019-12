Conclusie

Als je op zoek bent naar een smartphone die tegen een stootje kan, is de Motorola Defy een uitstekende keuze.

Wat is de Motorola Defy?

De Motorola Defy is een smartphone die tegen een stootje kan.

Het apparaat heeft het volgende in huis:

Besturingssysteem: Android 2.1 met Motoblur-bediening;

107 x 60 x 14 mm;

112 gram;

Quadband (4 gsm-banden);

UMTS 2100 MHz, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA;

Bluetooth;

Wifi b/g/n;

GPS;

Opladen en dataoverdracht via micro-USB;

Intern geheugen: 0,5 GB, uitbreidbaar met een micro-SD-geheugenkaart van maximaal 32 GB;

Capacitief (aanraakgevoelig) touchscreen;

Schermresolutie 480 x 854 pixels;

Swype (snelle tekstinvoer);

5 megapixel-camera met autofocus en LED-flits;

Muziek afspelen, FM-radio;

E-mailen en internetten. Toont ook Flash-webpagina's;

Apps downloaden via de Google Play Store (voorheen Android Market);

Gesproken turn-by-turn-navigatie mogelijk met Google Maps-navigatie. Navigeren is ook mogelijk zonder internetverbinding, maar voor de volledige functionaliteit heb je een mobiele internetverbinding nodig.

'Life proof'?

Stel: je hebt een beroep waarvoor je veel buiten bent. Of je laat je telefoon vaak vallen. Dan heb je behoefte aan een telefoon die tegen een stootje kan. Er zijn genoeg telefoons die je prima in een plas water kunt vallen zonder dat ze stuk gaan, maar dat zijn vaak nogal simpele telefoons. Motorola heeft nu een smartphone die ook wel tegen een stootje kan: de Motorola Defy. Volgens Motorola is deze telefoon 'Life proof', klopt dat?

Rubberen klepjes

De behuizing is afgedicht met rubberen klepjes. Zelfs de koptelefoon-aansluiting is beschermd met een rubberen afsluiting. Stof en water blijven daardoor goed buiten de elektronische componenten.

De Defy is degelijk gebouwd en is goed bestand tegen krassen en vallen. Aan onze valtest hield hij wel wat schade over, maar hij werkte nog zonder problemen. De Motorola Defy kwam ook erg goed uit de regentest. Er kwam bij de test geen water de telefoon binnen.

Android met een twist

De Motorola Defy draait op Android 2.1. Motorola heeft hieraan de Motoblur 'skin' toegevoegd, waardoor de bediening net weer anders is dan het originele Android van Google. De Defy heeft een groot en goed leesbaar scherm met een prettig menu. Het touchscreen is capacitief, wat betekent dat je hem soepel met je vingers kunt bedienen. Op de verschillende startschermen kun je je eigen apps en widgets kwijt.

Grote afdrukvertraging

De 5 megapixel-camera met autofocus en LED-flits is niet de beste camera die je op een telefoon kunt vinden, maar hij is prima voor een fotootje op Facebook. Alleen de afdrukvertraging is nogal groot. Als je meer dan een seconde moet wachten tot je foto gemaakt is, heb je er waarschijnlijk niet op staan wat je erop wilde hebben.

Fatsoenlijk internet en email

Telefoons die tegen een stootje kunnen, zijn vaak geen smartphones. Met de Motorola Defy kun je wél fatsoenlijk internetten en emailen. Met het toetsenbord kun je ook 'swypen' (een snelle manier van tekstinvoer), wat handig kan zijn bij emailen.

Internetten doe je met de standaard Android-browser en dat gaat met redelijke snelheid. Ook Flash-websites kun je bekijken.

Google Maps-navigatie

Het toestel is ook geschikt voor turn-by-turn-navigatie. Google Maps-navigatie maakt navigeren met gesproken instructies mogelijk, zowel voor in de auto als te voet. Routes kun je van tevoren downloaden, maar voor volwaardig gebruik van de navigatiefunctie heb je wel mobiel internet nodig.