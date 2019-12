Eerste indruk|Manual for iPhone is een camer- app voor iOS 8. Je kunt er handmatig de belichting mee instellen en scherpstellen, zoals bij een geavanceerde camera.

Manual for iPhone: review

De camera van de iPhone 5s en de iPhone 6 en 6 Plus, doet het erg goed, zo blijkt uit onze smartphone-test. Met de standaard camera-app maak je prima foto's met de automatische instellingen. Ben je een gevorderde gebruiker of foto-enthousiast dan is het leuk om zelf te kunnen spelen met de belichtingsinstellingen en om zelf te kunnen scherpstellen. Manual for iPhone biedt die mogelijkheden.

We probeerden Manual for iPhone op een iPhone 5s.

Conclusie

Het is leuk om te kunnen spelen met de belichting van je iPhone, ook als je nog niet weet wat sluitertijd is of witbalans. Op het scherm zie je namelijk direct het effect van het aanpassen van de instellingen. Ben je geïnteresseerd in fotografie dan kun je zo eerst wat oefenen voordat je een dure geavanceerde camera in huis haalt.



Op de foto hierboven is te zien hoe je de sluitertijd aanpast.

Handmatige instellingen

Manual for iPhone is een app zonder veel poespas. Alles draait om de handmatige instellingen: sluitertijd, iso-waarde, witbalans en het scherpstellen. Er is een live histogram met de verdeling tussen licht en donker. Bij camera’s is dat een handig hulpmiddel om te bepalen of het beeld is onder- of overbelicht of juist neutraal is belicht. Verder kun je een vierkant of derden raster kiezen, geluidjes instellen en kiezen voor een donkere of lichte lay-out.

Op de foto hierboven wordt het schuifje om scherp te stellen en het rolmenu voor de iso-waarden getoond.

Wat priegelig

Het aanpassen van sluitertijd en iso-waarden gaat via een wat priegelig rolmenu, met je duim te bedienen. Tijdens het aanpassen zie je het zoekerbeeld veranderen. De witbalansinstelling zit aan de andere kant van het scherm, en is ook wat aan de kleine kant. Als je er op tikt dan zie je de bekende icoontjes van de witbalanswaarden (zie de foto hieronder). Scherpstellen doe je met een schuifje met aan de linkerkant een tulp en aan de rechterkant een berg.

Ook automatisch

Bij Manual for iPhone gaat het om de handmatige instellingen, toch kun je ook automatisch fotograferen. Net als bij de normale camera-app kun je tappen op het scherm om de belichting automatisch te bepalen.

Diafragma?

Hoewel Manual for iPhone aangeeft hoe groot de lensopening van de iPhone is (f2.2), kun je het diafragma niet aanpassen. Net als de meeste andere smartphones heeft de iPhone een vaste diafragma-opening. Je kunt dus niet spelen met scherptediepte zoals dat bij 'echte' geavanceerde camera's wel kan. Die toestellen hebben een grote sensor en dan kun je bepaalde delen van je foto (on)scherp maken. Vooral bij portretten geeft een onscherpe waas op de achtergrond een mooi effect. Bij de iPhone en de meeste andere smartphones lukt dat niet omdat de sensor zo klein is dat alles sowieso scherp wordt vastgelegd.

Wat is Manual for iPhone?

Manual for iPhone is een camera-app voor toestellen met iOS 8. Je kunt er handmatig mee scherpstellen en de belichting aanpassen. Net als bij een geavanceerde camera kun je zelf de witbalans instellen, iso-waarden bepalen, en de sluitertijd aanpassen. Met de normale camera-app van de iPhone kan dit allemaal niet.

Nieuw in iOS 8

In iOS 8 hebben ontwikkelaars toegang tot de ruwe camera-instellingen en kunnen ze er apps voor ontwikkelen. Manual for iPhone is een van de eerste apps die gebruikt maakt van de geavanceerde instellingen. Meer over iOS 8 lees je in onze review

