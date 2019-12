Wat is de Nokia Lumia 900?

De Lumia 900 is een high-end smartphone van Nokia die gebruik maakt van het besturingssysteem Windows Phone 7.5 (Mango). Hij heeft een adviesprijs van €549,- en is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw (cyaan).

Touchscreen

Het toestel heeft een groot 4,3 inch touchscreen, dat volgens Nokia kraswerend is. Het Amoled-scherm met ClearBlack technologie zorgt ervoor dat vooral de kleur zwart ook echt zwart is. Het zwart is donkerder dan op traditionele LCD-schermen. De resolutie van het scherm is 800 x 480 pixels.

Fors

In verhouding tot de schermafmetingen is het toestel behoorlijk fors (lengte 127,8 mm, breedte 68,5 mm, dikte 11,5 mm).

Het toestel is met 160 gram aan de zware kant.

Naast het touchscreen zijn er een aantal hardware-toetsen die je kunt gebruiken voor het wijzigen van het volume en het starten van de camera. Daarnaast heb je nog een aan/uit-toets en de standaard Windows Phone interfacetoetsen (terug, start en zoeken).

Specificaties

De smartphone heeft twee camera's, aan de voorkant en aan de achterkant. De laatste heeft twee LEDs die werken als flitser.

Het toestel heeft één micro USB(2.0)-aansluiting die je gebruikt om verbinding te maken met je computer of om te laden.

De maximale spreektijd (via 2G of 3G) is 7 uur en de maximale standby-tijd is 300 uur.

De processor heeft een enkele kern die draait op 1400 MHz.

In het slot van de SIM-kaart passen alleen micro-SIMs.

Voor meer specificaties verwijzen we je naar de Lumia 900 pagina van Nokia.

Ben je benieuwd wat wij van de Nokia Lumia vonden? Bekijk dan onze review.

Nokia Lumia 900: review

Ons oordeel in het kort

De Nokia Lumia 900 is een goede keuze voor wie op zoek is naar een high-end smartphone met een eenvoudige bediening. De integratie van sociale media in de contactpersonen hub is erg handig. En ondanks dat het scherm zich qua scherpte niet kan meten met het scherm van de iPhone 4S of de Samsung Galaxy SIII, zijn we dik tevreden over de beeldkwaliteit. Wie het toestel aan de grote kant vindt en geen waarde hecht aan een camera aan de voorkant van het toestel, kan als alternatief de kleinere Lumia 800 overwegen.

Pluspunten

groot en mooi touchscreen;

een strak ontworpen uiterlijk;

Windows Phone 7.5 werkt soepel;

personen-hub (contactpersonen zijn geïntegreerd met sociale media);

exclusieve Nokia apps (Nokia Rijden, Nokia Music, etc.).

Minpunten

geen verwisselbare accu;

geen uitbreiding van het opslaggeheugen mogelijk;

Marketplace loopt relatief nog achter op de concurrenten (Apple's App Store en de Google Play Store), al wordt het app-aanbod steeds completer;

nieuw minpunt: inmiddels is bekend dat er geen update voor dit toestel komt naar Windows Phone 8.

Aanvulling 6 juli:

Geen update naar Windows Phone 8

Toen we onze 1e indruk van de Lumia 900 publiceerden was nog niet bekend dat de huidige Windows Phone 7.5 smartphones geen Windows Phone 8 update zullen krijgen. We vermoeden dat de huidige Windows Phone toestellen hardwarematig tekort schieten voor Windows Phone 8, aangezien Windows Phone 8 ondersteuning heeft voor multi-core processoren, schermen met een hogere resolutie, NFC (draadloos betalen) en uitbreidbaar geheugen via een microSD-kaart slot (bron: Microsoft). Er komt wel een update naar Windows Phone 7.8, hoewel nog niet duidelijk is wanneer we de update kunnen verwachten brengt deze enkele Windows Phone 8 eigenschappen met zich mee. De meest in het oog springende hiervan is het nieuwe startscherm waarvan Microsoft al een heeft gemaakt. Onze conclusie over de Lumia 900 blijft ongewijzigd positief, maar we moeten hem toch afraden voor mensen die later dit jaar het nieuwste besturingssysteem van Microsoft willen hebben. Vooral voor een high-end toestel als de Lumia 900 is het teleurstellend dat deze niet kan worden bijgewerkt naar Windows Phone 8. Voor mensen die minder waarde hechten aan updates blijft de Lumia 900 een mooi toestel.

