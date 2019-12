Motorola moto z² (z2) play

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Motorola Moto Z2 Play scoort op veel onderdelen hoog in onze test. Zo heeft het in juli 2017 uitgebrachte toestel een mooi beeldscherm, goede geluidskwaliteit en een uitstekende batterijduur. De telefoon gaat moeiteloos 31 uur mee, een stuk langer dan veel andere smartphones. Het toestel is uit te breiden met optionele modules - Moto Mods - zoals een optische zoomcamera en stereoluidspreker. Je kunt er twee simkaarten en een SD-kaart tegelijk in kwijt en er zit een snellader bij. Helaas is het toestel niet erg krasbestendig en valt de fotokwaliteit tegen bij met name ingezoomde foto’s met daglicht en foto’s met flits bij weinig licht.