Eerste indruk|Zoek je een capabele smartphone voor een beperkt budget, dan is de moto g van Motorola op het moment één van de beste opties. Voor minder dan €200 krijg je een toestel met quad-core processor, een flink 4,5 inch 720p-scherm met ips-technologie en 5 megapixel camera. In tegenstelling tot de meeste budgettoestellen hoef je nauwelijks in te leveren op beeldkwaliteit. Een minpunt is de bescheiden opslagcapaciteit van 8 GB. Uitbreiden is niet mogelijk.

Motorola Moto G: Review

Motorola is nog steeds een grote naam, maar op de Nederlandse markt is de fabrikant lange tijd onzichtbaar geweest. Het bedrijf, inmiddels eigendom van Google, is het afgelopen jaar voorzichtig gestart met een nieuwe productlijn. De moto x was geen doorslaand succes, en bereikte ook niet de Nederlandse markt, maar met de moto g boort het nieuwe markten aan en heeft het een potentiële budgettopper in huis.

Ontwerp

Aan de buitenkant ziet het toestel er niet heel spannend uit. Het doet een beetje denken aan de Galaxy Nexus. Je kunt het toestel opfleuren met diverse vrolijk gekleurde achterkantjes en 'flip covers' die ook het scherm beschermen. Na het verwijderen van het klepje aan de achterkant kun je een simkaart plaatsen. Opvallend is dat je de batterij niet (zelf) kunt vervangen. De capaciteit van de batterij is met 2070 mAh wel zeer acceptabel. Ook bij intensief gebruik houdt het toestel het gemakkelijk ruim een dag vol.

Veel voor weinig

Het ontbreken van nfc en 4g zal voor de meeste gebruikers niet zo zwaar wegen. Interessant is vooral wat het toestel wél heeft, en dat lijstje mag gezien de prijs zeker indrukwekkend worden genoemd. Het biedt onder meer een 4,5 inch scherm met ips-technologie, een quad-core processor met kloksnelheid van 1,2 GHz en een werkgeheugen van 1 GB. De opslagcapaciteit bedraagt 8 GB en verbindingsmogelijkheden zijn ruim met 3g, wifi en bluetooth. De 5 megapixel camera is geen hoogvlieger, maar presteert bij voldoende daglicht goed genoeg om leuke momenten vast te leggen.

Geen netadapter en koptelefoon

Opvallend is dat een netadapter en koptelefoon niet zijn bijgeleverd. Naast een stapeltje papier tref je slechts een usb-kabel (micro-usb) in de doos. Een netadapter is natuurlijk los verkrijgbaar, en wellicht heb je er nog één in de kast liggen, maar een beetje zuinig is het wel.

Kwaliteit scherm

Bij goedkope smartphones wordt vaak bespaard op het scherm, terwijl dit toch een zwaarwegende factor is voor het gebruiksgenot. Bij de Moto G is hiervan gelukkig geen sprake. Het scherm is met 4,5 inch vrij fors en kan zich kwalitatief goed meten met de duurdere modellen. Dit dankt het onder meer aan de ips-technologie die voor een goede kijkhoek zorgt. Het is weliswaar een vrij gangbare technologie, maar je vindt het normaliter niet in budgettoestellen. Zeker niet met deze scherpte: de moto g biedt een resolutie van 1280 x 720 pixels en pixeldichtheid van 329 ppi, net zo scherp als een iPhone-scherm. Met het scherm overklast het gemakkelijk concurrenten in deze prijsklasse, en zelfs duurdere modellen zoals de HTC Desire 500 en Samsung Galaxy S4 mini.

Degelijk

Het is lastig om al uitspraken over de degelijkheid te doen, maar op de bouwkwaliteit hebben we weinig aan te merken. De Moto G maakt een solide indruk, al is hij met 143 gram aan de zware kant. De rubberachtige achterkant vinden we iets minder geslaagd en zowel de voor- als achterkant is gevoelig voor vingerafdrukken. Voor extra bescherming heeft de Moto G een waterafstotende coating. Waterdicht is het toestel niet, maar het helpt zeker bij regen of condens. Het scherm is bovendien krasbestendig dankzij Gorilla Glass 3, zodat het niet snel beschadigd raakt door je autosleutels.

Puur Android

De telefoon bevat een kale versie van Android, en dat is tegenwoordig een pluspunt. Zeker bij de recente versie (Android 4.3 ofwel 'Jelly Bean') die je in de moto g treft. Het besturingssysteem werkt snel en soepel. Bovendien belooft de fabrikant een spoedige upgrade naar 4.4 ('KitKat'), de allernieuwste versie van Android, die theoretisch voor nog hogere prestaties zal zorgen.

Opslagcapaciteit

Het grootste minpunt van de moto g is de beperkte opslagcapaciteit. Hier in Nederland wordt voornamelijk het model met 8 GB geleverd, waarvan maar ongeveer 5 GB vrij te gebruiken is. Uitbreiden met een geheugenkaart is niet mogelijk. Het is aan de lage kant, zeker als je veel muziek, video's of zware games op je toestel wilt zetten. Bij de Huawei Ascend G525 en Acer Liquid E2, concurrenten in dit prijssegment, moet je met minder opslagcapaciteit (4 GB) genoegen nemen, maar die modellen hebben wel een geheugenslot. In een enkele webshop tref je overigens de 16 GB-uitvoering van de Moto G, tegen een meerprijs van ongeveer €25, zeker het overwegen waard. Ook ondersteunt de moto g de technologie 'usb on-the-go' zodat je een usb-stick aan het toestel kunt 'hangen'. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je bestanden zoals muziek of foto's van een usb-stick wilt kopiëren naar het toestel.

Opslag in de cloud

Maak je gebruik van online diensten, bijvoorbeeld Google Drive of Dropbox voor het opslaan van bestanden of Spotify voor muziek, dan kun je vermoedelijk goed uit de voeten met de beperkte opslagcapaciteit. Zo krijg je bij het toestel twee jaar lang 50 GB opslagruimte in Google Drive. Let er wel op dat je dergelijke diensten alleen via wifi gebruikt. Via mobiel internet (3G of 4G) kan synchronisatie een dure grap worden. Voor onderweg is zulke 'externe opslagruimte' dus niet zo erg praktisch.

Conclusie

Over de Moto G is goed nagedacht door Motorola. Het biedt vrijwel alles wat je van een Android-smartphone mag verwachten, tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Als het op specificaties of schermkwaliteit aankomt verslaat het gemakkelijk de concurrenten in deze prijsklasse. Ook de actuele Android-versie is een pluspunt. Je krijgt veel waar voor je geld. De beperkte opslagcapaciteit kan wel een struikelblok vormen, en het is jammer dat de batterij niet verwisseld kan worden.



Wat is de Motorola Moto G?

Specificaties