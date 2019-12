RingCredible telefonie duurder, Skype goedkoper

Nieuws|RingCredible heeft stilletjes haar tarieven verhoogd. Met de app kun je via het internet bellen naar mobiele en vaste telefoonnummers in honderden landen. Bellen naar een vast toestel in Nederland kost nu geen 1 cent meer per minuut, maar 2 cent per minuut.

Voor het bellen naar een mobiel nummer in Nederland betaal je nog steeds 7 cent per minuut. Het verdubbelde tarief geldt ook voor het bellen naar een vast toestel in Frankrijk. Bellen naar een mobiel nummer in Duitsland of Frankrijk is met 2 cent verhoogd.

Rusland

Is het dan alleen maar duurder geworden? Nee, bellen naar een vast nummer in Rusland was eerst nog 5 cent per minuut, nu is dat 4 cent. Tevens is bellen naar een Russisch mobiele nummer met de helft goedkoper geworden, van 17 cent naar 8 cent per minuut.

Skype

Skype is daarentegen overwegend goedkoper geworden. Voor het bellen naar mobiele nummers ben je nu een stuk minder kwijt. Bellen naar een mobiel in Nederland kost je nu nog maar 7 cent per minuut in plaats van 25 cent. En zo geldt dat voor meerdere landen. De tarieven voor bellen naar vaste nummers zijn zo goed als gelijk gebleven.

