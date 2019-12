Nokia N8: eerste indruk

Eerste indruk|Eerste indruk Nokia N8. De N8 is de nieuwe mobiele alleskunner van Nokia. Andere topmodellen zoals de N95 en de N97 gingen hem voor. Testresultaat volgt in november

Wat is de Nokia N8?

Alleskunner zonder toetsenbord

De Nokia N8 is een smartphone met aanraakscherm. Hij heeft nog meer functies dan de vorige alleskunners van Nokia, de N97 en de N97 mini. Alleen een uitklapbaar toetsenbord ontbreekt, dat hebben N97 en N97 mini wel.

Wat betreft de uitvoering heeft de Nokia N8 wat weg van de oudere 5800 eXpressMusic. Hij is wel wat breder en platter, en heeft een aluminium behuizing, in plaats van kunststof.

De meest bijzondere vernieuwingen zijn de extra goede camera, de HDMI aansluiting, Dolby digital geluid, en het nieuwe Symbian^3 besturingssysteem.

Nauwkeurig touchscreen

Het touchscreen van de Nokia reageert goed en is nauwkeurig. Mede daardoor kun je goed typen met het software toetsenbordje. Vreemd genoeg krijg je alleen een qwerty-toetsenbordje als het toestel in landschapsmodus is. Rechtop krijg je een gsm-toetsenbord te zien. Het scherm is verder helder en contrastrijk en foto's en filmpjes zien er goed uit.

Goede camera

Nokia heeft de N8 voorzien van een 12 megapixel camera met extra grote sensor, een xenonflits, en groothoeklens. De extra grote sensor zorgt voor minder ruis bij slechte lichtomstandigheden. We maakten foto's in verschillende omstandigheden en waren tevreden over de resultaten. Vergeleken met bijvoorbeeld de iPhone 4 zijn de resultaten bij weinig licht vaak beter. Maar tegen een kleine compact camera legt de Nokia het af. De flitser is echter opmerkelijk goed, soms zelfs beter dan die van een compact camera. Minpuntjes zijn het gebrek aan optische zoom en beperkt aantal instellingen.

Compleet home cinema systeem?

Deze Nokia heeft een HDMI aansluiting, net als moderne TV's en Blu-ray spelers. Een video uitgang hebben een aantal smartphone's al langer, maar HDMI is voor een smartphone best bijzonder. Het is overigens een mini-uitvoering van HDMI, maar een verloopkabel wordt meegeleverd. Je kunt er de zelf geschoten video's op hoge kwaliteit mee vertonen op TV of beamer, maar ook al het andere beeld dat op het beeldscherm staat. Is de video voorzien van Dolby digital geluid dan kan ook dat worden doorgegeven aan een surroundversterker. De beeld- en geluidskwaliteit is goed.

USB on-the-go

Onderweg een USB stick kunnen uitlezen, of er bestanden op kunnen zetten, dat kan zeker handig zijn. Mits je het verloopkabeltje niet vergeet natuurlijk. Ook moet deze Nokia met andere USB on-the-go apparaten kunnen communiceren. Dat zijn er nu nog maar heel weinig hoewel de standaard alweer enige tijd bestaat. Een USB harddisk kan ook worden uitgelezen, maar dan moet hij wel van genoeg voeding worden voorzien.

Batterijduur

Nokia claimt een goede batterijduur. Namelijk 390 uur stand-by, 12 uur spreken, 50 uur audio afspelen, of 7 uur video afspelen. We haalden de geclaimde afspeeltijd met video net niet, maar we vinden het goed resultaat. Ook bij andere toepassingen houdt de N8 het lang vol.

Conclusie eerste indruk Nokia N8

De Nokia N8 is een bijzonder toestel, met een aantal functies die je in andere mobiele telefoons nog niet tegenkomt. Denk aan een extra goede 12-megapixel-camera, gratis offline navigatie (Nokia OVI Maps), en het kunnen lezen van USB-sticks als je onderweg bent. Helaas draait al dat fraais op het besturingssysteem Symbian^3. En dat is vergeleken met Google Android en iOS4 van de iPhone, niet echt meer van deze tijd.

Pluspunten

Goede foto- en videocamera met prima flitser;

Zeer veelzijdig; aansluitbaar op TV via HDMI of 3,5 mm AV aansluiting;

Kan websites met Flash inhoud tonen;

Gratis OVI maps navigatie, werkt ook zonder internet.

Minpunten

Symbian^3 werkt omslachtig en vaak niet soepel;

De camera steekt een klein beetje uit de behuizing;

De internetbrowser in Symbian^3 laat te wensen over.

Symbian^3

Oude wijn in nieuwe zakken?

De Nokia N8 is de eerste smartphone die op het mobiele besturingssysteem Symbian^3 draait. Het is al enige tijd een open systeem, net zoals de concurrent Google Android dat min of meer is, en dat betekent dat iedere programmeur er aan kan bijdragen, Nokia noemt de vorige versie van Symbian (Symbian s60v3) tegenwoordig 'Symbian^1'. Elders op onze site staat een test van meer mobiele besturingssystemen.

Bediening

Symbian^3 lijkt voor de gebruiker sterk op Symbian^1, als je een oude Nokia smartphone gewend bent, kun je er snel je weg op vinden. Er is veel vernieuwd en verbeterd, het is sneller, het taakbeheer is beter en er zijn meerdere homescreens (net zoals in Apple iPhone of de Google Android-bediening). Maar helaas is niet alles verbeterd. De bediening is verre van soepel en vaak omslachtig. Even een snelkoppeling maken op het beginscherm lukte pas na tien keer een toets indrukken en twee keer kiezen uit een lange lijst met opties.

