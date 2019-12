Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Xperia XZ is een topmodel smartphone uit oktober 2016. Het scherm is zeer fraai, en er is een goedwerkende vingerafdruklezer aan de zijkant. Het toestel heeft een goede camera, vooral bij relatief slechte lichtomstandigheden, en hij heeft een handige afdrukknop die je half kun indrukken om eerst scherp te stellen. De accuduur is helaas geen sterk punt bij deze Xperia. Het toestel is enigszins waterbestendig, maar gevoelig voor krassen is hij wel.