Wat is de Nokia N97?

Algemene specificaties Nokia N97

Prijs: circa €610;

Gewicht: 148 gram;

Afmetingen: 117 x 55 x 18 mm;

Schermresolutie: 360 x 640 pixels;

32 GB intern geheugen, uitbreidbaar tot 48 GB met microSD-kaart;

Heeft twee ingebouwde digitale camera’s: een 5 megapixel camera met autofocus voor foto’s en een tweede camera voor videobellen.

Muziekspeler;

FM radio;

Met ingebouwde FM-transmitter, zodat je geluid naar een FM-ontvanger nabij kunt sturen (bijvoorbeeld autoradio);

Standaard 3,5 mm aansluiting voor de koptelefoon;

Videospeler en recorder; ondersteunt video streaming;

Quad band;

Internet via UMTS (3G) en HSDPA, HSCSD, EDGE, WLAN;

VoIP gesprekken mogelijk;

GPS-ontvanger;

Bluetooth v2.0 met EDR;

Micro-USB 2.0 ingang;

Handschriftherkenning;

Touchscreen;

Uitschuifbaar volledig alfabetisch toetsenbord;

Internetten via een HTML-browser;

E-mailen mogelijk;

Draait op Symbian S60;

Kompasprogramma.

Lees hier wat we vonden van de Nokia N97.

Fraaie smartphone van Nokia

Bediening

De Nokia N97 draait op de touchscreen versie van Symbian: S60. Dat besturingssysteem is te bedienen met je vingers en een bijgeleverde stylus. Het aanraakscherm reageert vrij soepel maar komt niet in de buurt van de ervaring van concurrerende smartphones als de iPhone 3G en de T-Mobile G1. Als je gaat internetten ontkom je er bijvoorbeeld niet aan de stylus te gebruiken. Het toetsenbord typt lekker weg; zeker beter dan een toetsenbord op het scherm.

De telefoon heeft verschillende menu’s. Er is een startmenu waar je standaard een aantal veelgebruikte snelkoppelingen kwijt kunt. Deze widgets, bijvoorbeeld tijd en datum, mail, internet, kaarten en muziek, kun je aanpassen door ze te selecteren uit een lijst met toepassingen. Onder dit startscherm zit een klassiek startmenu verborgen. Dit komt tevoorschijn als je de homeknop op het toestel indrukt. Dit menu heeft soms erg veel opties. Daardoor moet je je dan door lange lijsten met applicaties worstelen voordat je vindt wat je zoekt. Het is verwarrend om te schakelen tussen het startscherm en het uitgebreide onderliggende menu.

Camera

De Nokia N97 heeft twee camera’s: een 5 megapixel camera en een tweede camera om te videobellen. Voordat de camera stand-by is moet je eerst het scherm ontgrendelen en het schuifje van de camera openen voordat je kunt afdrukken. Echt snel gebruiksklaar is de camera niet.

Met daglicht maakt de N97 goede foto’s. Binnen zie je al snel veel ruis op de foto’s. De autofocus werkt niet al te best, en dat levert veel onscherpe foto’s op.

Filmen gaat redelijk met de N97. Bij voldoende licht zijn de resultaten voldoende en de resolutie is groot genoeg voor een YouTube-filmpje van behoorlijke kwaliteit.

Je kunt ook zoomen als je filmt met de N97. Dit is echter niet aan te raden. Het beeld is te snel schokkerig omdat het moeilijk is het toestel stil te houden en bij het inzoomen gaat veel beeldkwaliteit verloren.

Internet en e-mail

Met de N97 kun je ook flash-sites bezoeken; er staat Flash Lite 3.0 (Flash voor mobiele telefoons) op geïnstalleerd. Daarmee heeft het toestel een streepje voor op bijvoorbeeld de iPhone. Daarmee kun je geen flash-websites bezoeken. Ook de N97 heeft een speciale YouTube-toepassing. De filmpjes laden snel maar het beeld en geluid is nogal houterig. Helaas is het niet mogelijk om programma’s op Uitzendinggemist.nl te bekijken.

GPS en kaarten

Net als andere Nokia-telefoons maakt de N97 gebruik van Nokia Maps. Volledige navigatie voor een bepaalde regio en/ of periode moet je apart aanschaffen. Wel zit er een 90-dagen probeerversie bij. Aanvullende of ontbrekende kaarten kun je downloaden via je telefoon of computer.

Software apps

Via de Ovi Store kun je net als in de App Store voor de iPhone software downloaden. Een belangrijk nadeel van de N97 is dat er nog niet veel applicaties in omloop zijn: ongeveer 1000 voor de N97. Ter vergelijking: de App Store heeft er inmiddels al meer dan 50.000. Een snelle blik op het aanbod leert dat Nokia op app-gebied nog een lange weg te gaan heeft. Waar in de App Store steeds meer en steeds betere/ creatievere applicaties te vinden zijn (denk aan grote spellenmakers als EA of Gameloft met touchscreen versies van populaire spellen als Assassins Creed) is het in de Ovi store behelpen.

Verkrijgbaarheid

De Nokia N97 is los te koop voor ongeveer €610 of te koop in combinatie met een abonnement. Bekijk hier welke aanbieders de N97 verkopen.

Conclusie

De Nokia N97 is een fraai toestel om te zien en scoort hoog op bijna alle onderdelen. Helaas maakt het besturingssysteem (Symbian S60) al die mogelijkheden in het dagelijkse gebruik lastig te benutten.

Testoordeel: 70