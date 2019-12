Eerste indruk|De Nokia 2 is met een prijskaartje van €119 een echte budgetsmartphone. Hij heeft weinig geheugen en schiet matige foto’s, maar de behuizing voelt stevig aan en het scherm is best goed. Het is een bruikbaar toestel voor wie af en toe wil appen en facebooken.

Smartphone voor beginners

Het nieuwe budgettoestel van Nokia lijkt vooral geschikt voor mensen die voor het eerst een smartphone gebruiken. Het toestel voelt degelijk aan, heeft een goede batterijduur en heeft voor deze prijs een redelijk goed scherm. Dit model wordt nog getest in onze vergelijkende test. Op basis van onze eerste indruk voorspellen we geen hoog testoordeel. De prestaties zijn mager, maar toereikend voor eenvoudige apps. Als je niet te veel eisen stelt heb je voor weinig geld een leuk toestel.

Het merk Nokia

Het Finse HMD Global introduceerde anderhalf jaar geleden een nieuwe serie smartphones onder de merknaam Nokia. De nieuwe toestellen hebben weinig te maken met de vorige generatie Nokia telefoons waar het besturingssysteem Windows Mobile of Windows Phone op stond. De ontwikkeling van deze software lijkt te zijn gestopt. Alle nieuwe Nokia’s zijn weinig verrassende Android-smartphones, met de Nokia 2 als het laatste model in de reeks.

Magere specificaties

De Nokia 2 koppelt een zeer lage prijs (€119) aan vrij magere specificaties. Een krachtbron is het zeker niet, maar het toestel heeft letterlijk wel inhoud. Dankzij de in verhouding stevige accu (4100 mAh) moet je volgens de fabrikant gemakkelijk 2 dagen zonder stopcontact kunnen. Een uitgebreidere test zal moeten uitwijzen of het toestel dat waarmaakt.

Stevige behuizing

De Nokia 2 ziet er niet uit als een budgettoestel. Hij oogt degelijk en voelt stevig aan, maar is ook wat zwaar met zijn 161 gram. De achterklep zit stevig op zijn plek, al kun deze verwijderen om een simkaart en eventueel een microsd-geheugenkaart te plaatsen. De batterij kun je niet vervangen.

Scherm

Het toestel heeft een 5 inch (12,7 cm) kleurenscherm dat volgens de producent extra krasbestendig is gemaakt. Er is gelukkig niet te veel op bezuinigd al is de resolutie laag (1280 x 720 pixels: HD-resolutie), zoals gebruikelijk in de lagere prijsklassen. Toch zijn de kleuren levendig en zorgt de gebruikte schermtechnologie voor een goede kijkhoek.

Prestaties matig

Je mag, gezien de prijs, niet al te hoge prestaties verwachten. Er zit een relatief langzame processor in de Nokia 2 en ook het werkgeheugen is met 1 GB vrij beperkt. Voor zwaardere apps of games is hij niet geschikt. Hij is wel bruikbaar voor mensen die via WhatsApp willen kunnen communiceren of die via Facebook de nieuwste foto’s van de (klein)kinderen willen kunnen zien. Maar sla niet teveel foto's of video's op.

Beperkte opslagruimte

Een belangrijk aandachtspunt bij dit toestel is de zeer beperkte interne opslagruimte van 8 GB. Hiervan is netto maar iets meer dan 2,5 GB vrij beschikbaar. Je kunt dat deels oplossen door een geheugenkaart in het toestel te plaatsen. Zo kun je in ieder geval foto’s, video’s en muziek daarop kwijt. Helaas zijn er maar weinig apps die je op de geheugenkaart kunt installeren of die de geheugenkaart benutten. Zo zal bijvoorbeeld WhatsApp altijd alle mediabestanden op de interne opslag bewaren.

De Nokia 2 biedt wel de mogelijkheid om de microsd-geheugenkaart als interne opslag te gebruiken. Die optie bestaat al sinds Android 6.0 (Marshmallow) bij sommige toestellen en ook de Nokia 2 kan het. We hebben deze functie niet getest, maar het is wel wijs om in dat geval een snelle sd-kaart te kiezen, om het toestel niet verder te vertragen.

Foto's en video's

De foto’s en video’s van de camera zijn niet heel goed. Ze missen scherpte en de camera heeft moeite met overgangen van licht en donker. Ze zijn wel toereikend voor het delen van momenten via social media.

Android-update

De producent heeft het besturingssysteem niet van allerlei ‘grafische gebruikersschillen’ en eigen apps voorzien. Daar zijn we wel van gecharmeerd. Het maakt het voor HMD makkelijker de huidige software - Android versie 7.1.1 - in de toekomst bij te werken. De producent belooft een update naar 8.1, de meest recente versie. Een up-to-date besturingssysteem is veiliger en zorgt ervoor dat dat je jouw apps ook in de toekomst kunt gebruiken. Via onze actie Updaten! vragen we hier aandacht voor.

Concurrent

In zijn prijsklasse is de Nokia 2 niet zonder concurrenten. Een toestel met een vergelijkbare batterijduur en kwaliteit beeldscherm hebben we afgelopen jaar getest: de Motorola Moto C Plus. Die heeft met 16 GB 2 keer meer interne opslagruimte. Maar de foto’s en video’s die je met de Motorola schiet zijn beroerd. Of ze slechter zijn dan die van de Nokia 2 weten we pas als we ook de Nokia 2 hebben getest en beide budgettoestellen goed kunnen vergelijken.

