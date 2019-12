Powerbanks: overal je smartphone of tablet opladen

Test|In juni 2016 testten we ruim 30 powerbanks van verschillende groottes op prestaties en bijkomende handigheidjes. De krachtige Xtorm (A-Solar) Free XB102 kwam toen als Beste uit de Test. Beste Koop was de Pulse Draagbare oplader van de Action.

Test powerbanks 2017

Ook in 2017 hebben we verschillende powerbanks getest. Ons panel beoordeelde 10 powerbanks van ongeveer 10.000mAh.

Wat is een powerbank?

Een powerbank is een losse accu waarmee je energie opslaat via een stopcontact om er later je smartphone of tablet mee op te laden, waar je maar wilt. Je koppelt deze accu via een usb-snoertje aan je smartphone, tablet of een ander apparaat met usb-ingang.

De powerbanks in onze test variëren in accucapaciteit, aangeduid in mAh, en in prijs: van €8 tot €65. De grotere powerbanks kunnen een gemiddelde smartphone* tot wel 7 keer opladen, kleine powerbanks komen nauwelijks verder dan 1 keer.

Beste uit de Test

De 15.000 mAh Xtorm (A-Solar) Free XB102 (€65) was in 2016 de Beste uit de Test. In dit Nederlandse ontwerp is in de zijkant een usb-kabeltje voor het opladen van de powerbank geïntegreerd. Met de XB102 kun je 3 apparaten tegelijk opladen. In totaal kan een vol exemplaar je smartphone* ongeveer 7 keer opladen en je tablet* 2,5 keer.

Beste Koop

Beste Koop in 2016 was de Pulse Draagbare oplader van de Action. Kon je deze 4400 mAh-powerbank bij de Action op de kop tikken, dan had je voor €9 een goede deal.

Deze Pulse kan de smartphone* net geen 2 keer opladen, maar is lekker licht (80 gram) en niet al te groot. De batterij-indicatie bestaat uit 4 blauwe ledjes en er is een wit ledje dat je als zaklampje kunt gebruiken. Handig voor in de tent.

Andere powerbanks met een goede prijs-kwaliteitsverhouding zijn de Urban Revolt 4400mAh (€20) en de TP-Link TL-PB10400 met 10400mAh (€30).

Afrader

Een afrader was de Fitseasy Powerbank van Kijkshop. Hij kan een gemiddelde smartphone* slechts half opladen.

Hoe wij testen

De powerbanks zijn getest op prestatie en extra mogelijkheden. Voor het prestatiedeel hebben we de capaciteit gemeten en deze afgezet tegen de opgegeven capaciteit, het gewicht en volume. Voor de extra mogelijkheden keken we onder meer naar:

Kan de powerbank meerdere apparaten tegelijk opladen?

Heeft de powerbank ingebouwde usb-kabels?

Kun je de powerbank ook als zaklamp gebruiken?

Hoe duidelijk wordt de batterijstatus met ledjes weergegeven?

Op basis van de prestaties, mogelijkheden en de prijs zijn de predicaten Beste uit de Test en Beste Koop uitgereikt.

Accu en laden

Voor je een powerbank koopt, is het handig iets te weten van de accu die je ermee wilt opladen. Een gemiddelde smartphone heeft een accu van ongeveer 2000mAh. Zo'n aanduiding met mAh staat ook op de verpakking van de powerbanks.

In praktijk is het niet voldoende om een powerbank met dezelfde mAh-aanduiding te kopen: je hebt echt meer nodig om je apparaat volledig op te laden. Kies voor een 2000mAh-smartphone minstens een 2600mAh-powerbank en voor een 5500mAh-tablet een 6000mAh-powerbank.

Met 1 volle lading van zo'n grotere powerbank kun je de smartphone of andere kleine apparaten meer dan 1 keer opladen. Om je smartphone op te laden heb je behalve de powerbank ook het juiste usb-snoertje nodig. Slechts een enkele powerbank heeft een ingebouwd micro-usb-snoertje. De grotere hebben vaak meerdere usb-aansluitingen voor oplaadsnoeren.

Soms staat er bij de ene usb-aansluiting '1A' en bij de andere '2A'. Met 2A kun je in principe sneller laden. Of je smartphone of tablet dat aankan, is lastig te achterhalen. Een indicatie is de A-waarde die op de bijbehorende oplader staat.

Het handigst zijn de powerbanks met een knopje om de ledjes van de accu-indicatie te activeren, zodat je kunt zien hoe vol de powerbank nog is. Minder handig is een powerbank met maar 1 ledje.

In het vliegtuig

Een powerbank is natuurlijk erg handig als je op vakantie gaat, maar let extra goed op als je op reis gaat met het vliegtuig. Luchtvaartmaatschappijen hebben sinds begin 2016 extra regels met betrekking tot lithium-ion batterijen. Vaak is het niet toegestaan om reservebatterijen (zoals een powerbank) mee te nemen in het bagageruim. Powerbanks mogen dan alleen worden meegenomen als handbagage. Bekijk van tevoren de regels van je luchtvaartmaatschappij zodat je niet voor verrassingen komt te staan.