Nokia Lumia 925: review

De Nokia Lumia 925 is de opvolger van de Nokia Lumia 920. De voornaamste verschillen zijn dat de 925 slanker is, en een amoled-scherm en een verbeterde camera heeft.

Lager gewicht

Het meest opvallende verschil tussen de Nokia Lumia 920 en 925 is het gewicht. De 920 zit met 185 gram meer in de gewichtscategorie van een phablet dan van een smartphone. De smartphone werd daarover veel bekritiseerd. De 925 weegt met 139 gram flink minder en dat is te merken. Nokia heeft het flinke gewichtsverlies gerealiseerd door de functie van draadloos opladen te laten vervallen. Draadloos opladen kan nog steeds, maar daarvoor is wel een speciale case nodig (in wit, zwart, geel en rood), die de smartphone weer dikker maakt.

Aluminium frame

Aan de binnenkant is de Lumia 925 grotendeels gelijk gebleven aan de Lumia 920. Het uiterlijk is wel flink op de schop genomen. De Lumia 920 is met zijn uitvoering in polycarbonaat met vrolijke kleuren een duidelijk lid van de Lumia-familie. Het uiterlijk van de 925 is wat zakelijker en meer gedistingeerd, met een zwarte, witte en grijze uitvoering. Het aluminium frame met een achterkant van polycarbonaat zorgt dat de smartphone zeer solide aanvoelt.

De materialen waarvan het toestel is gemaakt, voelen prettig aan. Alleen de nogal puntige hoeken zijn niet ideaal. Het scherm is aan de zijkanten licht gebold. Dat voelt fijn aan, want van links naar rechts vegen over het scherm is een veelgebruikte beweging bij de bediening van een Windows Phone.

Scherp scherm

Waar de Lumia 920 een lcd-scherm had, is de Lumia 925 uitgerust met een amoled-scherm. Dit type schermen zorgt voor hoge contrasten en zwart is echt zwart. De grens tussen scherm en behuizing is daardoor nauwelijks waarneembaar en dat ziet er mooi uit. Het komt vooral goed uit de verf in combinatie met de zwarte achtergrond van de Windows Phone.

De schermresolutie is gelijk gebleven. De rode, blauwe en groene pixels waaruit het scherm is opgebouwd, zijn anders geordend dan op het lcd-scherm van de Lumia 920. In schermen met een lagere resolutie valt die Pentile-ordening vaak op doordat er een storend raster ontstaat. Doordat bij de Lumia 925 de scherpte van het scherm (pixeldichtheid) voldoende hoog is, valt dat hier gelukkig nauwelijks op.

Je eigen kleuren

Amoled–schermen hebben in het algemeen levendigere, maar minder natuurlijke kleuren dan lcd-schermen. Waar je voorkeur naar uitgaat, is zeer persoonlijk. Bijzonder aan dit toestel is dat Nokia de gebruiker nu de kleurverzadiging en kleurtemperatuur laat instellen. Daarmee heb je veel meer controle over hoe de kleuren worden weergegeven en kun je het scherm instellen zoals jij het wil. Dat klinkt als een overbodige luxe, maar vooral voor het weergeven van wit, een veelgebruikte achtergrondkleur op websites, is dit een welkome aanvulling.

Handschoenen

Een handige extra van het scherm is dat je het met handschoenen kunt bedienen. Navigeren door menu’s en andere ‘grove’ bediening gaat prima met handschoenen, maar voor fijnere bediening zoals typen is het minder geschikt. Typen met handschoenen aan levert zoveel typfouten op, dat je die handschoenen bij typen snel weer uittrekt. Het scherm reageert ook (redelijk) op aanrakingen met vingernagels. Maar ook hier is foutloos typen net wat te veel gevraagd. Bij zowel bediening met handschoenen als met de nagels reageren de knoppen onder het scherm (waaronder de veelgebruikte homeknop) minder goed dan het touchscreen zelf. En daardoor voelt de bediening minder vloeiend aan.

Wekken door te tikken

Voor het wekken van de telefoon hoef je niet te zoeken naar de ontgrendelknop, want je kunt de telefoon ook wekken door er met je vingers op te tikken. Het scherm licht dan op, maar je moet het wel nog even ontgrendelen. En dat is wel zo handig, want anders zou het scherm in je broekzak te gemakkelijk aan gaan.

