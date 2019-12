Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy A3 (2017) is een fijn sterk toestel van klein formaat met sterk aluminium behuizing. De schermresolutie (720 x 1280) is iets lager dan de meeste smartphones, maar doordat het scherm ook relatief klein is (4,7 inch) merk je hier weinig van. Het always on scherm werkt fijn en energiebesparend. Een sterk punt aan dit model is het langdurige gebruik op één acculading. Zo ging het toestel wel 30 uur mee in onze test. Daarbij is een spat regen geen probleem door zijn waterdichtheid. Een nadeel is de camera; scherpte, contrast en kleurbalans laten te wensen over.