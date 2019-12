Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy A7 (2018) is een opvallend toestel met zijn vrij grote scherm en 3 camera’s op de achterkant, welke iets uitsteken. Het toestel draait op Android en heeft een vingerafdrukscanner aan de rechterzijde. Het volledig opladen van de telefoon duurt even, maar eenmaal opgeladen gaat de telefoon erg lang mee. Ook als je intensief gebruik maakt van bijvoorbeeld apps of muziek luistert. Met een opslagcapaciteit van 64 gigabyte en de mogelijkheid deze uit te breiden met een extra geheugenkaart van maximaal 512 gigabyte is er genoeg ruimte. Ook is er ruimte voor twee simkaarten.