De Lumia 900 draait op Windows Phone 7.5 (Mango), Microsofts volledig Nederlandstalige besturingssysteem. Telefoons die op Windows Phone draaien zijn herkenbaar aan de grote gekleurde tegels. Met dit uiterlijk zijn Windows Phones duidelijk te onderscheiden van de Android en iOS telefoons, die van kleinere iconen gebruik maken.

Nieuw topmodel

De Lumia 900 lijkt veel op de eerder besproken Lumia 800. Hoewel de toestellen erg veel op elkaar lijken, zijn er toch een aantal verschillen:

De 900 is groter en heeft een 4,3" touchscreen.

De 900 heeft een camera aan de voorkant voor videobellen.

De 900 heeft een niet verwisselbare accu met een grotere capaciteit, dit is nodig voor het grotere touchscreen.

De 900 heeft geen afdekplaatje op de usb-aansluiting, dit is een kleine maar aangename verbetering, want hierdoor is het makkelijker om een usb-kabel aan te sluiten voor het dagelijks opladen van de batterij.

Daarbij gaf dit fragiele klepje problemen bij de valtests van de Lumia 800.

Camera aan de voorkant

De resolutie van Nokia's voorste camera is 1,3 megapixel (1280x960). Dit is behoorlijk veel want veruit de meeste smartphones hebben hier maar een 0,3 megapixel (640x480) geplaatst, zoals de iPhone 4S. Er zijn ook smartphones (One X en de Galaxy S3) met een camera van evenveel of meer megapixel.

We vergeleken de 1,3 megapixel camera van de Lumia 900 met de 0,3 megapixel camera van de iPhone 4S: de eerste is duidelijk scherper en beelden zijn minder blokkerig.

De resolutie van Nokia's camera werkt goed voor videobellen via een app zoals Skype.

Camera aan de achterkant

De resolutie van Nokia's achterste camera is 8 megapixel. De smartphonecamera maakt redelijke tot goede foto's. Dat is erg handig vooral wanneer je onverwachts een foto wil maken, maar we vinden de camera van de 900 nog geen vervanger van een compactcamera.

Scherm

Het grote 4,3" Amoled-scherm ziet er erg goed uit, vooral wanneer je weet dat het Lumia-scherm een lager aantal pixels telt dan het scherm van de iPhone 4S of Galaxy SIII. In de praktijk hebben we niets gemerkt van dit 'probleem'. Het Amoled-scherm met ClearBlack technologie zorgt ervoor dat vooral de kleur zwart ook echt zwart is. Het zwart is donkerder dan op traditionele LCD-schermen.

Uiterlijk

De telefoon is best groot, maar hij gaat toch makkelijk in je broekzak door zijn beperkte dikte en afgeronde hoeken.

Opslaggeheugen

Het opslaggeheugen van de 900 is 16GB. Voor de meeste gebruikers is dit voldoende, maar het kan te weinig capaciteit zijn voor degene die veel media of apps installeren. Een slot voor het plaatsen van een geheugenkaartje ontbreekt, dus het standaard opslaggeheugen is niet uit te breiden.

Gebruikersinterface

Er is snel te wennen aan de gebruikersinterface van Windows Phone, ook als je al meer ervaring hebt met Android of iOS smartphones. De interface bestaat uit twee delen, waartussen je wisselt door met je vinger naar links of naar rechts te vegen.

Links zie je de eerder genoemde grote gekleurde tegels, hier kom je automatisch wanneer je smartphone is opgestart. Je hebt snel toegang tot de hoofdfuncties van je telefoon. Dingen als bellen, tekstberichten, je agenda en je contactpersonen.

Rechts zie je alle overige (gedownloade) apps en telefooninstellingen van je telefoon. Door lang met je vinger op een app te drukken kun je deze als tegel toevoegen aan het rechterscherm. Dit kan overigens ook met je favoriete contactpersonen.

De bediening verloopt lekker vlot en we hadden nooit het idee dat we moesten wachten.

Grootste verschillen met Android en iOS

De tegels, Xbox Live en de manier waarop contactpersonen zijn geïntegreerd met sociale media zijn het grootste verschil vergeleken met Android en iOS. In tegenstelling tot iconen kunnen tegels actief live informatie tonen zonder dat het nodig is om erop te drukken.

Denk hierbij aan je agenda-tegel die je afspraken toont, je foto-tegel die zo nu en dan een andere foto toont en de personen-tegel die een collage van je contactpersonen toont.

Contactpersonen plus

De meeste smartphones tonen alleen het telefoonnummer en de foto van je contactpersonen. Bij Windows Phone is het mogelijk om diensten als Facebook en Twitter te koppelen. De integratie is erg goed gedaan. Via jouw contactenlijst heb je direct toegang tot alle berichten en foto's van je vrienden, alsof ze direct op je telefoon staan. Je hoeft dus niet eerst apart de Facebook- of Twitter-app te starten. De meest recente update staan direct bij de contactgegevens, dit geeft een telefoongesprek soms een andere wending. Microsoft noemt deze integratie de personen-hub of people hub.

