Samsung Galaxy S8+ (Single SIM) - Midnight Black

De Samsung Galaxy S8+ is een in april 2017 geïntroduceerde topsmartphone. Met name de smalle randen boven en onder het scherm zorgen voor veel ruimte op het al grote scherm. Het glas van het scherm bedekt het toestel grotendeels, het breekt gemakkelijk bij een valpartij. Zowel de voor- als de achtercamera zijn van hoge kwaliteit. Er is geen klassieke homeknop meer, wel de knop via het scherm, zoals bij de meeste andere Android smartphones. De vingerafdruklezer zit aan de achterkant, vrij hoog naast de camera, voor gebruik bij navigatie in een auto is dit niet handig.