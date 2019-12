Eerste indruk|Een onbreekbaar scherm, dat is wat Motorola belooft met de nieuwe Moto X Force. De prijzige smartphone heeft een speciaal soort scherm waardoor een barst in het scherm tot het verleden zou moeten behoren. Wij hadden hem in handen en hebben hem uiteraard een paar keer laten vallen. Lees verder om te weten hoe de Moto X Force het er vanaf bracht.

Conclusie

Het scherm van de Motorola Moto X Force blijkt inderdaad onbreekbaar bij normale valpartijen en dat is best bijzonder. Verder is het ook een echte topsmartphone. Hij is stevig, snel, heeft een goede camera, een prachtig scherm en een uitstekende accuduur. Een ander groot pluspunt is dat het toestel te updaten is naar Android 6.0 en niet kwetsbaar voor het Stagefright-lek.

Maar er zijn ook minpunten. Zo betekent onbreekbaar niet onkrasbaar. Sterker nog: de plastic beschermlagen lijken krasgevoeliger dan het geharde glas dat normaal gebruikt wordt in smartphones. Het toestel is verder best wel fors, niet met één hand te bedienen, heeft geen vingerafdrukscanner en is behoorlijk prijzig. Voor minder dan €700 koop je een vergelijkbaar toestel. Weliswaar zonder onbreekbaar scherm, maar als je zuinig bent op je spullen moet dat geen probleem zijn.

Motorola is met de Moto X Force goed op weg om de ideale smartphone voor klunzen te maken. Maar ze zijn er nog niet, daarvoor moet het toestel waterdicht worden en beter bestand zijn tegen krassen.

Ontwerp

Robuust

Wat meteen opvalt aan de Moto X Force is zijn robuustheid . Met name de metalen rand die de boel bij elkaar houdt, voelt zeer stevig aan. Er is geen kier of kraak te ontdekken in dit toestel.

Wat meteen opvalt aan de Moto X Force is zijn . Met name de metalen rand die de boel bij elkaar houdt, voelt zeer stevig aan. Er is geen kier of kraak te ontdekken in dit toestel. Schermranden

Het is niet het mooiste toestel. De onderste schermrand is veel breder dan de bovenste. Draai je het toestel horizontaal, dan zit het scherm dus niet in het midden maar net iets meer naar links. Een video kijken of een spelletje spelen voelt daardoor wat onwennig aan. De randen aan de lange zijde van het scherm zijn ook redelijk dik en maken het toestel erg wijd. In combinatie met een relatief dikke behuizing is het toestel daarom lastig te bedienen met één hand.

Het is niet het mooiste toestel. De onderste schermrand is veel breder dan de bovenste. Draai je het toestel horizontaal, dan zit het scherm dus niet in het midden maar net iets meer naar links. Een video kijken of een spelletje spelen voelt daardoor wat onwennig aan. De randen aan de lange zijde van het scherm zijn ook redelijk dik en maken het toestel erg wijd. In combinatie met een relatief dikke behuizing is het toestel daarom lastig te bedienen met één hand. Behuizing

De versie die in Nederland verkrijgbaar is, heeft een opvallende achterkant van nylon. Het oogt fraai en zorgt voor redelijk wat grip. Bovendien zijn vingerafdrukken niet zichtbaar op dit materiaal.

De versie die in Nederland verkrijgbaar is, heeft een opvallende achterkant van nylon. Het oogt fraai en zorgt voor redelijk wat grip. Bovendien zijn vingerafdrukken niet zichtbaar op dit materiaal. Audiospeakers

De speakers aan de onderkant klinken een beetje schel en zijn niet erg fraai vormgegeven. Ze zijn wel naar voren gericht waardoor het geluid op je af komt en niet geblokt wordt door je hand.

Prachtig amoledscherm

Net als veel andere toptoestellen heeft de Moto X Force ook een 2K-scherm. Met een resolutie van 1440 bij 2560 pixels heeft het scherm een duizelingwekkende pixeldichtheid van 540 pixels per inch. Foto's en video's komen erg goed tot hun recht met deze scherpte. De gebruikte amoled-technologie zorgt ook nog eens voor een supermooie kleurweergave en een goed contrast.

Wel heeft het beeld een ietwat gelige gloed vergeleken met schermen van andere toptoestellen zoals de iPhones en de Samsung Galaxy S6. Laatstgenoemde heeft ook een amoledscherm. Het is daarom jammer dat er geen mogelijkheid is om zelf de kleurtemperatuur te kunnen bepalen. Een ander klein minpuntje is dat de helderheid niet superhoog kan worden gezet. Beide kritische noten vormen echter geen belemmering om te genieten van dit scherm.

Onbreekbaar maar niet krasbestendig

Waar het natuurlijk allemaal om draait bij dit toestel, is het 'onbreekbare' scherm. Het amoledscherm wordt beschermd door 4 verschillende lagen en een aluminium frame houdt alle lagen stevig bij elkaar. Samen moeten ze ervoor zorgen dat je nooit meer een barst in je scherm hebt, mocht je telefoon per ongeluk vallen.

We hebben hem van een vrij grote hoogte (bijna 2 meter) uit onze handen laten vallen, op een stenen vloer. We zien na 20 keer gooien geen barsten in het scherm. De claim van een onbreekbaar scherm klopt dus, al komt de rand van het toestel er niet ongehavend uit. Daar zitten deukjes in, maar dat was te verwachten.