Niet iedereen wil sociale media gebruiken of gebruiken op de telefoon. Voor deze mensen is het goed om te melden dat de integratie van sociale media met je contactpersonen verplicht is.

Xbox Live

Windows Phone games zijn allemaal te benaderen via de Xbox Live tegel. Ze staan dus niet tussen je andere apps. Dit laatste zorgt voor meer overzicht. Xbox Live werkt niet alleen op de smartphone, maar ook op je Windows-pc en Xbox 360. Je kunt voor alle apparaten hetzelfde profiel gebruiken. Dit geeft als voordeel dat je overal contact kunt hebben met je Xbox Live vrienden. Ook kun je spelprestaties ('achievements') behalen en bekijken via alle eerder genoemde apparaten.

Multitasking

Multitasking werkt goed: wanneer je de 'terug-knop' lang ingedrukt, krijg je een overzicht van actieve apps te zien. Je wisselt van app door op de gewenste app te drukken. Net als bij de andere mobiele besturingssystemen is het niet zo dat de applicaties echt blijven 'draaien'. Ze worden (deels) gepauzeerd, om de accu te sparen. Een muziek-app blijft echter wel doorspelen op de achtergrond.

De exclusieve Nokia apps:

Nokia levert standaard exclusieve apps mee op haar Windows Phone telefoons, deze zijn niet verkrijgbaar op Windows Phone toestellen van andere merken, een greep:

Nokia Rijden - een Nederlands gesproken navigatie-app met kaarten die je op de telefoon zelf kunt opslaan. Hierdoor kun je navigeren zonder mobiel internet.

Nokia Kaarten - voor een duidelijke plattegrond met onder andere live verkeers- en OV-info.

Nokia Music, hiermee kun je tegen betaling nieuwe muziek download of kun je gratis luisteren naar mix-radio. Het leuke aan mix-radio is dat je nieuwe muziek leert kennen die je direct kunt kopen.

Nokia ringtones - tientallen extra ringtones bovenop de meegeleverde ringtones van Microsoft.

Nokia City Lens - dit is een app met 'augmented reality' (Nederlands: 'toegevoegde realiteit') waarmee je eenvoudig je omgeving verkent. Richt je telefoon een bepaalde kant op en de telefoon toont je welke interessante plekken zich in de buurt bevinden, zoals restaurants of toeristische trekpleisters. Bij andere telefoons zijn hier al langer losse apps voor beschikbaar, maar Nokia gaat het binnenkort standaard meeleveren op de Lumia. Wie het nu al wil proberen kan de City Lens Beta versie proberen.

Meer apps in Microsofts Marketplace

De app-winkel van Microsoft heet Marketplace. Begin juni 2012 zijn er al bijna 90.000 apps te downloaden. Relatief is dit nog een klein aantal vergeleken met de ruim 500.000 apps die er voor Android en iOS zijn, maar het is goed te zien dat het aantal apps groeit.

In de Windows Phone Marketplace is inmiddels een groot aantal populaire apps verkrijgbaar, een kleine greep uit het aanbod: WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype, 1Password, WordFeud en Nederlandse apps zoals NOS-nieuws, 9292, Teletekst, De Telegraaf, De Telefoongids en Nu.nl.

De meeste Windows Phone apps die we hebben geprobeerd werken soepel en makkelijk. De YouTube app valt een beetje tegen want de app lijkt puur een link naar de mobiele website, die overigens wel goed werkt.

De apps die wij missen, zijn meestal van Nederlandse bodem. Voorbeelden zijn Hyves en een groot aantal apps voor internetbankieren (de enige Nederlandse banken die we konden vinden zijn de SNS Bank en Rabobank). Hier kan in de toekomst verbetering in komen want volgens Microsoft werken er in Nederland +/- 1800 geregistreerde ontwikkelaars aan Windows Phone apps. Zo heeft ABN-AMRO al aangekondigd dat ze deze zomer mobiel bankieren mogelijk maken via Windows Phone 7.

Synchroniseren via Mac Connector-software

We waren aangenaam verrast door de Mac Connector-software. Deze software zorgt ervoor dat je je telefoon kunt synchroniseren met een Apple computer. De software is duidelijk en werkt goed samen met iTunes. Je hoeft niet alles te synchroniseren, je kunt dit naar jouw wensen aanpassen.

Lees ook: