Xiaomi Redmi Note 7 (64 GB, 4 GB RAM)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Redmi Note 7 is best een goed apparaat voor zijn prijsklasse. Net als de Xiaomi Mi 9 is het uitgerust met een 48 Megapixel camera aan de achterzijde, die best fatsoenlijke foto’s maakt. Het scherm is erg prettig, want het reageert heel goed op aanrakingen, heeft een uitstekende helderheid en een zeer goede resolutie. Deze smartphone is snel genoeg voor dagelijks gebruik, door de processor en de 4 GB werkgeheugen. De Xiaomi Redmi Note 7 ondersteunt geen NFC en wordt geleverd zonder oordopjes. De 4.000 mAh-batterij levert genoeg stroom voor een uitstekende gebruiksduur.