Klok

Net als bij de vroegere Symbian-toestellen van Nokia kun je bij de Nokia Lumia 925 de tijd op het scherm tonen. De klok blijft in gedimde stand een kwartier zichtbaar, maar kan ook ‘altijd aan’ of ‘altijd uit’ gezet worden. Handig dus als je even de tijd in de gaten moet houden, dan hoef je niet telkens je telefoon aan te zwengelen. Dankzij het amoled-scherm hoeven slechts enkele pixels op te lichten. Daardoor kost deze functie relatief weinig energie en valt de impact op de batterij mee.

Met de glimp-functie komt de klok zachtjes in beeld als je met je hand vlak boven het scherm wuift, net zoals mogelijk is bij de Samsung Galaxy S4. In de nachtmodus worden de cijfers rood in plaats van wit. Dat is fijn, want zo kijk je 's nachts niet tegen zo’n verblindend scherm aan.

Camera

Nokia zet sterk in op goede smartphonecamera's. De 925 is uitgerust met een 8,7 megapixel camera met Carl Zeiss-lens en optische beeldstabilisatie. Daarmee maak je volgens Nokia ‘uiterst heldere en scherpe foto’s en video’s, ook bij bijzonder slecht licht’. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door het relatief grote diafragma (f/2.0), waardoor er relatief veel licht (en dus beeldinformatie) de sensor kan bereiken. We stelden 'm op de proef door bij gelijke omstandigheden verschillende foto’s te schieten met diverse smartphones (onder andere iPhone 5 en HTC One).

Weinig ruis in het donker

Een van de lastigste dingen bij slecht licht is scherpstellen. Bij de standaardinstellingen flitst de Nokia in het donker vooraf, zodat hij goed kan scherpstellen. Je kunt dit ook uitschakelen. Zo hoef je degene die je fotografeert niet te verblinden. Ook zonder die scherpstelflits lukt het de Lumia 925 om in het donker zeer goed opgelichte en scherpe foto’s te schieten met weinig ruis. Wat betreft ruis en scherpte streeft hij de iPhone 5 en HTC One met gemak voorbij. Bij sommige foto’s valt het zelfs nauwelijks op dat ze in het donker gemaakt zijn. We zijn erg onder de indruk van de details die de camera in het donker naar boven haalt. Klik op de foto's voor een vergroting.

Daglicht

Ook bij daglicht maakt de Nokia Lumia 925 indruk. De belichting is goed te sturen doordat deze bij het scherpstellen goed wordt aangepast. Je kunt een foto nemen door op het scherm te tikken. Daarnaast kun je met de losse cameraknop scherpstellen (half indrukken) en afdrukken (geheel indrukken). Klik op de foto's voor een vergroting.

Fotomogelijkheden

De Smart Camera app die Nokia heeft toegevoegd, biedt diverse mogelijkheden. Het aardige is dat deze app eerst snel achterelkaar 10 foto’s maakt (de resolutie is dan wel beperkt tot 5 megapixels). Pas na de opname bepaal je wat je er mee doet. Dat is handig, want het voorkomt dat je je fotomoment mist doordat je eerst de juiste modus moet kiezen. Enkele voorbeelden:

Beste foto: kiest automatisch de beste opname. Je kunt er ook zelf een kiezen;

Actie-shot: een bewegend persoon (of object) komt meerdere keren op de foto;

Scherpstellen op beweging: het bewegende object is scherp, maar de omgeving is vaag;

Wijzig gezichten: combineert meerdere foto’s, zodat iedereen op zijn best op de foto staat;

Bewegende objecten verwijderen: achteraf verwijderen van ongewilde bewegende objecten uit de foto.

Scherpstellen op beweging (persfoto Nokia) Scherpstellen op beweging (door ons gemaakte foto met de Lumia 925) Actie-shot (persfoto Nokia) Actie-shot (door ons gemaakte foto met de Lumia 925)

De 'beste foto'-functie werkt prima. De rest van de mogelijkheden klinkt mooi, maar in de praktijk vielen de resultaten ons nogal tegen. Er zijn vaak meerdere pogingen nodig om tot een goed resultaat te komen. In het ‘actie-shot’ zie je de achtergrond vaak lelijk door de voorgrond heen komen. ‘Scherpstellen op beweging’ geeft maar in zeer zeldzame gevallen een goed resultaat. ‘Wijzig gezichten’ herkent lang niet altijd gezichten. Bij ‘bewegende objecten verwijderen’ blijft vaak een deel van het verwijderde object nog op de foto achter. Het zijn stuk voor stuk leuke functies die we een warm hart toedragen, maar de software moet duidelijk nog verder groeien.

