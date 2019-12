Eerste indruk|Op het Mobile World Congress in Barcelona presenteerde Motorola twee nieuwe smartphones: de Motoluxe en de Defy Mini. De Motoluxe is het topmodel van de twee. De Defy Mini is een kleinere versie van de Motorola Defy.

Motorola Motoluxe en Motorola Defy Mini: preview

Motorola Motoluxe

De Motoluxe is een smartphone met een 4 inch touchscreen. Het toestel draait op Android 2.3, maar krijgt later een update naar Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). De normale Android-bediening is uitgebreid met de Motoblur skin, waardoor de bediening er iets anders uitziet dan de oorspronkelijke Android-uitvoering van Google.

Onder het scherm zit een kleine lichtbalk. Hierin zit een lampje dat blauw oplicht als de batterij vol is, rood wordt als de batterij leeg raakt en geel knippert wanneer je een sms-bericht ontvangt of gebeld wordt. Aan de achterkant zit een 8 megapixel camera met autofocus en LED-flits en aa n de voorka nt zit een camera van VGA-kwaliteit (0,3 megapixel).

De Motoluxe komt in april in Europa op de markt. Volgens de pr-afdeling is introductie in Nederland nog onzeker, maar de technische mensen van Motorola vertelden dat een Nederlandse versie al in de maak is.

Motorola Defy Mini

De Motorola Defy Mini is een kleinere versie van de Motorola Defy en is een zogenaamde 'rugged' smartphone, oftewel een smartphone die tegen een stootje kan.

Voor velen was het touchscreen van voorganger Motorola Defy al aan de kleine kant, dus het kleine formaat van het 3,2 inch scherm op de Defy Mini zal niet iedereen aanspreken. De schermresolutie is niet fantastisch, maar prima acceptabel voor een instapsmartphone zoals deze.

Het toestel draait op Android 2.3 in een versie die zeer dicht bij Google's originele en franjevrije Android-versie ligt. De enige toevoeging is de zogenaamde 'MotoSwitch UI'. Deze aanpassing aan het menu zorgt voor een andere iconen-set en geeft op het startscherm 'widgets' (kleine programmaatjes) met onder andere de meest gebruikte apps en meest gebelde contactpersonen. Dat de 'MotoSwitch UI' niet op Android zelf ingrijpt is voordelig: zo kunnen software-updates sneller worden uitgerold en raakt het toestel niet onnodig vertraagd door grafische franjes. Dat is maar goed ook, want de Defy Mini moet het stellen met een relatief trage 600 MHz processor.

De Defy Mini is volgens Motorola 'life proof' en kan tegen een stootje. Dat werd op het Mobile World Congress uitgebreid gedemonstreerd door 3 toestellen in perspex tonnetjes die je als bezoeker zelf mocht onderwerpen aan een flinke zandstorm, een zomerbui en de muntjes in je broekzak. Bij de muntjes kreeg de Defy Mini het 't zwaarst te verduren: daar verschenen hier en daar wel wat krassen op het scherm, al bleef het toestel wel gewoon werken.

De Motorola Defy Mini wordt aanvankelijk in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje op de markt gebracht in mei. Waarschijnlijk komt de Defy Mini niet veel later ook naar de Nederlandse markt. De prijs is nog onbekend.