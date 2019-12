Huawei P9 lite Dual SIM (3 GB RAM)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Huawei smartphone lijkt enigszins op het topmodel, de P9, maar is goedkoper. Zo is de achterzijde in dit geval van kunststof en is de camera eenvoudiger. Het toestel is sinds april 2016 op de markt en heeft een redelijk actuele android versie. Omdat Huawei het besturingssysteem sterk heeft aangepast duurt de update volgende versie waarschijnlijk langer en helaas communiceert Huawei niet duidelijk over toekomstige updates. Het toestel heeft een zeer goede antenne en overleefde de valproeven met glans.