Symbian^1 applicaties

Heel belangrijk, oude applicaties uit het Symbian^1 tijdperk, werken nog steeds. Maar het aanbod aan 'apps' in de OVI store van Nokia is nog klein, zeker vergeleken bij de concurrentie. Nokia probeert het aanbod aan applicaties te vergroten door het programmeurs makkelijker te maken, of door zelf applicaties aan te bieden. Een van de applicaties die het liet zien en die in oktober in de OVI store worden geïntroduceerd is een uitgebreid en veelbelovend video bewerkingsprogramma.

Conclusie

Heel erg soepel loopt Symbian^3 niet. Het besturingssysteem is vernieuwd, maar lang niet genoeg. Af en toe vonden we het gebruik zelfs ronduit ergerlijk en omslachtig. Qua gebruiksgemak kun je beter kiezen voor een toestel met bijvoorbeeld iOS, Bada of Google Android.

De Nokia N8 is een bijzonder toestel, met een aantal functies die je in andere mobiele telefoons nog niet tegenkomt. Het heeft op dit punt veel zinvolle dingen te bieden, zoals offline navigatie, een extra goede camera, en het kunnen lezen van USB-sticks als je onderweg bent.

Voor een Nokia toestel zijn er allerlei verbeteringen aangebracht, zoals een soepeler en beter reagerende bediening, meerdere homescreens, en Multi-touch. Het is op deze manier een goede verbetering ten opzichte van de Nokia N97 (mini). Toch liet een voor-productie exemplaar zien dat er nog wel wat te verbeteren valt want echt soepel liep bijvoorbeeld het surfen over internet nog niet. Hopelijk hebben de voor de winkel bedoelde toestellen meer finesse.

Pluspunten (op basis van korte indruk met een prototype)

Goede fotocamera met Xenon flitser;

Aansluitbaar op TV via HDMI of 3,5 mm AV aansluiting;

Kan websites met Flash inhoud tonen;

Gratis OVI maps navigatie, werkt ook zonder internetverbinding;

Veel andere mogelijkheden.

Minpunten (op basis van korte indruk met een prototype)

De camera steekt een klein beetje uit de behuizing;

De internetbrowser in Symbian^3 laat nu nog te wensen over;

Bediening van het test exemplaar niet altijd even soepel;

Aantal applicaties in OVI-store is niet zo groot.

In april van dit jaar doken de eerste enigszins betrouwbare geruchten over dit nieuwe model op. Op 25 augustus hebben we een prototype kort kunnen proberen. Vanaf deze datum is de N8 ook reserveerbaar op de Nokia website. Eind september, begin oktober komt het toestel eindelijk op de markt. We publiceren zo spoedig mogelijk een 1e indruk, en in november volgt de uitgebreide vergelijkende test.

Losse camera thuislaten?

Nokia heeft de N8 voorzien van een 12 megapixel camera met extra grote sensor, een xenonflits, en groothoeklens. De extra grote sensor zorgt voor minder ruis bij slechte lichtomstandigheden. De indruk is dat dit wel klopt. Ook de kleurechtheid verraste positief. Of je je compactcamera echt kunt thuislaten is de vraag, want een optische zoom mogelijkheid ontbreekt. Wel kun je door het hoge aantal pixels in theorie ver zoomen of uitsnijden. Dat moet wel achteraf, want tijdens het fotograferen kan maar 2x digitaal gezoomd worden.

Naast goed fotograferen claimt Nokia dat je er in HD kwaliteit (720p) video's mee kunt maken.

Compleet home cinema systeem?

Deze Nokia heeft een HDMI aansluiting, net als moderne TV's en Blu-ray spelers. Een video uitgang hebben een aantal smartphone's al langer, maar HDMI is voor een smartphone best bijzonder. Het is overigens een mini-uitvoering van HDMI, maar een verloopkabel wordt meegeleverd. Je kunt er de zelf geschoten video's op hoge kwaliteit mee vertonen op TV of beamer, maar ook al het andere beeld dat op het beeldscherm staat. Is de video voorzien van Dolby digital geluid dan kan ook dat worden doorgegeven aan een surroundversterker. Deze mogelijkheden zijn leuk als je thuis bent, maar onderweg voegt het niet veel toe.

Onderweg een USB stick kunnen uitlezen, of er bestanden op kunnen zetten, dat kan zeker handig zijn. Mits je het verloopkabeltje niet vergeet natuurlijk. Ook moet deze Nokia met andere USB on-the-go apparaten kunnen communiceren. Dat zijn er nu nog maar heel weinig hoewel de standaard alweer enige tijd bestaat. Een USB harddisk kan ook worden uitgelezen, maar dan moet hij wel van genoeg voeding worden voorzien. Toen we een SD kaartlezer probeerden, om een SD kaart uit een digitale camera uit te lezen werkte het met het prototype N8 helaas niet.

Nokia claimt een goede batterijduur. Namelijk 390 uur standby, 12 uur spreken, 50 uur audio afspelen, of 7 uur video afspelen. Dit zijn altijd waarden in gunstige omstandigheden. In hoeverre de accu ook werkelijk goed presteert, is nu nog niet bekend.

Wachten op de N9?

Bewust gelekt of niet, inmiddels zijn er ook al details bekend over een volgend vlaggenschip van Nokia, de N9. Deze zal net als de N97 een uitklapbaar toetsenbord hebben, en belangrijker nog, draaien op het veelbelovende besturingssysteem MeeGo. Wanneer de N9 op de markt komt is onbekend. Het kan nog enkele maanden tot een jaar duren.

Het mobiele besturingssysteem Symbian^3 wordt wel door ontwikkeld, en er volgt nog Symbian^4. Het oude Symbian en het nieuwe MeeGo blijven dus naast elkaar bestaan.