Krassen

Maar niet alleen valpartijen zijn desastreus: een andere telefoonkiller is zand. We hebben de Moto X Force een minuut lang met lichte druk over de bodem van een bak met zand gewreven. Dit simuleert wat er gebeurt als je je telefoon meeneemt in een strandtas waar bijna altijd een beetje zand naar binnen komt. Het resultaat: er komen flinken krassen in het display.

De plastic beschermlagen lijken gevoeliger voor krassen dan het geharde glas dat normaal gebruikt wordt in smartphones. De bovenste laag kun je weliswaar vervangen voor een nieuwe (30 dollar), maar die is nog niet in Nederland te verkrijgen. Zelf vervangen is ook niet voor iedereen weggelegd.

Binnenkort staan de testresultaten van de Moto X Force in onze smartphone-vergelijker, waaronder die van de krastest.

Water

De Moto X Force is niet waterdicht maar heeft wel een waterafstotende coating waardoor hij bestand is tegen regendruppels of het per ongeluk morsen van een vloeistof op het toestel.

Camera

De Moto X Force heeft een 21 megapixel camera. Het toestel schiet mooie plaatjes bij voldoende daglicht. De foto's zijn rijk aan detail en kleuren komen goed tot hun recht. Maak je buiten een foto van de horizon, dan kun je beter de hdr-functie aanzetten. Kleuren komen dan beter tot hun recht en details zijn beter zichtbaar. Zonder de hdr-functie zijn sommige foto's een tint donkerder dan de werkelijkheid. Je kunt hiermee spelen en zelf kiezen wat je het mooist vindt. Met de focushulp kun je ook de belichting aanpassen.

In het donker presteert de X Force minder goed. De camera kan beduidend minder licht opvangen dan camera's van andere toptoestellen. Optische beeldstabilisatie ontbreekt bij dit toestel.

Camera-app

De camera-app van Motorola is minder prettig in gebruik. Je kunt niet op het scherm tikken om te focussen waardoor je niet altijd de gewenste foto krijgt. De focushulp die je daarvoor kunt instellen werkt wel maar is een minder prettig alternatief. Google's eigen camera-app uit de Play Store werkt veel fijner.

Snel en een goede accuduur

De Moto X Force is voorzien van een zeer snelle snapdragon 810 processor. Aan rekenkracht is er geen gebrek en dat merk je in het gebruik. Games worden gemakkelijk afgespeeld en apps starten razendsnel op. Het 3 GB grote werkgeheugen zorgt ervoor dat er op de achtergrond veel apps kunnen worden opengehouden zonder ze opnieuw op te hoeven starten.

Een ander groot pluspunt van de Moto X Force is de indrukwekkende accuduur. In het toestel zit een grote batterij van 3740 mAh, voldoende voor ongeveer 2 dagen. Ook het opladen gaat supersnel dankzij de snellaadtechnologie. Binnen een half uur is het toestel voor bijna 70% opgeladen.

Kale en veilige Android

De Moto X Force draait vanuit de doos op Android 5.1.1 maar is inmiddels te updaten naar Android 6.0. Een grote pluim voor Motorola want er zijn nog maar weinig toestellen die de nieuwste versie van het besturingssysteem draaien. Versie 6.0 brengt onder andere verbeterde privacy-instellingen met zich mee. Daarnaast is dit toestel niet kwetsbaar voor het Stagefright-lek en een ander bekend Android-lek: Certifi-gate.

Motorola laat Android voor het grootste gedeelte in zijn waarde en voegt maar weinig eigen software toe. Dat werkt fijn en maakt de weg vrij voor snellere updates.

Een van de handige toevoegingen is Moto Display waarbij de bewegingssensor doorheeft dat je naar je telefoon grijpt. Het scherm licht even op en toont de tijd en andere notificaties zonder dat je iets hoeft te doen. Zo kun je snel even de tijd checken en de batterij wordt op deze manier minimaal aangesproken.

Nog zo'n handig trucje: schud 2 keer met de Force en de zaklamp springt aan. Op dezelfde manier zet je het licht weer uit.

Wat is de Motorola Moto X Force?

De Motorola Moto X Force is een nieuwe smartphone met als belangrijkste eigenschap: een verstevigd scherm dat niet barst bij een val. Het amoledscherm wordt beschermd door verschillende transparante lagen die ervoor zorgen dat je nooit meer een barst in je scherm hebt. Verder heeft het toestel toponderdelen en kan het met recht een high-end smartphone worden genoemd. De prijs is er ook naar: €700.

Motorola Moto X Force

Besturingssysteem Android 6.0 Beeldscherm 5,4 inch Resolutie 1440 x 2560 pixels Pixeldichtheid 540 ppi Gewicht 169 gram Afmetingen 149,8 x 78 x 9,2 mm Processor 1,5 GHz quadcore + 2 GHz quadcore Werkgeheugen 3 GB Opslagcapaciteit 32/64 GB SD-mogelijkheid Ja, tot 200 GB Verbinding 3G/4G/wifi/nfc Camera 21 megapixel Selfiecamera 5 megapixel Prijs €700 Verkrijgbaar vanaf Januari 2016

