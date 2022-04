Apple iPhone 8 Plus (64 GB) - Goud

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone 8 plus is een topsmartphone die in veel opzichten lijkt op de iPhone 7 Plus maar net een stapje verder gaat. Zo heeft het toestel een buitengewoon snelle bediening, een soepel werkende vingerafdruk en bovenal een zeer goede veelzijdige camera die snel en eenvoudig te bedienen is. De camera heeft twee lenzen met hoge (10x) zoom en blijft scherpe foto’s maken in het donker. Nadeel van de iPhone 8 Plus is dat in tegenstelling tot eerdere versies dit toestel een glazen achterzijde heeft en hierdoor erg kwetsbaar is.