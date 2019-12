Nokia 808: preview

De Nokia 808 is een complete smartphone met alle mogelijkheden die je op moderne toestellen tegenkomt. Het toestel heeft een 4 inch amoled beeldscherm met 360 bij 640 pixels, Gorilla Glass en 16 GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met 32 GB geheugen via een micro SD kaartslot. De Nokia 808 heeft ook bluetooth 3.0 met A2DP, een HDMI-aansluiting, een microfoon met actieve ruisonderdrukking en een camera voor beeldbellen. Daarnaast is het toestel uitgerust met een 1.3 GHz processor, een FM-radio en een FM-transmitter.

Camera

Net zoals bij de eerdere Nokia N8 past de camera niet helemaal in zo'n platte smartphone behuizing en steekt hij dus een stuk uit. Er is een glooiing aangebracht zodat er geen scherpe randen zijn. Dat is prettig als je de mobiel in je broekzak stopt. Ook is er een afdrukknop die je half kunt indrukken om eerst scherp te stellen en daarna pas af te drukken.

41 megapixel is ongekend veel voor een camera in een smartphone; zelfs meer dan alle compactcamera's en bijna alle spiegelreflexcamera's die we eerder hebben getest. Nokia geeft zelf aan dat het hoge aantal pixels gebruikt kan worden om digitaal in te zoomen, bij het maken van een foto, of achteraf. Wil je achteraf goed kunnen inzoomen dan moet je standaard de hoge kwaliteit instellen. 38 megapixel afbeeldingen zijn ongeveer 10 MB per stuk.

Het aantal bruikbare pixels hangt nog af van de beeldverhouding. In 4:3-formaat kun je bijvoorbeeld 38 megapixels opslaan.

De camerasoftware biedt extra mogelijkheden voor de creatieve gebruiker. Er zijn 'scene instellingen', je kunt handmatig de witbalans en de ISO bepalen (tot 1600), en onder- of overbelichten. Sluitertijd of diafragma kun je niet beïnvloeden. Ook kun je geen opnamen opslaan in het RAW-formaat. Deze worden bij volle resolutie ook heel groot.

We hebben de Nokia 808 kort uitgeprobeerd. Vanuit standby stand is het heel snel mogelijk een foto te maken. Om in te zoomen kun je de plus- en mintoetsen gebruiken, maar je kunt ook met je vinger omhoog of omlaag bewegen. Als je dit op een eenmaal gemaakte foto wilt toepassen dan werkt het niet, maar kun je wel met twee vingers in- en uitzoomen. Ook bij het maken van een video kun je inzoomen. Omdat er geen optische zoom wordt gebruikt zijn er geen problemen met bijgeluiden in de opname, zoals bij sommige compactcamera's. De snelheid waarmee je inzoomt is niet heel goed te variëren. Bij een Full HD video-opname kun je tot 4x inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Foto's kun je delen op bijvoorbeeld Facebook. Twitter is op dit moment nog niet beschikbaar.

Geluidskwaliteit

Volgens Nokia is er 'Rich Recording' toegepast, wat betekent dat de geluidskwaliteit van opnamen beter is. Ook bij zeer hard geluid tijdens popconcerten geeft de microfoon geen vervorming. Er is een Dolby Surround systeem ingebouwd dat ook werkt via de meegeleverde hoofdtelefoon.

Het scherm van deze Nokia reageert goed op vingerbewegingen. De haperingen die we kennen van oudere Nokia's laten zich niet zien. Het applicatiemenu ziet er rijkgevuld uit. Toch zijn niet alle reacties even soepel, bijvoorbeeld bij het kantelen van het scherm. De versie die op de Nokia-stand werd getoond was nog niet de allerlaatste versie, dus mogelijk verbetert dit bij de productie-exemplaren.

Besturingssysteem

Deze Nokia werkt met het Nokia Belle besturingssysteem. Nokia Belle komt voort uit Symbian, tot voor kort ook wel Symbian Belle genoemd. Hoewel Nokia Belle sterk verbeterd is ten opzichte van oudere Symbian-versies, is het een besturingsysteem zonder zekere toekomst. Vooral nu Nokia bij andere Smartphones voor Windows Phone heeft gekozen. Het aanbod in apps is mager vergeleken bij andere besturingssystemen.

Conclusie:

Met de Nokia 808 heeft Nokia een unieke cameratelefoon geïntroduceerd. Digitaal inzoomen op een sensor of een foto met hoge resolutie is geen gek idee; optische zoom past niet in een compacte smartphone. Het toestel is alsnog vrij dik, maar dat nemen creatieve fotografen voor lief. Het toestel werkt nog op een opvolger van Symbian. Dat zet de rest van de mogelijkheden van deze smartphone op een achterstand.

Pluspunten:

Goede camera;

Snel foto's maken vanuit standby;

Veelzijdig toestel.

Minpunten: