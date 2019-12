Nokia 6.1 (32 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nokia 6.1 is een degelijk toestel met een eenvoudig, strak uiterlijk, beschikbaar in het wit en zwart met koperkleurige accenten. De smartphone draait op Android en is voorzien van een usb-c aansluiting en vingerafdrukscanner op de achterkant. Prettig is dat de telefoon wordt geleverd met een snellader, waardoor eenmaal leeg de batterij in korte tijd weer op 100% zit. Met 32 GB-opslagcapaciteit heb je genoeg voor af en toe een foto, video en enkele apps. Wil je meer, dan kun je het toestel uitbreiden met een geheugenkaart of extra simkaart. Gezichtsherkenning ontbreek op dit model.