Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S26 FE (128 GB) - Graphite is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 17,1 cm (6,7 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 128 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Je kunt dit toestel draadloos opladen. Een draadloze oplader wordt echter niet meegeleverd. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Bekijk de winkelprijzen om deze smartphone te kopen.