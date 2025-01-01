Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone 18 Pro (256 GB) - Bordeauxrood is een smartphone met iOS. Het scherm heeft een diagonaal van 16 cm (6,3 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Bekijk de winkelprijzen om deze smartphone te kopen.