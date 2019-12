Eerste indruk|De app MyEcho Dictation is een uitkomst voor wie een hekel heeft aan typen. Met deze app spreek je een tekst in met je iPhone of iPad, waarna de herkende tekst in een Windows-programma naar wens terechtkomt. De app gebruikt voor de spraakherkenning de krachtige Siri-software van Apple. De app werkt behoorlijk goed, ook bij snel dicteren. Hier en daar zijn nog wel wat tekstfouten te herstellen.

Conclusie

De MyEcho app is een handige app voor mensen die minder behendig zijn met het toetsenbord of simpelweg een hekel hebben om teksten uit te typen. Prettig is dat de spraakherkenning-app niet taalgebonden is en voor alle nationaliteiten werkt.

Minder handig is dat de app alleen beschikbaar is voor de iPhone, niet voor Android.

Wees alert: de MyEcho app is niet foutloos. Dus wil je snel een zakelijke mail opstellen? Loop dan je mail na op spelfouten en hoofdletters. Kortom: leuk om te proberen, maar als je blind kunt typen, kun je dat beter blijven doen.

De app kost €2,29 en dat is hij zeker waard. Merkwaardig is wel dat je €1,67 extra moet betalen voor een ‘unlimited’ versie waarmee je meer dan 200 woorden (een flinke alinea) kunt laten herkennen. In de praktijk spreek je waarschijnlijk tekst toch al in gedeelten in en is het geen groot nadeel.

Hoe werkt het?

Je installeert op je iPhone de MyEcho app (€2,29) en daarna op je pc de MyEcho Windows-software (te downloaden van http://myechoapp.com/download). Deze software (compatibel met alle Windows-versies) plakt de ingesproken en herkende tekst in je tekstverwerker of e-mailprogramma.

Zowel de smartphone als de pc moeten aan internet verbonden zijn om de koppeling tussen de app en de pc mogelijk te maken. De koppeling leg je door in de app op ‘Add New Pairing’ te drukken. Daarna kun je beginnen met inspreken.

De app typt alles wat jij zegt, zolang je maar in de microfoon van je iPhone praat, duidelijk articuleert en zelf zorgt voor de punten, komma’s, vraagtekens etc. door ze te benoemen in je zinnen.

Sneller dan typen?

De producent belooft dat de app sneller tekst noteert dan dat een gemiddelde consument kan typen. We hebben geen uitgebreide vergelijking gedaan met verschillende type consumenten (pratend en typend) maar de herkenning ging behoorlijk goed bij een normale spreeksnelheid. En spreken doe je meestal sneller dan typen.

Privacy

Alle gegevens lopen via een internetdienst dus de privacy is een zorg. De appmaker belooft geen gegevens te bewaren of in te zien. De app werkt alleen als doorgeefluik.

Waar en voor wie?

MyEcho Dictation werkt voor iedereen die in het bezit is van een iPhone, iPad of een Apple Watch met iOS 7.0 of nieuwer en in het bezit is van een pc met Windows (vanaf versie XP). De app is niet beschikbaar op Androidtoestellen, omdat het gebruikmaakt van de personal-assistant-toepassing voor Apple iOS.

Maximale spreektijd

Wij waren wat huiverig toen we de test begonnen. Werkt de app echt zo snel en is de Nederlandse taal echt geen probleem? Op die eerste vraag kregen we snel antwoord: onze teksten kwamen meteen in beeld op ons beeldscherm, zowel in Word als vervolgens in Gmail.

Wat direct opviel, is dat je maximale spreektijd ongeveer anderhalve minuut is. Is deze tijd om, dan wordt de tekst getoond in je beeldscherm en moet je opnieuw je microfoon aanzetten.

Om de app te beproeven dicteerden we een aantal teksten en sommige teksten meerdere malen om te kijken hoe deze herkend worden. We kregen zo helaas geen foutloze teksten. Van elke 3 zinnen is er altijd wel eentje met een fout.

Fouten beperken

Enkele tips voor wie fouten in de spraakherkenning wil beperken:

Stel de iPhone in op de te herkennen taal en gebruik niet verschillende talen door elkaar. Sushipoint wordt anders Sushi pand en MyEcho wordt Meyecho.

De punten, komma’s, vraagtekens en dergelijke zijn belangrijk om uit te spreken, want deze plaatst de app niet zelf.

Hoofdletters worden wel automatisch geplaatst aan het begin van een zin. Ook worden plaatsnamen, namen en feestdagen met hoofdletter genoemd. Spreek je bijvoorbeeld de naam ‘Ben’ in, dan wordt die niet automatisch met hoofdletter geschreven. Dit kun je wel laten doen door uit te spreken ‘hoofdletter Ben’. Ook kun je woorden volledig met hoofdletters laten dicteren wanneer je ‘hoofdletters <woord>’ zegt.

Als je een zin zegt zoals ‘Ik maak er geen punt van’, dan wordt dit foutloos opgeschreven, maar de app gaat minder goed om met het woord ‘hoofdletter’ in een zin. Belangrijk is dat je articulatie niet lijdt onder het tempo en dat je niet nonstop door praat maar wel duidelijk ruimte laat vallen tussen woorden, zodat de spaties meegenomen worden. Zolang je dit blijft doen, kun je gewoon in hoog tempo praten zonder meer fouten in je teksten te krijgen.

Articuleren is belangrijk om een zo foutloos mogelijke tekst te krijgen. Geheel foutloos lukt bijna niet. De app noteert bijvoorbeeld ‘daadwerkelijk’ als ‘dat werkelijk’. Word je slordig in je uitspraak, dan krijgen teksten ook fouten en maakt de app van jouw ‘hygiëne’ bijvoorbeeld ‘Rianne’.

De app kan redelijk overweg met grammatica. Denk aan werkwoord-vervoegingen. Maar hier en daar wordt bijvoorbeeld nog weleens een ‘t’ vergeten. Hier valt niet zo veel aan te doen, dus nakijken blijft nodig.

Bovenstaande tekst is een voorbeeldtekst die wij met een iPhone hebben ingesproken en via MyEcho Dictation in Word is gezet. Zoals je kunt zien zijn de bovengenoemde tips om fouten te beperken hierin te herkennen. Het vraagt dus even wat oefening en hier en daar een handmatige aanpassing om de juiste tekst genoteerd te krijgen.

