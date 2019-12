Motorola moto z³ (z3) play met moto power pack

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Motorola moto z³ (z3) play is een gebruiksvriendelijke smartphone uit de middenklasse. Hij is even breed en lang als zijn voorganger de moto z² (z2) play, maar heeft een groter scherm. Hij beschikt over een vingerafdrukscanner aan de rechterzijde en gezichtsherkenning. De 64GB aan opslagcapaciteit is voldoende voor dagelijks gebruik met foto’s en apps en is uitbreidbaar met een extra opslagkaart. Maar in dat geval kan je geen tweede simkaart plaatsen. Zoals we van Motorola gewend zijn ondersteunt ook dit toestel de Moto Mods. Bij ons werd dit toestel geleverd met de moto power back. Controleer bij de verkoper of deze is inbegrepen.