Panorama’s

Panorama’s maken gaat redelijk. Een rondje in beeld wijst aan waar je de camera op moet richten voor het volgende deel van het panorama. Vergeleken met soepele panoramafunctie van de iPhone 5 voelt het nogal stroef aan. Je moet regelmatig terug naar je vorige panoramadeel zodat de camera weer weet waar hij zich bevindt. Panorama’s kun je net als bij de iPhone alleen maken van links naar rechts. Opslaan duurt lang.

Panorama Nokia Lumia 925

Panorama Apple iPhone 5

Het is dus wel wat lastiger om foto's te maken, maar het resultaat is prima. De foto's worden niet altijd goed aan elkaar geplakt, maar de kleuren zijn in orde en rechte lijnen worden veel minder vertekend dan bij de panorama's van de iPhone 5. Daardoor oogt het resultaat natuurlijker. Als een deel van je panorama dichtbij is en een ander deel ver weg, dan ontstaan er beeldfouten op de plekken waar de foto’s aan elkaar geplakt worden. Dat gaat bij de iPhone juist weer veel beter. Het maken van een panorama werkt het beste als je zoveel mogelijk afstand neemt van je onderwerp. De verschillende beelden worden dan het beste aan elkaar geplakt.

Panorama Nokia Lumia 925

Panorama Apple iPhone 5

Cinemagraphs

Een ‘cinemagraph’ is een foto waarvan een klein deel beweegt. Je moet de camera hiervoor goed stil houden. Bovendien is het bij het maken van een opname erg lastig te sturen welk deel uiteindelijk geanimeerd wordt. Je kunt achteraf kiezen voor animatie van een of meerdere delen van de foto. Het meest voor de hand liggende bewegende onderdeel zat daar in onze ervaring vaak niet bij. De resolutie van 800 x 448 pixels is erg laag en de fotokwaliteit is matig. Maar toch: met je eigen animated gif’s waan je je weer helemaal in de nineties.

Navigatie meegeleverd

De prima navigatiesoftware van Nokia is tegenwoordig niet meer exclusief voor de Lumia-toestellen. De Nokia HERE Drive+-app die offline navigatie mogelijk maakt, kan worden aangeschaft in de Windows Phone Store en werkt op alle Windows Phone 8 toestellen. Bij Lumia’s krijg je deze software echter gratis bij het toestel.

Interne opslagruimte

Van de beloofde 16 GB blijft slechts 12 GB over voor de gebruiker. Nokia biedt 7 GB gratis SkyDrive-cloud-opslag.

Prijzen

De Nokia Lumia 925 ligt al in de winkel voor zo’n €430. Dat is €100 meer dan zijn voorganger Nokia Lumia 920 (circa €330) die al langere tijd in de winkel ligt. Andere alternatieven zijn de HTC Windows Phone 8X (circa €290) en de Samsung Ativ S (circa €230). Bekijk deze smartphones in onze vergelijker voor actuele prijzen.

Conclusie

Met de Nokia Lumia 925 heb je een solide Windows Phone in handen. De verschillen met zijn voorganger zijn echter niet overweldigend. De redenen om voor de 925 te kiezen in plaats van de Lumia 920 zijn het gewicht, de afwerking en de prima foto’s bij slecht licht. En eventueel het amoled-scherm als je daarvan houdt. Voor deze verbeteringen betaal je wel zo’n €100 meer, en dat is flink.

Voordelen

Camera maakt goede foto’s bij zwak licht;

Gratis offline navigatie meegeleverd;

Flink lichter en slanker dan voorganger Lumia 920;

Aluminium afwerking voelt degelijk aan.

Nadelen

Onder de motorkap nauwelijks verbeterd ten opzichte van voorganger Nokia Lumia 920, maar tegelijkertijd wel flink duurder;

Speciale functies van de camera geven wat teleurstellende resultaten.

Wat is de Nokia Lumia 925?

De Nokia Lumia 925 is de opvolger van de Nokia Lumia 920. De voornaamste verschillen zijn dat de 925 slanker is, en een amoled-scherm en een verbeterde camera heeft.

Specificaties Nokia Lumia 925

Besturingssysteem: Windows Phone 8;

Beeldscherm: 4,5 inch (11 cm);

Pixeldichtheid: 332 ppi (zeer scherp);

Gewicht: 139 gram;

Afmetingen: 129 x 71 x 8,5 mm;

Processor: 1,5 GHz (dual-core);

Werkgeheugen: 1 GB;

Opslagcapaciteit: 16 GB;

Netwerk: wifi/3G/4G;

Camera achterkant: 8 megapixel (autofocus + dubbele led-flits);

Camera voorkant: 1,3 megapixel;

Bijzonderheden: nfc, batterij niet verwijderbaar;

Prijs: €430;

Verkrijgbaar vanaf: augustus 2013.

