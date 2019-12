Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Xperia 5 is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 15,6 cm (6,1 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 128 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 4G+ LTE Advanced-netwerken. Er is ruimte voor twee simkaarten. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Bekijk de winkelprijzen verderop om deze smartphone te kopen.