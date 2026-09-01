GooglePixel 11 Pro XL (256 + 12 GB) - Obsidiaan (mat)
- Schermdiagonaal: 6,8 inch
- Gewicht: -
- Kleur: Zwart
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Testoordeel
Batterij
Scherm
Camera's: filmen
Stevigheid
Prestaties
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Google Pixel 11 Pro XL (256 + 12 GB) - Obsidiaan (mat) is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 17,2 cm (6,8 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Bekijk de winkelprijzen om deze smartphone te kopen.
Samenvatting
- Schermdiagonaal
- 6,8 inch
- Kleur
- Zwart
- 5G
- Ja
- Systeemversie na updates
- Beveiligingsniveau na updates