Preview Nokia N9

Eerste indruk|De N9 is het eerste en misschien ook gelijk de laatste smartphone van Nokia die draait op het besturingssysteem MeeGo. Een van de innovaties van de N9 is het compleet ontbreken van knoppen; hij laat zich alleen via het grote scherm bedienen.

Nokia N9: preview

Nokia introduceerde zijn nieuwe smartphone op 21 juni. De feitelijke introductiedatum van de N9 in Nederland is nog onbekend. Een idee van de prijs hebben we wel: die wordt waarschijnlijk €550 voor het 16 GB-model en €630 voor het 64 GB-model.

Swipe

De Nokia N9 is bijzonder omdat hij geen knoppen aan de voorkant van het toestel heeft. Dus ook geen home-knop. Met slechts een swipe, een veeg, op het touchscreen (zie foto hiernaast) kom je vanuit elke app weer terug bij het hoofdscherm.

Drie views

De N9 heeft drie verschillende views van dat hoofdscherm: een voor al je apps (toepassingen), een voor al je binnengekomen en komende berichten (telefoontjes, sms, e-mail, tweets) en een voor alle apps waar je op dat moment mee bezig bent.

Beeldscherm

Aan de voorkant van het toestel vinden we een 3,9 inch, 854x480 pixels Amoled beeldscherm. Aan de achterkant zit een 8 megapixel-camera met autofocus en dubbele LED-flits. Video kan in een hoge 720p-resolutie ('HD') met 30 beelden per seconde opgenomen worden. Flinke specificaties.

Besturingssysteem MeeGo

De N9 is het eerste toestel dat zal draaien op MeeGo. Dat is verrassend aangezien Nokia aangegeven heeft voor Windows Phone 7 als besturingssysteem te gaan kiezen. Het verouderde Symbian^3 werd al onder handen genomen met Symbian Anna, maar blijkbaar wil Nokia toch naast Symbian ook niet alleen op Windows Phone 7 'wedden'. MeeGo is gebaseerd op Maemo, besturingssysteem van de Nokia N900. Dat toestel was vrij log uitgevoerd, maar we waren erg onder de indruk van het besturingssysteem. Een belangrijke vraagt blijft bestaan: zit er toekomst in MeeGo, of blijft de Nokia N9 een eenling als Nokia toch volledig overgaat op Windows Phone 7?

Apps en de Ovi store

Wie zegt 'smartphone', zegt 'apps'.Gelukkig zullen apps als Facebook, Twitter en Skype al op de Nokia N9 staan bij aanschaf. Andere apps kunnen gedownload worden vanuit de Ovi store. Vimeo, om video's in hoge kwaliteit online te krijgen, is bijvoorbeeld een app die speciaal voor de N9 ontworpen is. Verder kent de Ovi-winkel apps voor weer, verkeer, games, et cetera, maar zo uitgebreid als de Android app-markt en die van Apple is het niet.

Achteraan aansluiten

Het aandeel van MeeGo-apps in de Ovi store weten wij momenteel niet. Om een besturingssysteem geslaagd te maken als platform, heb je een kritische massa apps nodig om voldoende gebruikers te trekken. Maar voor ontwikkelaars is een platform pas interessant als er veel gebruikers zijn. En MeeGo sluit achteraan in de rij aan na iOS, Android, BlackBerry, Symbian en Windows Phone 7.

Kleurvarianten

De Nokia N9 is in drie kleuren verkrijgbaar: zwart en twee verassende kleuren: blauw/turquoise en magentaroze. En er zal een 16 GB en 64 GB-versie komen. Net als bij de iPhone 4 zal de simkaart van het type micro-sim zijn. Ook zit er een NFC-chip in het toestel, waarmee je foto's en video's kan delen door jouw toestel dichtbij een ander toestel met NFC-chip te houden.

Verkrijgbaarheid

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het toestel precies op de Nederlandse markt komt. Na onze goede ervaringen met Maemo zijn we benieuwd of MeeGo op de N9 zich kan meten met iOS en Android. De prijsstelling (vanaf €550) klinkt niet opvallend hoog of laag, maar veel zal afhangen van de telecomoperators; of zij de telefoon gaan bundelen met abonnementen, zodat abonnees hem maandelijks kunnen 'aflossen'.

Testprogramma

Wanneer wij de Nokia N9 in handen krijgen, zullen wij er zo snel mogelijk een review aan wijden. En na het doorlopen van ons testprogramma zal de N9 aan de vergelijker voor geteste telefoons worden toegevoegd.

Nokia heeft een aparte website met informatie over apps op de Nokia N9.