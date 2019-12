Motorola Moto G4

Eerste indruk|Het is alweer tijd voor een nieuwe versie van de Moto G. De Moto G4 is een waardige opvolger van de versie uit 2015. Het scherm is groter en van betere kwaliteit. De camera-app is verbeterd en zoals we van Motorola gewend zijn draait het toestel op de nieuwste Android 6-software.

Conclusie

De Moto G4 is een goed en snel toestel en voor €229 krijg je zeker waar voor je geld. Met het 5,5 inch full hd-scherm zijn video kijken en browsen erg prettig. De 13 megapixel camera maakt goede foto’s en met de batterij kom je de dag wel door.

Kleurrijk full hd-scherm

Het full hd-scherm is scherp en is door de helderheid ook goed te gebruiken in de zon. Het bekijken van een full hd-video gaat vloeiend en de kleuren zijn erg realistisch. Als je liever intensere kleuren hebt dan kan je ook voor een andere kleurenmodus kiezen. Dit is wel minder realistisch. Het scherm blijft ook prima afleesbaar als deze schuin voor je op tafel ligt.

Makkelijker foto’s maken

Voor de prijs verwachten we geen foto’s van super kwaliteit, maar de foto’s zijn goed genoeg om op je telefoon te gebruiken. Buiten zijn de foto’s zelfs beter en komen de kleuren realistisch over.

De 5 megapixel camera aan de voorzijde maakt groothoek-foto’s, waardoor er meer van de omgeving op de foto past, dus minder proppen met het maken van een groep-selfie. Een slim foefje dat andere merken ook gebruiken, zit in het scherm: door deze te laten knipperen krijg je een soort flits voor selfies bij weinig licht.

We zijn erg te spreken over de vele mogelijkheden van de camera-app. De camera wordt bediend door een nieuwe app die meer mogelijkheden biedt dan voorheen. De grootste verbetering is dat je zelf kan focussen voordat je een foto neemt. Naast de automatische stand, waarbij de camera de meest optimale instellingen kiest, kan je de witbalans, sluitertijd, ISO-waarde en belichting zelf instellen als je de professionele modus aanzet. Ook als je geen verstand hebt van deze instellingen kan je in deze modus spelen met hoe de foto eruit komt te zien.

De nieuwe Android-versie

Het toestel draait op de nieuwste Android 6-software. Net als bij voorgaande toestellen van Motorola heeft de Moto G4 een vrij kale Android-versie en het originele Android-design. Dit ziet er simpel uit, maar zorgt er juist voor dat het toestel snel is.

Hoewel Ruben Weenink van Motorola aangeeft dat er minimaal 1 update komt, kunnen we dit niet terugvinden op de website. Omdat fabrikanten vaak geen beloftes doen over updates startte de Consumentenbond in juli 2015 de campagne Updaten! om fabrikanten van Android-smartphones aan te sporen software-updates beschikbaar te stellen en duidelijk te communiceren over hun update-beleid.

Aangepaste apps

Motorola zet gelukkig maar 2 aangepaste apps op de Moto G4 in tegenstelling tot de vele, vaak ongewenste apps die andere fabrikanten toevoegen. Google zet er zelf al 12 apps op. Alleen de camera-app en de moto-app komen van Motorola vandaan. Met de Moto-app kan je door handbewegingen snel de camera of zaklamp aandoen of de telefoon op stil zetten. Handig is de ‘nudge’-functie. Hiermee kan je gemakkelijk een samenvatting van belangrijke notificaties zien of de tijd oproepen door de telefoon een duwtje te geven. Omdat er soms een lichte vertraging in zit weet je niet altijd of je nu wel hard genoeg hebt geduwd. Als je liever hebt dat de tijd altijd wordt getoond kijk dan eens naar Samsung Galaxy S7 en LG G5.

Vatbaarder voor water

Bijzonder is dat de Moto G4 niet waterdicht is, terwijl de G3 wel een certificering had. Misschien was je niet van plan te gaan zwemmen met je telefoon, maar het is toch wel fijn als er minder snel waterschade onstaat bij een ongelukje. Als je toch graag een waterdichte telefoon hebt kijk eens naar de Sony Xperia Z5 Compact of de Samsung Galaxy S7.

Supersnel opladen?

Met whatsappen, bellen, wat browsen en je mail checken kom je de dag wel door. Toch leeg? De Moto G4 heeft een handige functie waarmee je je telefoon in 15 minuten weer 6 uur kan gebruiken. Motorola noemt dit de TurboPower functie. Dit werkt alleen met een speciale lader, die niet wordt bijgeleverd. Als we dit testen wordt een bijna lege telefoon voor 20% opgeladen in 15 min. Even browsen, een belletje plegen en wat appjes versturen zal gaan, maar verwacht niet dat je 6 uur lang je telefoon intensief kan gebruiken.

Jammer is dat je de usb-kabel niet kan loskoppelen van de bijgeleverde lader. Een losse usb-kabel ontbreekt, als je dus je telefoon wil aansluiten op je pc of in de auto opladen heb je een aparte usb-kabel nodig.

Groter en platter

Met een 5,5 inch scherm is de Moto G4 een halve inch groter dan zijn voorganger. Dat merk je direct als het toestel in je hand ligt: bedienen met één hand gaat wat ongemakkelijk en het toestel past niet in elke broekzak. De halve inch extra maakt het typen en browsen wel aangenamer.

De ronde afwerkingen zorgen ervoor dat de Motorola G4 lekker in je hand ligt en door de textuur op de achterkant glijdt hij niet snel uit je hand. De vorige versie had een bolle achterkant terwijl de G4 gewoon plat is. Dit zorgt ervoor dat de G4 iets dunner is dan zijn voorganger.

Interesse in de Moto G4 met een abonnement? Kijk dan in onze mobiele abonnementenvergelijker om te zien waar hij verkrijgbaar is.