Samsung Galaxy S9 Duos (256 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S9 is een prachtige telefoon voorzien van de laatste technische hoogstandjes van begin 2018. Het toestel houdt vast aan bestaande successen, zoals een vingerafdrukscanner, een scherm zonder inkepingen en een hoofdtelefoonaansluiting. En hij is vernieuwend met een cameralens waarbij je de lensopening kunt vergroten of verkleinen. Tegelijkertijd volgt het concurrenten als Sony, Apple en Google met de introductie van functies als ‘super slow motion’, ‘AR Emoji’s’ en ‘Bixby Vision’. De telefoon draait Android, maar door alle Samsungapps, -diensten en -voorwaarden lijkt het net een eigen systeem.