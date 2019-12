Motorola moto g⁶ (g6) plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Motorola moto g⁶ plus is een goed uitgerust smartphone uit de middenklasse. Het mooie, vrij grote scherm valt meteen op. Verwar hem niet met de moto g⁶, een kleinere variant, of de moto g⁶ play, de goedkoopste en duidelijk mindere variant. Deze smartphone is voorzien van Android, met slechts een paar kleine aanpassingen door Motorola. Er is ook een hoesje meegeleverd, dat de smartphone goed beschermd tegen vallen. Als de opslagcapaciteit van 64 gigabyte niet genoeg voor je is, dan kun je een microSD-kaart insteken. De batterijduur is gemiddeld en er is ruimte voor twee simkaarten.